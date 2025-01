Nuevo casting para modelos mayores de 40 años en Alicante

La agencia de modelos Rassims convoca la segunda edición del Certamen de Modelos Senior para la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, destinado a mujeres y hombres de edades comprendidas entre 40 y 65 años que quieran participar. Al igual que el pasado año, la nueva edición del certamen celebrará su gala final en Alicante el próximo 4 de julio, en concreto en los salones del Real Liceo Casino de Alicante. Los ganadores pasarán directamente a participar en la IV Gala Nacional junto a los seleccionados del resto de comunidades autónomas.

Este certamen de moda "contra el edadismo" se celebró por primera vez en el año 2022 con el objetivo de dar visibilidad a las personas con más de 40 años, que tienen el sueño de participar en proyectos de moda y/o publicidad, dándoles la oportunidad de entrar a formar parte de la base de datos de la agencia y poder acceder así a los castings que se adapten a sus características. Las primeras ediciones del certamen se realizaron en el norte de España y en Madrid; en 2024 se efectúan en la mayoría de las comunidades autónomas y, por primera vez, en la Comunidad Valenciana.

Ganadores de la pasada edición de la Comunidad Valenciana y Murcia / INFORMACIÓN

Inscripciones

Tras el éxito de la pasada edición celebrada en Alicante, donde se presentaron cerca de doscientas solicitudes y se seleccionaron a 34 finalistas, el casting está abierto hasta completar el número de inscripciones previstas, según señala Carmen G. Meroño, delegada de Levante de la agencia, que destaca que "la moda no tiene edad, no tiene talla y no tiene límites".

Los interesados pueden solicitar más información llamando a este móvil 609105248, escribiendo un correo electrónico a royalseniorlevante@gmail.com o a través del perfil de Instagram @meronocg.

Proceso

Los finalistas participarán en julio en un desfile ante el público, que el pasado año se realizó en tres pases y vestidos con su propia ropa: en uno de ellos deberán llevar vaqueros; en otro, un look de calle y, por último, un look de fiesta.

Al finalizar el desfile, un jurado elige a cuatro ganadores en dos categorías: hombre y mujer de 40 a 49 años y hombre y mujer mayores de 50 años, que tendrán la oportunidad de participar en la gala nacional que se celebra unos meses después.