Sonia y Selena: "Representar a España en Eurovisión queda pendiente en nuestros corazones"

Un dúo icónico que ha marcado la historia reciente de la música española. Sonia y Selena fueron las creadoras de Yo quiero bailar, un hit que sigue recordándose veinticuatro años después en fiestas y verbenas de todo el país. Un hito muy difícil de conseguir y que ellas consiguieron con su primer disco. Ahora, regresan al panorama musical como participantes del Benidorm Fest 2025 con su canción Reinas, una propuesta que mantiene el efecto nostálgico, pero que da un paso más y llama al presente de las artistas.

En una entrevista exclusiva previa a su participación en el certamen musical este martes 28 de enero, en el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm, cuentan cómo están viviendo la vorágine mediática del festival, sus expectativas de cara a poder representar a España en Eurovisión y cómo la música ha marcado su carrera y la importancia de seguir a flote a pesar de las circunstancias. Aunque llevan años en el mundo de la música, siguen manteniendo intacta la ilusión y las ganas de darlo todo sobre el escenario, por ello, tienen las ganas de sumar nuevos retos a su vida artística con nuevos proyectos que llegarán en el futuro más inmediato.

Ya están en Benidorm y han visto de primera mano la exposición mediática que supone este certamen, ¿cómo están viviendo esta vorágine eurovisiva?

Selena Leo: A mí personalmente todavía no me ha llegado ese punto de agobio que se presupone en un sitio así, me está empezando a gustar. Quizás lo peor de esta situación es que estamos todo el día de entrevistas y sentimos un poco de cansancio. Pero de momento está siendo todo bastante equilibrado y armónico. Nosotras seguimos con nuestros ensayos, preparando la actuación y atendiendo a los medios, pero también tenemos tiempo para poder descansar. La semana que viene dicen que va a ser una locura, ahí ya te contaré (ríe).

Sonia Madoc: Se irá sucediendo todo poco a poco. A mí particularmente me gusta tener momentos donde estar relajada porque me preocupa mucho tener una afonía o pillar un resfriado. Son muchas horas dándolo todo, con cambios de vestuario, sudando y demás. De momento se puede llevar, pero a partir de la semana que viene todo va a cambiar. Nos hablaban mucho de las fiestas que se montaban en el hotel Don Pancho, pero de momento todo está muy tranquilo. Tanto que nos decían y nosotras no hemos visto ni una fiesta. Si esto es el Don Pancho...

Vuestro proyecto musical ha sido uno de los más celebrados de esta edición. La gente tenía muchas ganas de volver a escuchar a Sonia y Selena. ¿Os ha llegado ese cariño de la gente?

S.L.: Sí, nos demuestran su cariño desde hace tiempo. Nosotras volvimos en octubre y, desde entonces hasta ahora, todo lo que ha ido sucediendo ha sido maravilloso y sentimos el apoyo y el amor de nuestros seguidores, incluso de la gente que hacía mucho tiempo que nos recordaba por la calle y por todos los sitios a los que íbamos. Ahora, además, con el Benidorm Fest, tenemos más exposición en los medios de comunicación y la gente se ha enterado por activa y por pasiva de que Sonia y Selena han vuelto. Vamos a seguir dando mucha marcha, esto acaba de empezar.

Participan con Reinas, una canción que mira de frente a la nostalgia, pero que busca demostrar también que hay hueco para ustedes en la industria musical. Es un tema que no solo mira al pasado, también al futuro del proyecto.

S.M.: Totalmente. Es una canción que creamos específicamente para el Benidorm Fest con Mark Dasousa. Buscamos captar elementos de Yo quiero bailar, algunas frases y sonidos que evocaran la nostalgia del oyente... Y la hicimos adrede para participar en el festival. También se ha pensado un poco en cómo enfocar un festival, es una canción hecha a medida, como cuando te haces un traje. Aquí se intentó componer algo pensando en el propio festival de Eurovisión.

Sonia y Selena atienden a INFORMACIÓN en el hotel Don Pancho, donde se alojan los concursantes / Jose Navarro

Además, Mark Dasousa ya sabe lo que es ganar el Benidorm Fest con Nebulossa. ¿Se ven con posibilidades?

S.L.: La ilusión la tenemos, y las posibilidades las tendrá que valorar el público. Pero nuestra proyección, nuestra actitud y nuestras ganas e ilusión están ahí para que el público disfrute con nosotras y para seguir aportando al público fiesta, verano y frescura. Nosotras estamos como muy receptivas a que sucedan cosas mágicas, la verdad.

S.M.: Piensa que todos los participantes tenemos ilusión. Somos artistas muy dispares, con géneros musicales muy distintos, y no podemos valorar si alguien es mejor que otro porque aquí cada canción es un mundo y cada intérprete defiende su canción de diferente manera. No se pueden comparar, no son los mismos registros ni los mismos conceptos. Ganará el artista que apetezca en este momento, ya sea por la canción o sea por lo que sea. Aquí no importa tanto el talento, pues todos lo tienen, sino lo que a España le apetezca votar porque somos artistas muy diferentes.

«En el Benidorm Fest no importa tanto el talento de los artistas, sino lo que España decida votar»

¿Cuáles son las canciones favoritas de Sonia y Selena?

S.M.: Tenemos varias favoritas y vamos cambiando a medida que pasan los días. A mí personalmente me gusta Melody, también creo que Carla Frigo lo hace muy bien... He ido fluctuando mucho sobre la marcha porque todos tienen algo y todos son muy bonitos.

S.L.: A mí me gusta mucho Melody también, pero hay muy buenas candidaturas este año. Creo que en esta edición se expone muchísima buena música.

Eso ayuda a que cada año más artistas noveles decidan probar suerte en el festival, buscando darse a conocer.

S.M: Y lo hacen muy bien porque tienen un excelente talento. Es una suerte tener una plataforma como esta, que apoya a esos artistas noveles que están buscando un hueco, y también a nosotras, que aunque llevamos años en la industria, nos siguen dando cabida. Es un festival que acoge a todo el que tenga arte.

S.L.: Los 16 participantes somos bendecidos porque ha habido miles de artistas que han mandado su canción para participar aquí, y los seleccionados estamos aprovechando muy bien la bendición de estar en esta plataforma. Es una ayuda muy grande, tanto para los artistas que llevan 30 años en la música como para los noveles. Es una plataforma maravillosa que sirve para dar a conocer tu música, y creo que tendría que haber incluso más festivales de este tipo para dar cabida a más propuestas emergentes.

S.M.: Y además de festivales, yo apuntaría también la necesidad de crear más programas de música, como era en nuestra época con Música sí, cuando éramos más pequeñas el Tocata... Eran programas donde la gente podía llevar sus canciones, su trabajo, y ahora los programas de televisión tienen unos formatos de entretenimiento que no dan cabida a la música. Es más, cuando los espacios televisivos invitan a un artista a cantar, dicen que bajan los picos de audiencia y no los quieren. Es una pena, la exposición en televisión es fundamental.

Afrontan una nueva oportunidad de representar a España en Eurovisión. ¿Sienten que España les debe algo?

S.L.: España no nos debe nada, pero representar a nuestro país en Eurovisión es algo que queda pendiente en nuestros corazones Lo hemos intentado dos veces y en esta tercera nos encantaría tener un mejor resultado. Pero ya te digo, es algo que depende de muchos factores: de nuestra puesta en escena, de lo que sienta la gente cuando nos vea... Pero si quedásemos seleccionadas nos harían las dos mujeres más felices del universo (ríe). Este año es quizás "nuestra última oportunidad" en el Benidorm Fest y si nos tocase representar a nuestro país lo haríamos con uñas y dientes.

S.M.: Sería un honor. Aunque también te digo una cosa, llegar aquí es algo muy importante para nosotras y haber formado parte de todo esto. Como estoy diciendo últimamente, aquí no ganará el mejor, lo hará el que haya escogido la gente. Y el que quede en último puesto tampoco tiene que sentirse el peor cantante ni el peor artista, porque esto no deja de ser un concurso y hay que saber ganar y perder. Y eso que yo era la primera que le decía a mi compañera constantemente "hay que ganar".

S.L.: Pero porque cuando una expresa eso es porque tiene ilusión y ganas de hacer un buen papel. Hay que proyectar y la palabra tiene mucho poder. No es malo decir eso, pues nos encantaría ganar, la verdad.

S.M.: Y los que no lo consigan no tienen que desanimarse. La vida de un artista es larga, una carrera de fondo. A veces no es a la primera y es más adelante, pero son oportunidades para irte desarrollando. Todos tenemos posibilidades, están todos los números en el bombo, como cuando compras un boleto de lotería.

Sonia y Selena preparan su espectáculo para el Benidorm Fest / Jose Navarro

Una vez finalice este festival, ¿cuáles son sus prioridades de cara a futuro?

S.L.: Vamos a empezar una gira justamente después del Benidorm Fest. Nuestra intención es seguir aportando música a nuestros fans y a toda la gente que nos sigue desde hace veinticuatro años. Y sacar nuevos temas para llenar las pistas de baile, porque tenemos la intención de llenar de música todas las verbenas del país.

S.M: La gira se llama Reinas y aprovechamos para decir que tenemos abierta la contratación. Ganemos o no ganemos, vamos a trabajar para seguir haciendo música y le decimos a los promotores que, si quieren más Sonia y Selena, que nos contraten. Porque de eso se habla poco, pero es muy importante: los artistas necesitamos bolos para poder subsistir.

Con el paso de los años, han seguido generando adeptos a su música pese a no haber estado en activo. ¿Cuál es el secreto para haber calado hondo en el corazón de varias generaciones?

S.L.: Es suerte. Nosotras tampoco podíamos saber la magnitud que iba a alcanzar nuestro disco Yo quiero bailar. Muchas de las canciones que estuvieron presentes en el verano del 2001 sí se escuchan, pero no se han convertido en un himno. Es una canción que ha traspasado fronteras, que se ha traducido a un montón de idiomas y tanto Sonia como yo lo hemos defendido en directo y hemos sacado nuestras propias versiones. Y ha tenido cabida en la sociedad todo este tiempo porque la gente la ha abrazado, especialmente el colectivo LGTBI.

S.M.: Es muy difícil hacer un hit. Parece fácil, muchos pueden pensar que es una tontería, pero es lo más complicado que hay en el mundo de la música. Y cuando surge, esa canción se convierte en algo universal que traspasa fronteras, se escucha de generación en generación y acaba siendo una leyenda. Y tenemos mucha suerte de que el colectivo siempre ha estado ahí apoyando. Sin ellos, mi carrera como Sonia no hubiera sido posible. El público tiende mucho al olvido y su fidelidad se demuestra en los shows. El colectivo LGTBI ha sido el que ha mantenido a flote este legado.

El público no ha parado de cantar sus canciones en verbenas y discotecas. ¿A ustedes les ha tocado ir a una discoteca y bailar su canción "toda la noche"?

S.M.: Siempre está el momento en el que de broma dices "mira, esa soy yo", pero ponerme a bailar yo particularmente no.

S.L.: Pues yo he llegado a saltar con mis canciones. Lo he vivido, por ejemplo, en los inicios de Loco Bongo, que ponen todas nuestras canciones, y me he visto en actitud de cantar a escondidas (ríe).