Dani Miralles: El creador de un himno que pasará a la historia

Ficha técnica Artista: Dani Miralles Procedencia: Alicante Discos: Tonterías importantes (2018) Año de comienzo: 2017

Ahora que ha pasado la fiebre del centenario del Hércules, y que los aficionados blanquiazules tienen la oportunidad de mirar con perspectiva lo ocurrido durante una temporada que no pasó inadvertida para nadie, es momento de destacar un hecho que unió a toda la afición. Una canción creada por un seguidor del club que fue adoptada como un himno por todos los simpatizantes. 100 años del sueño del Chepa, de Dani Miralles, unió a todos en torno a un mismo sentimiento, una idea que no depende de divisiones ni de éxitos. Una muestra de sentimiento pintada con los colores blanco y azul que supuso un antes y un después en su carrera artística.

Los alicantinos abrazaron su propuesta musical como propia, y el artista encontró un camino abierto para, en el futuro, poder vivir de la música. Ese fin último por el que luchan muchos músicos, pero que solo alcanzan unos pocos tocados por la varita de Dios sabe quién. Lo que es cierto, porque así lo dice el protagonista de la sección de esta semana, es que su introducción en el mundo de la música "era inevitable": "De pequeño crecí rodeado de música, mi padre componía y siempre hemos estado metidos en los concursos de villancicos de hogueras, por lo que siempre ha habido una motivación especial en cuanto a crear música", explica. Representante de la hoguera de Campoamor, primero, y del Parque de las Avenidas, después, empezó a encontrar en su familia la ilusión por la música, que acabó enfocando en su carrera en solitario.

En primer lugar, quería ser futbolista, como cualquier niño de su edad, pero a los 15 años descubrió una guitarra vieja de su padre y, con cuatro acordes, comenzó a componer canciones al más puro estilo casero. Tras tomar clases para perfeccionar su técnica, sin dejar de lado su formación académica en Animación Digital, se presentó a diversos certámenes de cantautores emergentes, entre los que destaca el de Elche, donde consiguió dos galardones y conoció a artistas de la talla de El Kanka. Ahí descubrió su potencial y decidió hacer de su nombre algo que recordar con el tiempo.

Dani Miralles prepara un 2025 lleno de música con la mirada puesta en un nuevo álbum / Jose Navarro

Un hito que ya ha conseguido con la canción del Hércules, pero que le ha dejado por el camino con un disco sorprendente como Tonterías importantes, una mala relación con el mundo de las grandes discográficas y una retahíla de sencillos enfocados a conciertos con banda, donde se palpa esa vertiginosidad que quiere plasmar en sus temas. "Me gustaría mantener esas dos vertientes, la del cantautor de guitarra y voz y la del proyecto de banda, pero es esta segunda la que más me atrae, acercándome al sonido de grupos como Los Zigarros, M-Clan o Revólver", subraya. Le acompañan tanto en el estudio como en directo Lidia al bajo, Jota a la guitarra, Juanlu Mas a la batería, Rodrigo a la guitarra y Elena Martínez al piano.

"Me gusta guardar la esencia de cantautor, buscando la metáfora pero siendo claro con las palabras", exclama. Una máxima que se ha marcado entre ceja y ceja es la intención de expandir su proyecto fuera de Alicante y girar por otros puntos del país mostrando su música a nuevos oyentes. Para ello, el año 2025 es vital y supondrá un punto de inflexión, tiempo en el que seguirá publicando sencillos para dar vida a un álbum físico. Ya ha presentado nuevas creaciones como La canción más hermosa del mundo o la más reciente Aire azul, pero advierte que "lo más tocho" está todavía por llegar. Asegura que será una colaboración con Dra. House Studios y que estará disponible a mediados de febrero.

Un golpe en la mesa que reivindica un "todo o nada" lleno de ambición: "Yo no tengo un plan B, confío plenamente en mi música, confío en lo que escribo y sé que me lo paso genial en el escenario. No me lo voy a pasar mejor en ningún otro trabajo, por lo que tengo que hacer todo lo posible para poder dedicarme a esto". Una mirada firme a su futuro, que pasa por hacer las cosas bien en el presente, con la confianza que da saber que la gente acoge tus creaciones y que confía en ti tanto como lo haces tú mismo. Dani Miralles es un alicantino orgulloso de su ciudad, de su equipo de fútbol y de sus capacidades artísticas. Oiremos hablar más de él, sin duda, pues su constancia y su ambición no tienen límites.