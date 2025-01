Emilio Aragón: «Soy adicto a la inocencia de mis nietos»

1 Su cantante más escuchado en 2024.

Jacob Collier.

2 ¿Cuál fue su último concierto?

El que interpreté al piano el pasado junio, concierto en sol mayor de Ravel.

3 La película que más veces ha visto.

Scrooge, la veo cada Navidad.

4 Y la última en conmoverle.

Cónclave.

5 ¿Por qué apodo le conocen su familia o amigos?

Mi suegro me llamaba Emilín.

6 ¿La Revuelta o El Hormiguero?

Los dos.

7 ¿Qué póster tenía en la pared de su habitación de adolescente?

Uno de Pelé.

8 La última serie que le ha seducido.

The Old Man, de Jeff Bridges.

9 De no haber sido artista, hubiera sido...

Se puede ser artista en cualquier profesión. No es tan importante lo que hagas, sino desde dónde lo haces.

10 Su plato favorito.

Me encantan los platos de cuchara.

11 Y el que mejor cocina.

En casa quien mejor cocina es mi mujer.

12 Confiese, ¿qué robó de adolescente?

Confieso: nada.

13 A Alicante le falta...

¿Cómo? ¡No le falta nada!

14 A Alicante le sobra...

¡Ni le falta ni le le sobra nada!

15 ¿Qué libro le hubiera gustado escribir?

Muchos, pero estoy agradecido de poder haber escrito los míos: El indiferente Azul del Cielo y Telmo Lobo, el misterio del Capitán.

16 Su próximo destino de vacaciones.

Cualquier lugar en el mar.

17 Un bar imprescindible de Alicante.

No tengo uno concreto, cualquiera desde el que pueda ver el mar.

18 ¿A qué es adicto?

A la inocencia de mis nietos.

19 ¿Qué le relaja?

Estar rodeado de las personas a las que quiero.

20 ¿Kalimotxo o vino blanco?

Cerveza.

21 ¿Qué coche tiene?

Un utilitario.

22 Última vez que usó transporte público.

Hace poco corrí la maratón de NY y usé el metro.

23 El juguete que más ilusión le hizo.

Un Scalextric cuando tenía 6 años.

24 ¿Deja propina?

Sí.

25 ¿Qué manifestación le marcó?

La que se organizó para solicitar la liberación de Miguel Ángel Blanco.

26 ¿Qué estudios tiene?

Superior de Música en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, Composición y Dirección de Orquesta en el New England Conservatory de Boston e Historia por la Universidad de Suffolk de Boston.

27 Lo primero que hace al levantarse es...

Dar las gracias por la vida.

28 ¿De joven fue más hippie o más pijo?

Define hippy y define pijo.

29 Una canción que le duela confesar que le encanta.

Me encanta Don’t worry be happy, de Bobby McFerrin.

30 ¿Qué café pide?

Solo, sin azúcar.

31 No se va a la cama sin...

Darle un beso a mi mujer.

32 España está...

En continuo aprendizaje.

33 ¿De qué le han operado?

La última del tensor del pulgar, llevo ocho clavos.

34 La parte de su cuerpo que más le gusta.

Las manos.

35 El taco que siempre tiene en la boca.

No soy «taquero».

36 ¿Es feminista?

¡Claro, creo en la igualdad entre las personas!

37 Su opinión de la religión.

Todo mi respeto a cualquier creencia acerca de la existencia de la trascendencia.

38 El último capricho que se ha dado.

Hace una hora un helado.

39 ¿Qué deporte hace?

Deporte como tal… Hago calistenia todos los días para mantenerme en buena forma.

40 ¿De qué equipo es hincha?

Del Real Madrid y del San Lorenzo de Almagro.

41 El mejor futbolista de la historia.

Pelé.

42 ¿Qué opina de los pisos turísticos?

Es una cuestión de equilibrio entre el desarrollo, las oportunidades de negocio y el respeto a las comunidades. No es un maridaje fácil.

43 ¿A qué se dedicaban sus padres?

Mi padre era un artista muy querido y mi madre ha dedicado su vida a cuidarnos. ¡Ella también es una enorme artista!

44 ¿Se considera capitalista?

Me considero una persona privilegiada económicamente.

45 ¿Qué estaba haciendo en el 11-S?

Estaba en casa y vi a Matías Prats en directo contarlo todo…

46 ¿Con quién tiene pendiente un café?

Lo que más me pesa es no tener tiempo para compartir la vida.

47 En su nevera nunca falta...

Quesos.

48 ¿Qué haría si le tocara el Euromillón?

No creo que me toque porque no juego.

49 Si le retaran a algo, ¿a qué cree que ganaría?

A cabezota.

50 Su rincón favorito de Alicante.

Altea me trae muy buenos recuerdos.