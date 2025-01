Lachispa: "El simple hecho de estar en el Benidorm Fest ya es una victoria para mí"

Una propuesta innovadora que mezcla raíz e innovación. Lachispa, natural de Chiclana, llega al Benidorm Fest con Hartita de llorar, un tema que refleja su estilo flamenco capaz de abrazar sonoridades que se escapan de su registro primigenio. Tras conquistar los escenarios de Andalucía y acompañar a Rosalía en giras internacionales, la artista andaluza afronta el reto de brillar en el certamen alicantino, donde competirá por el micrófono de bronce junto a participantes de géneros muy diversos. Su presencia en el festival se efectuará en la primera semifinal, que se celebra el martes 28 de enero en el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm.

Su canción es una de las favoritas entre los fans del Benidorm Fest. ¿Cómo recibió la noticia?

Pues la verdad que no me lo esperaba. Fue una auténtica sorpresa ver que mi canción gustaba tanto, y estoy muy feliz por ello. Me siento muy afortunada.

¿Por qué decidió presentar Hartita de llorar al festival?

Fue mi equipo el que me lo propuso. Acabábamos de sacar mi primer disco, Siempre pura, y me pareció una buena oportunidad porque participar en el Benidorm Fest me permitiría darle visibilidad al álbum y darme a conocer como artista. También es cierto que me encantaría representar a mi país en Eurovisión, pero mi participación aquí va más allá de eso.

Tiene un estilo que une dos mundos: la innovación musical y la raíz flamenca. ¿Esa es la esencia de Lachispa como artista?

Lachispa es una artista que no se cansa de hacer cosas diferentes, tiene carisma, tiene poderío, tiene arte, tiene salvajismo y, sobre todo, es muy buena persona. Eso último es lo más importante.

Aunque los participantes están creando compañerismo en el hotel Don Pancho, un festival de este tipo obliga a propuestas de diversa índole a competir por un mismo propósito. ¿Cómo valora la competición entre participantes que, a priori, no tienen nada que ver?

Yo creo que la importancia de cada propuesta está en la pureza y en la esencia de cada uno. En eso que nos hace únicos e incomparables con el resto. Porque si todos nos hubiéramos presentado con una balada o con un tema como Hartita de llorar, sería como si solo se hubiera presentado uno nada más, no tendría sentido. Pero al tener cada uno su esencia, el jurado, el público y la gente de Europa pueden votar lo que más les guste. Lo que les llene el alma. Puede que sea injusto comparar canciones tan diferentes, pero los gustos musicales de los españoles son muy diversos, y a mí puede que no me guste lo mismo que a ti. Es lo bueno de esta selección tan variada.

Hablando de gustos, ¿se queda con alguna canción de las presentadas por sus compañeros?

Pues mira, yo quiero mucho a los 16, nos llevamos todos estupendamente bien, y algo que recalco mucho en cada entrevista es que esta edición va a estar muy reñida por el nivel que hay en las canciones presentadas. Si algo tengo claro es que, quien gane el micrófono del Benidorm Fest, se lo va a merecer. Porque todos son unos artistas increíbles y valen muchísimo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no me podría quedar con una sola canción.

Una foto promocional de Lachispa / INFORMACIÓN

¿Es de ver los rankings de los eurofans o prefiere evitarlos?

Intento evitarlos y estar focus en mi espectáculo. Busco estar centrada mentalmente en todo lo que me está tocando vivir ahora y no leo mucho las porras que pueda estar haciendo la gente.

¿Pero es consciente de que muchas quinielas la dan como favorita?

Sí, soy consciente, pero tampoco quiero hacerle mucha cuenta a eso. Estoy superagradecida y me siento muy afortunada, la verdad, pero intento no darle demasiada importancia para no tener una presión añadida.

¿Siente vértigo por actuar en un escenario como el del Benidorm Fest con tantas cámaras?

No siento vértigo. Afronto esa situación de forma tranquila, estoy acostumbrada a cantar en escenarios muy grandes, y las dudas que podría llegar a tener se disiparon cuando hicimos el primer ensayo general y comprobé que el sonido era increíble. Ahora espero que no me falle el ritmo y actuaré con mucha emoción, pero también con mucho respeto.

"Intento evitar las quinielas y estar centrada hacer mi espectáculo lo mejor posible"

Tiene la conciencia muy tranquila y es muy segura de sus capacidades.

No sé si es que tengo la conciencia tranquila o que estoy muy cansada, pueden ser cualquiera de esas dos cosas (ríe). No es solo por la exposición mediática, sino también porque estamos mucho en el gimnasio, hemos tenido dos horas y media de ensayo, me he levantado tempranito... Porque yo soy muy dormilona y esto es especial para mí. Después de toda una semana con un ritmo tremendo, el cuerpo se nota más cansado.

Si el resultado de su participación en el festival fuese negativo, no llegando a pasar a la final, ¿se lo tomaría como una derrota?

Para nada, yo ya he ganado. El simple hecho de estar aquí ya es una victoria para mí, te lo prometo. Conocer a gente nueva, entablar amistad con mis compañeros, que son unos artistas increíbles, estar preparando un show genial, la gente que me está conociendo, los oyentes que estoy consiguiendo en Spotify, la comunidad de seguidores que estoy creando... Por todo eso ya ha merecido la pena. No te voy a mentir, me gustaría ganar, como a cualquiera, pero no es algo vital para mí.

Poder exponer su proyecto musical en Televisión Española, delante de millones de personas, es algo que no tiene precio, sobre todo para artistas más undergrounds, como es su caso.

¡Por supuesto! Poder estar en la tele, que te vean los promotores de los festivales, que la gente pueda empatizar con tu música y la repercusión que esto puede generar es superimportante. Estoy trabajando como si este show fuera lo más importante de mi vida. Siempre pongo el corazón en todo lo que hago, siempre me dejo la piel para superar mis propias expectativas.

Por lo que veo, no hay miedo.

El miedo solo paraliza. Quien tenga miedo a morir, que no nazca. Hay que actuar con mucho respeto, pero sin ningún tipo de miedo que pueda pasar factura.

Una vez finalice el Benidorm Fest, habrá mucha gente nueva deseando escuchar su música. ¿Aprovechará el altavoz del festival para avanzar en su carrera profesional?

Es un poco la meta de todos. Poder representar a España en Eurovisión está fenomenal, pero lo importante es el empujón que le puede dar a tu carrera musical para poder tener una gira, una comunidad de seguidores mucho más amplia... En definitiva, para que la gente pueda descubrir nuestro arte.