Parodia que riza el rizo

Remátame otra vez

De Rodrigo Sopeña y Alberto

Director: Papa-Fragomén

Cuando se dice que una comedia es divertidísima, se puede confiar o desconfiar respecto a las chispeantes situaciones de la vida social y cotidiana que suelen despertar la risa fácil y el interés del público. El ridículo proceder y los procedimientos de la farsa visual, con sus golpes cómicos, enredos e intrigas, pueden tener mayor o menor calidad con su dibujo de personajes que responde a determinados patrones de conducta. ¿Qué ocurre en el caso de la obra presenciada en el Principal de Alicante? Es decir, «Remátame otra vez», de Rodrigo Sopeña y Alberto Papa-Fragomén. El título ya expresa algo de por dónde va un tópico asunto teatral para adeptos a la causa principalmente. Seguro que el argumento no les resulta desconocido. La encantadora, detallista y misteriosa mansión de un individuo con secretos y tres invitados. Y el mayordomo para no variar mucho. Alguien cae muerto durante la velada. ¿Quién es el asesino y por qué, o quién no es? Todos son sospechosos o posibles culpables. ¿Solo uno es inocente y hasta el muerto puede ser el criminal? El sirviente actúa como detective, y así transitan las escenas, dirigidas por Papa-Fragomén, de esta ágil obra que recuerda a algunas tradicionales y mejores comedias con el espíritu de Agatha Christie, Jardiel Poncela, Noël Coward, Miguel Mihura o Alfonso Paso. La parodia y los oportunismos acumulan vulgaridades y dobleces verbales. Un fantasma y los correspondientes líos. Todo se sirve en bandeja para deleitar a una mayoría que goza con los desenvueltos actores. Un sobrio Jesús Cabrero, Ángel Ruiz, Belinda Washington, un dicharachero Juanjo Cucalón y Roser Pujol. La clásica figura del gracioso depende de un hábil y expresivo Ruiz, al que vimos asumiendo, en este mismo lugar, el gran personaje de Miguel de Molina, aquel astro de la copla. Lo que parece ingenioso está en los pasajes de otras piezas con semejante carácter. Se riza el rizo a partir del asesinato y sus pesquisas, y los numerosos espectadores aplaudieron mucho.