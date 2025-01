"Lo que gusta un like": la reacción de Melody a la filtración de su ensayo en el Benidorm Fest

El Benidorm Fest, uno de los eventos musicales más esperados del año, se ha visto envuelto en una controversia debido a una filtración de ensayos de algunos de sus participantes. En los últimos días, imágenes del ensayo de Melody, una de las principales candidatas de la edición con su canción Esa diva, fueron grabadas por un trabajador de RTVE y rápidamente se difundieron en redes sociales como TikTok y X. Además, un ensayo de Sonia y Selena también fue parcialmente filmado, lo que llevó a la cadena pública a tomar la decisión de despedir al empleado implicado.

A pesar del revuelo, Melody ha mantenido una actitud positiva ante la situación en la rueda de prensa celebrada en el Mirador del Castillo de Benidorm. La cantante sevillana, al ser preguntada sobre la filtración, destacó que en el mundo del espectáculo situaciones como estas son casi inevitables. "Quien se dedica a esto sabe que está expuesto a que puedan pasar este tipo de cosas, pero yo me lo intento tomar lo mejor posible", declaró. La intérprete subrayó que "todo pasa por algo" y enfatizó la importancia de mantener una actitud positiva, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables.

El Benidorm Fest establece como una de sus normas más estrictas la obligación de mantener en secreto los detalles de las actuaciones hasta el mismo momento de su presentación en el escenario. Por esta razón, la toma de fotos, vídeos o cualquier tipo de contenido sobre los ensayos está prohibida. Ante el incidente, María Eizaguirre, Directora de Comunicación de RTVE, reaccionó con ironía y señaló "lo mucho que gusta un like", haciendo referencia a las publicaciones que rápidamente se viralizaron, pero que no fueron bien recibidas por la audiencia del festival.

Despido inmediato

Fernando, uno de los empleados de la productora Boomerang TV, grabó las imágenes sin autorización, y pronto el vídeo se viralizó en las redes sociales, provocando una lluvia de críticas por parte de los eurofans y la indignación de los seguidores del festival. La filtración fue rápidamente localizada por RTVE, que decidió tomar medidas inmediatas ante el incidente. El trabajador fue despedido de manera fulminante, lo que generó aún más atención mediática sobre el caso. En una entrevista concedida al programa TardeAR de Telecinco, Fernando explicó que se encontraba “muy afectado” por haber perdido su trabajo y los ingresos asociados, además del peso de las críticas recibidas en redes sociales.

“Solo quería pedir perdón a Melody y a las demás cantantes. No sabía que esto iba a subir tanto. Si lo llego a saber desde el principio no lo hubiera puesto. No medí las consecuencias”, confesó Fernando, visiblemente apenado. A pesar de reconocer el error, intentó justificar parcialmente su acción, asegurando que su intención no era dañar a nadie. "Si una persona es fan y lo cuelga, no es para fastidiarla", afirmó, aunque admitió que no calculó el impacto que tendría el vídeo.

El trabajador también explicó que, tras sus primeros vídeos, nadie le advirtió sobre las repercusiones, pero que cuando llegó al trabajo, se le indicó que no debía seguir publicando material relacionado con los ensayos. "Me arrepiento mucho. Me he equivocado al 100%. Lo que quiero es arreglarlo y que los fans me perdonen", añadió. La filtración no solo ha causado molestias a los artistas, como en este caso Melody, sino que también ha afectado la imagen de la organización, cuya intención era llegar a las semifinales libres de filtraciones y sorprender a los espectadores con las actuaciones de todos y cada uno de los participantes.