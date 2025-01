«Tengo pendiente un café con algún ex con el que no acabé muy bien»

1. Su cantante más escuchado en 2024.

Jairus.

2. ¿Cuál fue su último concierto?

Uno de Rodrigo Cuevas.

3. La película que más veces ha visto.

No me gusta repetir, me gusta quedarme con el impacto de la primera vez.

4. Y la última en conmoverle.

La sustancia me impactó.

5. ¿Por qué apodo le conocen su familia o amigos?

Mi hermana me llama a veces Blusa, pero me es imposible resumir la historia.

6. ¿La Revuelta o El Hormiguero?

No tengo tele.

7. ¿Qué póster tenía en la pared de su habitación de adolescente?

Era más de carpetas, pero tenía uno de Trío Trébol, que era un grupo que tenía mi hermana.

8. La última serie que le ha seducido.

No es la última, pero conecté mucho con La Mesías.

9. De no haber sido cantante, hubiera sido...

Escenógrafa y vestuarista de teatro, que eran mis profesiones anteriores.

10. Su plato favorito.

La fideuá de mi madre.

11. Y el que mejor cocina.

Hago una buena ensaladilla rusa.

12. Confiese, ¿qué robó de adolescente?

No he tenido nunca ese impulso.

13. A Alicante le falta...

No le falta res de res, es la millor terreta del món.

14. A Alicante le sobra...

Talento.

15. ¿Qué libro le hubiera gustado escribir?

Romancero Gitano, de García Lorca.

16. Su próximo destino de vacaciones.

No sé si serán «vacas» como tal, pero me gustaría que fuera México.

17. Un bar imprescindible de Alicante.

El Granaíno, en Elche.

18. ¿A qué es adicta?

A los abrazos de Polo, que es mi compañero y productor.

19. ¿Cuántas veces ha visto su actuación en Eurovisión?

No las he contado, pero unas cuantas, la autoexigencia me lleva a querer mejorar.

20. ¿Kalimotxo o vino blanco?

Soy más de sin alcohol, pero me gusta mucho el vermut.

21. ¿Qué coche tiene?

No tengo carnet.

22. Última vez que usó transporte público.

Cojo a diario la bici eléctrica.

23. El juguete que más ilusión le hizo.

Seguramente algo de manualidades, algo de hacer con las manos y de creatividad.

24. ¿Deja propina?

Siempre.

25. ¿Qué manifestación le marcó?

Mi primer 8M en Madrid.

26. ¿Qué estudios tiene?

Soy licenciada en Bellas Artes y tengo un máster en escenografía y vestuario de teatro.

27. Lo primero que hace al levantarse es...

La cama.

28. ¿De joven fue más hippie o más pija?

Creo que iba a mi rollo, era auténtica.

29. Una canción que le duela confesar que le encanta.

No tengo prejuicios escuchando música.

30. ¿Qué café pide?

No tomo mucho, pero me encanta el manchado.

31. No se va a la cama sin...

Calcetines.

32. España está...

Llena de patrimonio inmaterial.

33. ¿De qué le han operado?

De nada.

34. La parte de su cuerpo que más le gusta.

Las manos.

35. El taco que siempre tiene en la boca.

Esto es una miér... coles.

36. ¿Es feminista?

Sí rotundo.

37. Su opinión de la religión.

Es el consuelo y el motivo de existencia para muchos.

38. El último capricho que se ha dado.

Una tarde de chicas con mis amigas, comiendo crepes y montando en tiovivo.

39. ¿Qué deporte hace?

Tengo una rutina diaria en el gimnasio.

40. ¿De qué equipo es hincha?

De ninguno.

41. El mejor futbolista de la historia.

Dímelo tú. El que lo entregue todo en el campo.

42. ¿Qué opina de los pisos turísticos?

Deberían regularse para evitar que se perpetúe la gentrificación y que sigan subiendo los alquileres de las viviendas.

43. ¿A qué se dedicaban sus padres?

Están jubilados, pero mi padre era bombero y mi madre ha sido una gran criadora, y estuvo de cara al público.

44. ¿Se considera capitalista?

Inevitablemente vivimos así, pero en mis decisiones soy consciente para ser lo más respetuosa con el medio.

45. ¿Con quién tiene pendiente un café?

Con algún ex con el que no acabé demasiado bien.

46. Una persona imprescindible.

¡Qué difícil escoger sólo una! Polo.

47. En su nevera nunca falta...

Unas naranjas para un zumo de buena mañana.

48. ¿Qué haría si le tocara el Euromillón?

Lo mismo, pero más tranquila.

49. Si le retaran a algo, ¿a qué cree que ganaría?

Al orden, tengo un poco de toc.

50.Su rincón favorito de Alicante.

La playa de El Altet.