Fotografía, humor y ciencia se unen en una nueva sesión de DivulgArte

El ciclo de encuentros entre artistas y científicos e investigadores, Divulgarte, organiza una nueva sesión que tendrá como tema central Humor, ironía y arte, este jueves, 30 de enero, a las 19 horas en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante (c/ Ramón y Cajal, 4).

Para abordar esta conexión intervendrán Larissa Timofeeva, profesora titular de Lingüística en el Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura UA, e investigadora del Grupo de investigación sobre ironía y humor en español (Griale) UA, junto al fotógrafo Valiente Verde.

La coordinadora de Divulgarte, Marina Limiñana, presentará el acto y a sus protagonistas, en una sesión presencial limitada al aforo, que también se retransmitirá en directo en el este enlace.

DivulgArte sienta en una misma mesa a un científico/investigador y un artista para divulgar ciencia, dar a conocer investigación y formar en educación artística al público, mientras descubre el nexo de unión entre ambas disciplinas, sin perder de vista nuestra intención-deseo de impulsar vocaciones científicas y artísticas.

Próximas sesiones

Las próximas sesiones de este ciclo tendrán lugar el 27 febrero, a las 18 horas, con Poesía y arte, a cargo de Chema Madoz (Artista. Premio Nacional de Fotografía Año 2000) y Raquel Lanseros (Poeta y traductora. Premio de la Crítica 2019 en la categoría de poesía y Premio de Poesía Generación del 27, en 2023); y el 27 de marzo, a las 19 horas, la sesión Memoria y arte. MemorizArte, protagonizada por Xurxo Mariño (Profesor, investigador y divulgador científico. Grupo de investigación Neurociencia y control motor (NEUROcom). Universidad de La Coruña) y Gil Gijón (Artista visual. Licenciado en Bellas Artes. Universidad de Sevilla).

Valiente Verde

Valiente por parte de padre, Verde por parte de madre. Nace en Alicante, hijo de padres manchegos, en 1970. Natural del barrio de San Blas, Alicante, de toda la vida. Técnico Superior en Imagen y sonido por el IES Luis García Berlanga. Retratista de pensamiento, palabra y obra. Un cazador de imágenes de calle, singulares, peculiares, con un estilo caracterizado por combinar, con sinceridad y sin prejuicios, la teatralidad de la puesta en escena y la verdad de sus personajes, en una atmósfera de colores subyugantes. Nada de los actuales colores empolvados como de revista de moda cool, sino de fritura, de verde aceitoso rancio, y de claros oscuros, de olor a churrería, «con fundamento» que diría Arguiñano. Ha sido colaborador del periódico INFORMACIÓN en su suplemento Dominical y docente dentro del Máster de Fotografía de Autor de PhotoAlicante, colaborador de varias diseñadoras alicantinas y conferenciante sobre el tema de retrato.

Larissa Timofeeva

Licenciada en Filología Hispánica por la UA y doctora en Lingüística por la misma universidad (2008; Premio extraordinario de doctorado 2011). Inició sus estudios en Belarús, su país de origen, en la Minsk State Linguistic University. Asimismo, completó su formación predoctoral en el V.V. Vinogradov Russian Language Institute of the Russian Academy of Sciences y en la Universität Leipzig (Institut für Angewandte Linguistik und Translatologie). En la actualidad, es profesora Titular de Universidad del área de Lingüística General del Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura, e investigadora del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género (IUIEG) y del Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas Aplicadas (IULMA). Ha ejercido diversas labores de gestión académica.