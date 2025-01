Hannibal Laguna muestra en Valencia su nueva colección de vestidos de novia

Después de años sin desfilar en Valencia, la firma alicantina Hannibal Laguna regresa para presentar su nueva colección nupcial en la Mediterránea Fashion Week, que se celebra hasta el domingo en el Palacio de la Exposición valenciano. El diseñador y director creativo de la firma, Aníbal Angulo, con más de 35 años de trayectoria en la moda de autor, mostrará este sábado, a las 13 horas, los diseños realizados para Whiteland. Bridal Collection 2026 y lo hará de forma presencial, tras recuperarse de los problemas oftalmológicos que le impidieron asistir, por primera vez, a uno de sus desfiles, en este caso en la última pasarela madrileña.

Ahora presenta en Valencia por primera vez su colección de Novias Couture con el título Whiteland (Tierra Blanca), bajo el que se muestra un conjunto de vestidos elegantes y atemporales que hablan "del amor, la feminidad y el romanticismo, con el inconfundible y sofisticado sello de la casa". Se trata de una gran colección de piezas escultóricas que enmarcan los hombros y acentúan la cintura con líneas rectas, realizadas "en esponjosos crêpes de seda y perfiladas con suntuosos detalles en donde gravitan las incrustaciones talladas", detalla la firma.

Boceto completo de la colección "Whiteland" de Hannibal Laguna / INFORMACIÓN

En estos diseños no faltan siluetas New look inspiradas en bucólicos jardines de flores, que se abren paso entre pétalos y hojas que fluyen sobre sutiles transparencias bordadas con hilos de seda y cristal. Piezas de aparente sencillez, pero decoradas con suntuosos volantes modelados con texturas tridimensionales, recamados motivos botánicos y envolventes plisados geométricos cortados al bies a modo de capote, formando cascadas florales que sugieren una belleza fluida y evocan el clásico esplendor de otras épocas.

Las estructuras esculpidas con cordones de seda, así como los ornamentos en relieve y motivos translúcidos trasladarán al público "a un blanco jardín de primavera con pinceladas cromáticas que desafían la monocromía, aportando tonalidades naturales teñidas de reflejos luminosos".

En definitiva, Whiteland es una propuesta de colección de novias que realza las atemporales señas de identidad de una firma que busca esculpir la silueta femenina con maestría, precisión y una nueva mirada contemporánea que abre las puertas al futuro.

Una firma de referencia mundial

Desde que en la década de los ochenta la firma de moda Hannibal Laguna presentara su primera colección confeccionada desde Alicante con los icónicos corpiños como protagonistas, sus románticas y sofisticadas señas de identidad han traspasado fronteras vistiendo a mujeres de todo el mundo, incluidas actrices como Demi Moore o Paz Vega, deportistas como Carlina Marín o cantantes como Rocío Jurado y Victoria Beckham.

A través de sus colecciones de autor, defiende la excelencia artesana de los altos oficios y la creación de prendas que perduren en el tiempo, contribuyendo de manera activa a la concienciación de la sostenibilidad.