El legado de una de las bandas más influyentes del siglo XXI llega a San Vicente

Uno de los grupos que marcaron a toda una generación, Linkin Park, está a la orden del día con su regreso con nueva cantante. Y ahora, los alicantinos podrán disfrutar de las canciones que encumbraron a la banda. La sala The One de San Vicente del Raspeig acogerá este sábado 1 de febrero la actuación de Linkoln Park, la banda tributo que mantiene vivo el legado de los estadounidenses en nuestro país. Con una nueva gira más potente que nunca, la formación promete ofrecer a los asistentes una noche de pura energía, nostalgia y el mejor sonido nu-metal.

El repertorio del concierto incluirá un extenso repaso por los grandes himnos de la icónica banda californiana, como Numb, In the End o Faint, además de la interpretación de varios temas de The Hunting Party, el disco más crudo y visceral de Linkin Park, que acaba de cumplir su décimo aniversario. “Nuestro principal objetivo es seguir uniendo a la familia de "soldiers" (como se denominan los seguidores de la banda) y hacer sonar la música de nuestra banda favorita bien alto en las salas de conciertos, tratando de rendirles el mejor homenaje posible”, afirman los integrantes de Linkoln Park.

La última vez que la banda visitó The One logró un rotundo sold out, consolidando su prestigio y la gran acogida del público. Además, muchos de los asistentes que han visto a la banda original en directo aseguran que Linkoln Park está a la altura. Una cita imperdible para los fans de Linkin Park, que podrán revivir los mejores momentos de la banda californiana en un ambiente lleno de energía y emoción. Las entradas pueden adquirirse a través de este enlace.