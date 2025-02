El cómico Óscar Terol pide disculpas por participar en la polémica chirigota 'negacionista'

El cómico donostiarra Óscar Terol ha pedido disculpas tras su actuación este domingo en la chirigota 'negacionista' sobre vacunas y cambio climático que fue abucheada por el público en el teatro Falla de Cádiz y ha reconocido que fue un "espectáculo bochornoso".

Terol ha colgado un vídeo en las redes sociales tras la polémica generada con esta chirigota, llamada 'Abre los ojos', que él mismo presentó y cuyo repertorio, que fue inaudible por los gritos del público, lanzaba ideas contra las vacunas y las políticas medioambientales.

El Ayuntamiento de Cádiz se ha mostrado incluso abierto a plantear cambios en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval y a que se estudie la posibilidad de poner en marcha una preselección en el certamen que, hasta ahora, siempre ha dejado actuar a cualquier agrupación sin revisar su repertorio.

El actor donostiarra ha pedido disculpas por el "espectáculo bochornoso" que se vivió en el teatro Falla y ha reconocido que está viviendo un día "bastante complicado" porque ha decepcionado a "muchísimas personas" y también a sí mismo.

Ha explicado que hace unos meses una persona que le entrevistó en las redes sociales le propuso participar en una "chirigota alternativa en el Carnaval de Cádiz".

"Me ilusioné por estar allí, en la meca del humor y reconozco que se me nubló la vista", ha asumido Terol, quien ha explicado que únicamente se aprendió una canción de las que le enviaron y que, es cierto, que en algunas cosas estaba de acuerdo con su contenido y que en otras "no tanto" pero entendía que formaba parte de un gran espectáculo.

Ha recordado que se "plantó allí tres horas antes de la actuación sin conocer a nadie". "Me cegó la ilusión de estar dentro de las tripas del teatro Falla", ha reconocido.

Ha señalado que una vez allí se percató de que la agrupación no tenía el concepto estético que él imaginaba y que los disfraces eran un poco precarios, "como de supermercado", pero que se "metió sin valorar mucho" lo que iba a vivir.

Ha pedido disculpas al carnaval de Cádiz por el "espectáculo bochornoso a nivel estético y artístico" pero no por tener unas determinadas ideas, algunas de las cuales "coinciden con los mensajes de las canciones y otras no", ya que está convencido de que cualquier idea se puede defender siempre dentro del humor y el arte.