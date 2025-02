Pignoise: "La gente se ofendía cuando nos catalogaban como punk rock"

De la nada al todo. Pignoise es una de esas bandas que ha logrado superar todo tipo de adversidades para forjarse un presente próspero y un futuro esperanzador. Sus dos décadas sobre los escenarios han demostrado la importancia de su presencia en la escena musical nacional, colgando el cartel de entradas agotadas en cada sala en la que actúan. Su gira pasará por la Sala The One de San Vicente del Raspeig este próximo 8 de febrero, fecha para la que tampoco quedan entradas disponibles.

Para hablar sobre una trayectoria llena de altibajos, que logró hacerse escuchar gracias a una serie de televisión, el bajista Pablo Alonso (Gijón, 1978) analiza las decisiones que ha tomado la banda a lo largo de todo este tiempo, decisiones que les han llevado al que, considera, es "el mejor momento de la historia de Pignoise". Una charla que sirve para recordar momentos difíciles, pero también para rememorar las oportunidades que se pusieron en su camino y que dieron paso al grupo que se conoce hoy en día.

Pignoise ha conseguido sobreponerse a las adversidades, desde unos comienzos en los que era difícil hacerse un hueco en la industria hasta un parón en su actividad. Ahora, celebran 20 años de trayectoria llenando en todos los conciertos de la gira. ¿Cómo valora este hito?

Si te soy sincero, cuando volvimos no nos esperábamos esta acogida. La gira anterior, la de Diversión, fue muy bien, pero es que esta está superando todas nuestras expectativas. No te puedo describir lo que siente uno al salir de casa y prácticamente está toda la gira vendida. Faltan dos conciertos por venderse todo: el de Gijón, que hemos tenido que aumentar aforo, y el del WiZink, que ahora es el Movistar Arena en Madrid, donde quedan muy poquitas entradas.

Su historia es la de un grupo que se hizo un hueco en la industria entre el esfuerzo y el azar.

Nos costó mucho empezar. Tuvimos suerte con la serie de Los hombres de Paco y nuestro tercer disco. La gente tuvo la oportunidad de conocer a un grupo llamado Pignoise, escuchar nuestras canciones y decidir si le gustaban o no. Después vino el parón, casi seis años sin tocar en los que nos veíamos de vez en cuando, quedábamos para grabar alguna canción, pero no estábamos activos como grupo. Y de repente, antes de la pandemia, hicimos tres conciertos que nos hicieron recordar lo bien que nos lo pasábamos juntos tras mucho tiempo sin estar en carretera.

¿Es importante echarse de menos para mantener viva la amistad?

Para nosotros fue muy importante. Habían sido 14 años en los que éramos culo y mierda, como quien dice. Y esos seis años vinieron muy bien para saber posicionar todo lo que habíamos conseguido con el grupo. Cuando estás en la vorágine del día a día y todo se convierte en algo rutinario, pasas toda la vida intentando grabar un disco para tener conciertos, para que la gente te escuche, y cuando lo consigues y te habitúas a ello, te parece que es algo muy normal. Ese tiempo separados nos sirvió para comprender que no era normal poder vivir de la música. Y salir al escenario y ver a 50.000 personas cantando todas las canciones nos dio el impulso definitivo para volver.

Muchos habrían tirado la toalla en los primeros años, pero la banda prefirió labrarse un camino a pico y pala. ¿Cómo vivió un estudiante como usted ese trabajo de profesionalizar una banda que todavía no obtenía resultados?

Es el camino del 90% de las bandas de este país. Al principio tienes que comer mucha mierda, tragar carretera, cometer muchos errores y ensayar como un auténtico perro para intentar mejorar. Porque al principio, cuando te juntas con un grupo de personas para tocar versiones, te lo tomas como un divertimento. Todo va cogiendo forma cuando grabas tus maquetas y las presentas en sitios. El problema de la música es que trabajas con ilusiones y, cuando algo no sale bien, la hostia puede ser muy grande. Ahí está el reto de no rendirte y seguir disfrutando del camino. Porque nadie te garantiza que le vayas a gustar a la gente, ni aunque seas un músico de conservatorio y compongas unas canciones increíbles. Yo tengo amigos que son mucho mejores músicos que yo, pero que nunca han podido vivir de la música.

Pignoise celebra 2 décadas de música con una gira nacional / INFORMACIÓN

Ahí entra en algunos casos el azar que mencionaba antes.

Tener suerte y que no te cambie. Cuando nos fichó Globomedia, éramos los mismos músicos de antes. Nosotros actuábamos ese día en el Polígono de Urtinsa en Alcorcón como teloneros de Modestia Aparte y en ese momento hablábamos de tomarnos las cosas con calma, porque ensayábamos todos los días en el garaje de Álvaro y no veíamos que ponerle tanta dedicación surtiera efecto. Y el azar hizo que nos viera alguien de Globomedia y nos fichara. Evidentemente, la suerte es muy importante, pero tienes que estar preparado para cuando te llega la oportunidad.

Pensar en grande puede ser peligroso, ¿por qué decidieron seguir apostando por su música sin desgastarse?

En primer lugar, por desconocimiento. No teníamos ninguna idea de cómo funcionaba la industria musical, ni lo difícil que era abrirte un hueco, ni encontrar oportunidades, y eso te da un punto de locura y de irrealidad que te hace ir a muerte. Luego, tienes que ser un fanático de la música, tienes que hacer esto porque realmente te guste, no porque estés buscando un resultado final. A mí no había nada en la vida que me gustara más que meterme en un garaje a ensayar. Y lo más importante es que no haya egos. En este grupo no hay egos que dificulten las relaciones personales. Cada uno sabe el rol que desempeña dentro del grupo, lo tenemos muy bien definido desde el principio. Date cuenta también de que ya tenemos 46 años, estamos celebrando el 20.° aniversario de la salida de nuestro primer disco, y nos conocemos muy bien. El respeto y el no tener afán de ser nada es lo que ha hecho que sigamos libres de desgastes.

¿Había voces cercanas al grupo que pensaran que era una mala idea y que os invitasen a buscar otra opción?

Por supuesto, sobre todo la gente que nos quería (ríe). Al final tú trabajas con ilusiones y cuando pones toda tu ilusión en algo y no sale como lo tenías imaginado en tu cabeza, tendemos a desencantarnos, y eso afecta también a la gente que te rodea. Es difícil que los humanos saquemos el lado positivo de algo negativo. Aunque recalco que lo más importante es el aprendizaje que hacemos por el camino, pues te acaba enriqueciendo en tu día a día. Es bonito contemplar la piedra que hay en el camino, aunque te hayas tropezado con ella.

Y la notoriedad nacional vino acompañada de críticas de ciertos sectores donde decir que escuchabas a Pignoise estaba casi prohibido. ¿Eran conscientes de ello?

Sí, desde el principio lo notamos, por eso nuestro segundo disco se llama Esto no es un disco de punk. Como a toda la gente del sector le ofendía mucho que nos etiquetaran, nosotros nunca dijimos que hacíamos punk rock ni nada por el estilo. Simplemente dijimos que lo que nos había unido era Green Day y ya empezaron a decir que hacíamos punk rock español. Y eso sentó muy mal a la gente, cuando dentro del punk rock hay sonidos muy diferentes, pues ni Blink 182 suenan igual que Sum 41 ni estos recuerdan en nada a Green Day.

Ahora dicen que hacen pop rock.

Sí, aunque nos da exactamente igual. Lo importante es escuchar algo y ver si te gusta sin necesidad de ponerle etiquetas. Ahora, sin embargo, con el rollo de los festivales, afortunadamente se ha perdido un poco eso. Hace diez años tocamos en el Pirata Festival de Gandía con artistas tan dispares como Grison, Lendakaros Muertos o Los Chikos del Maíz. Una mezcla increíble, y los chavales bailando con todos nosotros. Los jóvenes de ahora son más libres y tienen la capacidad de escuchar cualquier género sin cerrarse a ello. En nuestra época éramos más cerrados, yo incluido.

Pablo Alonso, Álvaro Benito y Héctor Polo / Sharon López

El año pasado publicaron una reedición de sus temas más icónicos interpretados con artistas de la talla de Calamaro, Loquillo o Los Secretos para celebrar su vigésimo aniversario. ¿Cómo siente que artistas de este nivel valoren su trabajo en la música?

Ha sido un regalo muy especial. Nosotros no somos nada revisionistas, no nos apetecía hacer un disco volviendo a grabar canciones que tienen 20 años, que las hemos tocado miles de veces en concierto y que las hemos ensayado hasta la saciedad. Pero cuando nuestro mánager nos propuso hacerlo con colaboraciones, cambió la cosa. Nos sentamos en la mesa y empezamos a decir quién nos molaría que saliera en el disco, apostando muy alto. Nuestra sorpresa vino cuando nos poníamos en contacto y nos decían que sí. Que gente como Loquillo, Andrés Calamaro, Hombres G o Los Secretos quisieran participar en esta movida era increíble. Y además venían al estudio, metían sus voces y algunos, como Los Secretos, aportaban guitarras de 12 cuerdas, teclados... Vimos que iba hacia otro punto y dijimos: "Joder, ha merecido la pena".

Viendo todo lo ocurrido, ¿pensaban que estarían en este punto de su carrera en 2025?

Depende de cuándo me lo hubieras preguntado. Me lo hubieras preguntado en el 2010 y yo te hubiera dicho que Pignoise tenía cuerda para rato, que no íbamos a parar y que íbamos a estar 40 años tocando. Me lo preguntas en el 2016 y te hubiera dicho que no sabía si Pignoise iba a volver a subirse a un escenario. Y si me lo preguntas ahora, te puedo decir que estamos en nuestro mejor momento y nos sentimos más cómodos que nunca. Estamos agotando todas las fechas de la gira, grabando lo que va a ser el siguiente disco de estudio y te diría que esto no tiene fin. Aunque quizás dentro de 4 años cambie la cosa.

¿Ese estado de forma se nota en el directo?

Te aseguro que estamos sonando como nunca, la gente nos lo dice. Tocamos casi hora y tres cuartos y los conciertos se pasan en un momento. El repertorio que hemos elegido es un viaje por todos nuestros discos, excepto por el primero, pues consideramos que es una maqueta más, y hay canciones que hacía muchísimo tiempo que no tocábamos.

