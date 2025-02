"No se pueden entender las dos guerras mundiales solo con el contexto de los años previos"

Una velada literaria de corte histórico. La escritora María Reig (Barcelona, 1992) encuentra en la novela Sonó un violín en París (Espasa, 2025) la oportunidad de realizar un viaje por la Europa de finales del siglo XIX. A través de una prosa elegante y cuidada, transporta al lector a una época de cambios constantes, donde la inestabilidad política se encuentra con la construcción de un Estado liberal. Un grupo de burgueses conocerán rincones de las ciudades europeas más influyentes mientras visualizan pequeños destellos que acabarán dando contexto a dos guerras mundiales.

El punto de partida de Sonó un violín en París consiste en un viaje recreativo por Europa de ocho personas de la alta sociedad francesa de finales del siglo XIX y sus páginas reflejan con minucioso detalle las ciudades que visitan. Debe de ser un privilegio poder viajar con usted.

Como una friki de la historia que soy, me vengo muy arriba y doy bastante la chapa a quien me acompaña (ríe). Lo bonito de los viajes es llevarlos al terreno que nos interesa. Es verdad que casi en cualquier viaje por Europa tenemos muchísimos puntos en los que vamos a conectar con el pasado y con la historia. El turismo europeo está muy enfocado en ello, pero también tenemos una gran variedad de posibilidades de descubrir temas que nos interesan, desde la música a la arquitectura. Me gusta mucho la idea de tematizar los viajes, de acercarlos a nuestros intereses para sacarle el máximo partido con un toque personal que los haga únicos.

Sorprende ver lo diferente que era el concepto de viajar a finales del siglo XIX y, aun así, las similitudes que tiene con el presente.

Una de las cosas que más me llamó la atención fue ver cómo hay una serie de elementos comunes, como el abanico de servicios que tienen a su disposición los primeros turistas modernos, muy similar a los que tenemos hoy día. Pero hay que irse a las dinámicas de la época para ver el verdadero cambio, al uso de la carta, del telégrafo, los tiempos que pasaban en un tren para poder recorrer todo el itinerario... Y lo más interesante es trasladarnos a una época donde los tiempos eran más pausados, actualmente no nos vendría mal rebajar un poco la velocidad en la que vivimos.

Aunque antes viajar era apto solo para burgueses.

Afortunadamente cada vez más personas podemos viajar, aunque muchas veces la búsqueda de la autenticidad se hace una tarea ardua. En la novela vemos cómo las ciudades están todavía vírgenes de la explotación turística más feroz y recorremos una Europa que no está tamizada por las redes sociales, una herramienta que nos da unas imágenes totalmente irreales de los lugares.

Los ritmos actuales de los viajes no se adecuan a la calma que se pretende conseguir.

Totalmente, no estamos haciendo esa reflexión. Yo me acuerdo que hace 10 años viajaba aceleradísima, llegaba a una ciudad y quería verlo todo condicionada por la idea de tener que hacerme una foto en cada uno de los sitios para convencerme de que había estado allí. Ahora es momento de reflexionar sobre cómo trasladamos la velocidad de nuestra rutina a los viajes, pues creo que hay que entenderlos como una oportunidad de salir de nuestra rutina, de pausar nuestro modo de vida y de entender dónde estamos. Muchas veces los momentos de sentarte en un banco, de tomar un café o de charlar sobre la vida son los que se quedan en la memoria.

Es una novela que habla de pasado, pero también de futuro. ¿Cómo ha sido trazar ese camino previo que da contexto a dos guerras mundiales?

Es una de las cosas que más me gustan. Muchas veces tendemos a identificar los procesos históricos con un esquema de antecedentes y consecuencias muy estanco. Hay procesos históricos que son mucho más lentos. Cuando analizamos las dos guerras mundiales, tenemos la tentación de fijarnos en los años previos para ver cuáles fueron los ingredientes que avivaron el fuego, pero lo cierto es que tenemos que irnos 20 o 30 años atrás para empezar a ver cuáles son los elementos que están empezando a cuajar en la sociedad, cuáles son las problemáticas y las tensiones que dan pie a que estalle el conflicto. A finales del siglo XIX ya hay elementos que nos explican la debacle europea que viene, y los ubicamos con unos personajes que no tienen ni idea de lo que está por venir a la vuelta de la esquina.

Plasma a la perfección un momento de inestabilidad política en Europa donde se hacen patentes movimientos como el antisemitismo o el anarquismo.

En esa época hay una dicotomía muy grande. Por un lado, existen grandes voces optimistas que se están recuperando de la crisis económica de los años 70, mirando a una modernidad que, parece, brinda un sinfín de posibilidades con la revolución de los transportes, el avance de la electricidad, la llegada de la fotografía... Pero, por otro lado, también vemos una sociedad sumida en conflicto que clama por la libertad. Pese a que Europa está caminando hacia el Estado liberal y la economía de libre mercado, no parece llegar una solución para lograr mayor igualdad entre clases. Hay personas que se sienten subyugadas y sometidas a un sistema sin capacidad de poder progresar. Un momento de máxima tensión en el que también se suma el imperialismo voraz por todo el globo, la importancia del nacionalismo y varios detalles que avecinan grandes sombras, como el terrorismo moderno, que también aparece en este momento.

Se plantean dudas cotidianas de la época, como el miedo de los pintores ante la llegada de la fotografía.

Me divierte mucho ponerme en los zapatos de los personajes y para un pintor, la fotografía podía suponerle una competencia directa. Eso se plasma en el personaje de Mercier, al que le cuesta abrazar los avances y está totalmente instalado en su rechazo hacia todo tipo de representación que no se ciña a lo que él entiende, que es el arte impresionista.

En esas conversaciones cotidianas también se pueden ver reflejos con la actualidad. El personaje de Jacobo dice: "Últimamente, la gente le da más importancia a la patria que a las personas".

Es muy interesante ver cuáles son las líneas comunes con el presente. Hay veces que la historia genera aspectos cíclicos. A finales del siglo XIX, el nacionalismo está a la orden del día, las exposiciones universales no dejan de ser un pulso de poder industrial y económico. Y si te trasladas a la actualidad, ves que hay muchos elementos que siguen enclavados en la sociedad y sirve para reflexionar y darnos cuenta de que hay tensiones que forman parte del ser humano desde hace un tiempo.

"El arte es la matriz de esta novela y busco que el viaje que realice el lector sea también sonoro"

¿Por qué una periodista ha decidido basar su carrera literaria en la novela histórica?

La historia siempre ha estado muy presente en casa. Mi padre es muy lector de novela histórica y es algo que me ha inculcado desde muy pequeña. Fue el género con el que entré a leer novelas más adultas y desde siempre he sentido atracción por ambientar las novelas en otras épocas. Mi primera novela fue Papel y tinta, cuya historia me vino a la cabeza, y haber acabado la carrera de periodismo me ayudó a entender cómo debía afrontar una investigación documental. A partir de ese momento lo tuve claro, pues mi interés por la historia también reside en gran parte para seguir creando novelas.

Sonó un violín en París rezuma arte por los cuatro costados. Desde el arte impresionista de Mercier hasta la arquitectura de Jacobo, pasando por unos inicios de capítulo que dan pie a una playlist musical.

El arte es la matriz de este libro. Hay novelas como Los mil nombres de la libertad, mi anterior publicación, que se enfocan más desde el punto de vista político. Creo que las épocas se pueden abordar desde diferentes puntos de vista y la música, representada a través del personaje de Clara, refleja el papel de la mujer como intérprete a finales del siglo XIX, en una industria musical que ya está en ciernes, y con esa playlist que logra que este viaje también sea sonoro. Está disponible en Spotify y está compuesta por las piezas musicales que encabezan cada capítulo y que siguen un doble criterio: por un lado, que no estén compuestas después del año de la novela, que es 1893, y por otro lado, que tengan conexión con lo que está ocurriendo en esas páginas. Quería que el lector tuviera una experiencia completa y que comprobara que muchas de las melodías de ese siglo XIX que a veces nos parece tan lejano, son melodías que forman parte de nuestra vida.

