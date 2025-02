Noches Mágicas sorprende con nuevas confirmaciones para su cartel de 2025

Sant Joan d'Alacant se prepara para una nueva edición del Festival Noches Mágicas, que se celebrará del 24 de julio al 10 de agosto en los Jardines de Abril, con un programa que promete una experiencia única para los asistentes. Este evento, que se ha consolidado como uno de los más esperados del verano, vuelve a apostar por una amplia variedad de propuestas musicales, culturales y artísticas, con el objetivo de ofrecer una experiencia inmersiva que va más allá de los conciertos.

Los Jardines de Abril, escenario principal del festival, acogerán una programación diversa que incluye desde actuaciones en directo hasta exposiciones de arte, gastronomía, moda, y mucho más. En esta nueva edición, el festival contará con las actuaciones de artistas consagrados y emergentes, que aportarán su estilo y energía al evento. Entre las últimas incorporaciones, destaca la participación de Los Secretos, que actuarán el 2 de agosto durante la ya tradicional 80’s Summer Party. La banda, conocida por su legado en la música española, promete una noche inolvidable con su repertorio de clásicos como Déjame y Ojos de gata, tras un exitoso 2024 lleno de giras y elogios por su musical A tu lado. Un musical con Los Secretos.

También se suman al cartel Paula Mattheus y Besmaya, quienes compartirán escenario el 1 de agosto. La joven cantante Paula Mattheus, con su mezcla de pop rock y letras sinceras, se ha consolidado como una de las voces más prometedoras del panorama musical. Por su parte, Besmaya, el dúo formado por Javi Ojanguren y Javi Echávarri, llevará su innovador “pop distendido” a los Jardines de Abril, presentando su álbum Nuevos lemas.

Con estas nuevas confirmaciones, el Festival Noches Mágicas de 2025 sigue demostrando su capacidad para atraer a artistas que abarcan diferentes estilos y géneros, garantizando una oferta musical variada que no dejará indiferente a nadie. Estos nombres se suman a los ya confirmados para la edición de este año, entre los que se encuentran Cómplices, Rafa Sánchez, Bebe, Sara Baras, El Kanka, Tony Hadley, Iván Ferreiro y Bonnie Tyler, que harán del festival un evento inolvidable para los asistentes de todas las edades.

Mirada ochentera

Una de las marcas más identificativas de este ciclo de conciertos de Sant Joan d'Alacant es la que atañe a las 80's Summer Party. En la primera de las dos fiestas ochenteras programadas para la próxima edición del festival, emplazada para el sábado 26 de julio, actuarán la banda Cómplices y Rafa Sánchez, líder de la disuelta formación La Unión, junto a otros artistas aún por confirmar. Sant Joan tendrá la oportunidad de escuchar en directo canciones que han marcado a toda una generación como Es por ti o Lobo hombre en París.

En este sentido, la 80's Summer Party permite regresar a una época plagada de alegría e himnos musicales. Se trata de un evento de referencia en la provincia de Alicante que ha colgado el cartel de todo vendido en las últimas ediciones y donde se ha respirado un ambiente inmejorable para homenajear a una de las décadas más prolíficas de la música española. Pese a que todavía falta por confirmar más nombres que se sumen a esta oda, se confirma que Los Secretos serán los protagonistas de la segunda velada ochentera, programada para el 2 de agosto, donde actuará toda la banda al completo para deleitar a los allí presentes con todos sus clásicos.

Los Secretos, banda confirmada para el Festival Noches Mágicas 2025 / INFORMACIÓN

Festival Music in the Garden

Iván Ferreiro es el primer artista confirmado para la tercera edición del Festival Music In The Garden y actuará el 9 de agosto en los Jardines de Abril. El compositor de música indie, rock y pop fue durante 13 años de su carrera musical líder, cantante y principal compositor del reconocido grupo Los Piratas, con el que lanzaron 12 álbumes y dejaron una gran estela musical que todavía se venera. Presentará su nuevo álbum Trinchera Pop junto a todas sus canciones más emblemáticas, acompañado de su banda habitual. Además, el Festival Music In the Garden anunciará próximamente nuevos artistas que se sumarán al cartel.

Más actuaciones

En cuanto al resto de artistas confirmados hasta la fecha, cartel que irá incorporando nuevas actuaciones próximamente, sobresale la actuación de Bebe el domingo 27 julio. La cantante ha anunciado por sorpresa una mini gira por España para celebrar los veinte años del exitoso Pafuera telarañas, donde interpretará canciones como Me enseñará, Ella, Con mis manos, Siempre me quedará o Malo, que sonarán en directo con toda su banda para celebrar por todo lo alto el reencuentro con su público.

Sara Baras actuará en Sant Joan el 31 de julio para celebrar el 25 aniversario de su propia compañía, donde presentará Vuela, un espectáculo en homenaje al maestro por antonomasia de la guitarra Paco de Lucía. Ideado desde el respeto, el cariño y el amor que ambos compartían, este espectáculo ha sido creado para ser inolvidable, para transportar al asistente a ese mágico mundo que solo Sara Baras es capaz de crear. Un viaje coreográfico compuesto por 15 piezas que giran en torno a una palabra; creando así, con lenguaje flamenco, expresiones en movimiento.

Sara Baras, una de las confirmaciones del Festival Noches Mágicas / INFORMACIÓN

Como previa al lanzamiento de su esperado nuevo álbum, El Kanka sorprende con un concierto programado para el próximo 3 de agosto. El cantautor malagueño se subirá al escenario del Festival Noches Mágicas junto a su banda para ofrecer un recorrido por su discografía, marcada por un inconfundible estilo que fusiona humor, poesía y ritmos envolventes, hecho que promete un concierto único y lleno de alegría en Jardines de Abril.

En Noches Mágicas también hay hueco para los artistas internacionales. El cantante de pop inglés Tony Hadley, conocido por ser el vocalista del grupo de gran éxito mundial en la década de 1980 Spandau Ballet, llega a los Jardines de Abril el 8 agosto junto a otros artistas por confirmar en el que será uno de los grandes reclamos de esta edición. En su actuación interpretará canciones que ya son grandes clásicos de la historia musical reciente, como True, Gold y Through the Barricades, 40 años después del comienzo de su carrera, con una inconfundible voz que rebosa pasión y energía.

Y el bombazo de esta edición es el regreso de una de las figuras más icónicas de la música internacional. Bonnie Tyler aterriza en el festival el 10 de agosto para clausurar el festival. Nacida en Gales, es una de las artistas más aclamadas por la crítica y el público a nivel mundial a lo largo de sus más de 50 años de carrera. Ha actuado en países de todo el mundo, deleitando en directo con su distintiva voz ronca y un estilo que combina géneros como el country, rock, pop, blues y la música celta. En el Festival Noches Mágicas no faltarán grandes éxitos como Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache, Holding Out for a Hero, Lost in France, More Than a Lover o Bitterblue.