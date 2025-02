Karla Sofía Gascón contesta a Audiard y se aparta: "Espero que mi silencio ayude a la película"

La actriz Karla Sofía Gascón, nominada al Oscar por su papel en Emilia Pérez y envuelta la polémica por unos tuits xenófobos y racistas, ha publicado en Instagram un mensaje en el que afirma que no hablará más para no perjudicar a la película. “Tras la entrevista de Jacques [Audiard], que comprendo, he decidido—por la película, por Jacques, por el elenco, por el increíble equipo que lo merece, por la hermosa aventura que todos compartimos— permitir que la obra hable por sí misma, con la esperanza de que mi silencio permita apreciar la película por lo que es: una hermosa oda al amor y a la diferencia", ha explicado en su comunicado. "Pido disculpas de corazón a quienes han sido heridos en este camino", zanja.

Audiard cargó contra la protagonista de su filme por sus comentarios "absolutamente odiosos y dignos de ser odiados". En una entrevista en 'Deadline Hollywood', Audiard proclama que ni tiene ni quiere contacto con Gascón. Además, le recrimina a la actriz que se haga "la víctima", algo que, a su juicio, es "sorprendente". "Estoy pensando en cómo está haciendo daño a los demás, al equipo y a todas las personas que han trabajado tan increíblemente duro en esta película", subrayó.

Crisis reputacional

El revuelo en torno a la campaña de los Oscar para Emilia Pérez liderada por Netflix se produce después de que Gascón se convirtiera en la primera intérprete abiertamente transgénero en ser nominada a un Oscar en una categoría de interpretación.

La película de Netflix obtuvo 13 nominaciones a los Oscar, entre ellas mejor actriz (Gascón), mejor director (Audiard), mejor actriz de reparto (Zoe Saldaña) guión adaptado, música (partitura original) maquillaje y peluquería, fotografía y mejor fotografía. También le valió a Francia una nominación al mejor largometraje internacional, convirtiendo a Emilia Pérez en la película no inglesa más nominada en los Oscar.

Netflix, distribuidora de la cinta en Estados Unidos, ha eliminado a Gascón de las campañas promocionales de cara a los Oscar y tampoco está previsto que la actriz viaje a ninguno de los eventos ni entregas de premios que se celebrarán en Los Ángeles en los próximos días. La actriz tampoco acudirá a los premios Goya 2025.