El pianista Yefim Bronfman regresa a Alicante con la Sociedad de conciertos

El pianista Yefim Bronfman, considerado uno de los intérpretes más importantes y aclamados a nivel mundial, se presentará el próximo lunes 10 de febrero a las 20 horas en el Teatro Principal de Alicante, en un recital organizado por la Sociedad de Conciertos de Alicante. Esta será su tercera visita a la ciudad, donde ofrecerá una interpretación que incluirá algunas de las obras más emblemáticas de la música clásica: composiciones de Mozart, Debussy, Chaikovski y Schumann.

Nacido en Tashkent, en la antigua Unión Soviética, y radicado en Israel desde 1973, Yefim Bronfman comenzó su formación musical en un entorno de alta exigencia técnica. Estudió con el pianista Arie Vardi en la Universidad de Tel Aviv y luego continuó su educación en Estados Unidos, perfeccionándose en instituciones de renombre como la Juilliard School, el Curtis Institute of Music y la Marlboro School of Music. Su talento y virtuosismo fueron rápidamente reconocidos, y a lo largo de su carrera ha sido galardonado con numerosos premios, incluyendo el prestigioso premio Avery Fisher y un doctorado honoris causa por la Manhattan School of Music en 2015.

Bronfman es un intérprete solicitado por los más importantes festivales y orquestas del mundo, y su agenda de conciertos refleja la magnitud de su reputación. En la temporada 2024/25, el pianista comenzó su recorrido con las sinfónicas de Pittsburgh y NDR Hamburgo en una gira por Europa, seguida de actuaciones en China y Japón con la Filarmónica de Viena. En Estados Unidos, ha estado presente en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Cleveland y Filadelfia, mientras que en Europa su presencia ha sido destacada en lugares como Berlín, Viena, Hamburgo y Lyon. Además, tiene programados dos proyectos especiales: interpretaciones en dúo con el flautista Emmanuel Pahud en Europa, y tríos con la violinista Anne-Sophie Mutter y el violonchelista Pablo Ferrández en Estados Unidos.

El pianista Yefim Bronfman regresa a Alicante gracias a la Sociedad de Conciertos / INFORMACIÓN

En 2023, Bronfman ofreció conciertos en importantes festivales de verano como los de Verbier, Israel, Aspen y Grand Teton. Además, participó en una gira europea para conmemorar el 500 aniversario de la Ópera y Orquesta de Múnich, con conciertos en ciudades como Lucerna, Londres, París y Múnich. Su presencia en la escena internacional es inquebrantable, con presentaciones destacadas junto a la Real Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam en Japón y Corea, y una gira por Estados Unidos que culminó en el icónico Carnegie Hall de Nueva York.

El pianista ha trabajado con numerosos directores de renombre, como Daniel Barenboim, Gustavo Dudamel, Riccardo Chailly y Mariss Jansons, y ha sido una figura clave en la música de cámara, colaborando con artistas como Pinchas Zukerman, Anne-Sophie Mutter y Martha Argerich. Su carrera también incluye una serie de recitales históricos, como los que realizó en 1991 junto a Isaac Stern en Rusia, sus primeras actuaciones en el país desde su emigración a Israel a los 15 años.

En cuanto a su discografía, Yefim Bronfman ha sido ampliamente elogiado por sus grabaciones, tanto en solitario como en colaboraciones con orquestas y otros músicos de cámara. Ha sido nominado en seis ocasiones a los premios Grammy, y en 1997 recibió el galardón en la categoría de Mejor Grabación de Música Clásica por su interpretación de los tres conciertos para piano de Béla Bartók, junto al director Esa-Pekka Salonen y la Filarmónica de Los Ángeles.

Con su presencia en Alicante, Yefim Bronfman reafirma su lugar como uno de los artistas más solicitados y respetados de la música clásica contemporánea, y su actuación será sin duda un evento imperdible para los amantes de la música.