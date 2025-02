Alicante, con la mirada puesta en los Goya

Óscar Lasarte

¿Es el enemigo? La película de Gila

«Nervioso, no. ¡Estoy atacao!», exclama el joven actor y mago de Dénia Óscar Lasarte, que, a sus 28 años y con su primera película, aspira al Goya a mejor actor revelación por su papel en ¿Es el enemigo? La película de Gila. «Yo ya me doy con un canto en los dientes por haberla hecho y por estar nominado», indica, tras ganar hace unos días la Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos por meterse en la piel del cómico que hizo de la guerra un chiste, Miguel Gila, a quien «veía de pequeño en programas recopilatorios de Navidad y empecé a meterlo en los espectáculos de magia, a él y a Michael Jackson», recuerda.

Sabe que, si gana el Goya, Gila será el primero en su lista de agradecimientos, «aunque en el premio del Círculo de Escritores estaba tan nervioso que se me olvidó», además de a su novia, «que estaba hasta las narices de verme tres meses haciendo de Gila». No obstante, cree que sus rivales (dos actores de La estrella azul y otros dos de Segundo Premio) «son todos muy buena gente, con personajes tremendos, y da un poco igual quién gane. Hay que disfrutarlo».

No lleva discurso preparado y va a Granada con un traje diseñado por el benidormense Marcos Ruiz, «que es maravilloso y me ha hecho algo distinto y elegante», y con la cabeza rapada por exigencias de su próximo papel en una comedia, «así no tengo que pensar qué pelo llevo», bromea Lasarte, nervioso de pensar que coincidirá con Antonio Banderas o C. Tangana y que el día de antes asiste a la presentación de su prima como fallera mayor en Dénia. «Es la semana de los sueños», proclama.

Óscar Lasarte protagoniza "¿Es el enemigo? La película de Gila" / INFORMACIÓN

Tono Garzón

La infiltrada

«A mí me han dicho que me prepare el discurso porque tengo compañeros que ya tienen Goya y dicen que no te imaginas lo nervioso que se pone uno ahí arriba», indica Tono Garzón, de Elche, nominado junto a Patricia Rodríguez a mejor maquillaje y peluquería por La infiltrada, de Arantxa Echevarría (13 nominaciones).

«La peli está genial, es muy buena, y eso ya ayuda mucho. Nunca sabes si ganarás, ¿por qué no?, pero el hecho de estar ahí ya es un regalazo, con la barbaridad de películas que se hacen cada año», apunta este debutante en las nominaciones a los Goya que, sin embargo, ha trabajado en los últimos años en producciones nacionales e internacionales apabullantes como Matrix Resurrections, La sociedad de la nieve, Gladiator II o Jurassic World: Rebirth, aún no estrenada.

Con dicho bagaje, supervisar el maquillaje de efectos especiales en una película sin estridencias físicas aparentes es, incluso, más difícil. «Precisamente, a veces tiene más complejidad porque es una época casi actual, son los años 90 y los tenemos en mente, pero lo difícil es que quede natural y que no cante nada para intentar llevarlo todo a la realidad y olvidarte de que estás viendo una película», apunta el profesional, que recuerda que el mayor reto era «el rácord tremendo de la película, que transcurre en seis años, y si lo haces mal, se nota», añade mientras enseña cómo hicieron la prótesis de un disparo en la cabeza para la película.

Los nervios antes de la gala los lleva bien «porque estoy haciendo dos series, preparando una peli y rodando otra y no me da tiempo», bromea el ilicitano.

El ilicitano Tono Garzón y su compañera Patricia Rodríguez, nominados a mejor maquillaje y peluquería por "La infiltrada" / INFORMACIÓN

Andrea Sebastià

SuperKlaus

Nacida en La Vila Joiosa hace 35 años, Andrea Sebastiá codirige con el canadiense Steve Majaury SuperKlaus, película en la que Santa Claus se cree un superhéroe tras sufrir un golpe en la cabeza, que ha sido vista en más de 40 países. «Estoy muy contenta con los resultados porque cuando estrenas no sabes si irá la gente a verla y fue de las más taquilleras de España» , apunta esta licenciada en Comunicación Audiovisual, con Máster en 3D, VFX y Postproducción y que actualmente trabaja en 3Doubles Producciones.

«Empecé en efectos y composición como artista, luego de supervisora y esta es la primera vez que dirijo», apunta la corresponsable del largometraje de animación que aspira al Goya. «Estoy muy emocionada. Lo que siento no son nervios, sino mucha emoción de estar allí con más gente del mundo del cine», señala Sebastiá, que ha visto el resto de películas -en la que también figura la coproducción alicantina Rock Bottom- y considera que «el nivel es muy alto. Siempre tienes esa esperanza de ganar y si dicen mi nombre me alegraré la que más y lo agradeceré al equipo. Las posibilidades son las mismas, pero depende mucho de los presupuestos de la película, de la promoción...».

Andrea Sebastiá apunta que la vida la ha guiado a la animación -«lo que más me gusta es la creación de efectos, la parte mágica», dice- y reconoce que «al principio cuesta que te den una oportunidad, pero una vez empiezas y te lo curras van saliendo más cosas». Tiene pendiente de estreno Heidi: El rescate del lince, donde ha trabajado de CG Supervisor y FX Supervisor.

Andrea Sebastiá codirige la película de animación "SuperKlaus" / INFORMACIÓN

Elena López Riera

Las novias del sur

Avalada por la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, su paso por San Sebastián y su nominación a los César del cine francés, Las novias del sur de Elena López Riera (coproducida por Suica Films) tiene la posibilidad de llevarse el Goya a mejor cortometraje documental con su historia de mujeres maduras que hablan sin pudor de sus sentimientos y sus relaciones íntimas al ser preguntadas por la cineasta de Orihuela.

Ya estuvo nominada al Goya en 2023 por El Agua como directora revelación y vuelve a estos premios «con la misma alegría, sobre todo por el equipo, porque las películas no se hacen solas, y por quienes han participado en ella. Yo no le doy mucha importancia a los premios porque no vengo de la industria, sino del cine más underground, pero es una gran oportunidad para la película». No se decepcionará si gana otra de las cintas en liza -en la misma categoría se encuentra la alicantina Sofía Esteve, codirectora de Els Buits, que habla de mujeres en el franquismo, o Ciao, Bambina, que cuenta un proceso de transición de género- y añade que «es importante ver que la Academia se da cuenta de la diversidad de historias que se cuentan y hay que alegrarse de competir con películas buenas». Tampoco se queja de las posibilidades de distribución de los cortometrajes -Las novias del sur sigue aún en cartel en Madrid y en Barcelona-, pero cree que hay que cambiar los hábitos «porque las películas duran lo que tienen que durar y la mía dura 40 minutos». No tiene discurso escrito si gana «porque soy supersticiosa y lo que hay que preparar son las películas, no los discursos», ríe.

Eléna López Riera, nominada al Goya a mejor cortometraje documental por "Las novias del sur" / EFE

Pepe Andreu (Suica Films)

Domingo Domingo

El ilicitano Pepe Andreu, cofundador de Suica Films con Rafa Molés, no es la primera vez que acude a los Goya. Coproductor también de El agua y Las novias del sur, de López Riera, está detrás también de Domingo Domingo, el largometraje dirigido por la castellonense Laura García Andreu, que protagoniza el agricultor que da nombre a la película, quien sueña con patentar una variedad de naranjas y hacer frente a las multinacionales del sector.

«Es una historia de David contra Goliat, de sueños del mundo agrario, de picaresca, y contada desde la comedia», explica Andreu sobre esta cinta nominada a mejor película documental, que compite por el Goya, entre otras, con La guitarra flamenca de Yerai Cortés de C. Tangana o Marisol, llámame Pepa.

«Es muy difícil ganar el Goya porque hay muchas películas y son muy pocos quienes ven documentales, además de que el resto de nominadas en esta categoría también son buenas. La película de C. Tangana está muy bien, es muy cercana y tiene además la música; la de Marisol es sobre una actriz muy conocida; la de Almudena Carracedo (No estás sola) habla del suceso de La manada y tiene a Netflix detrás... No veo una ganadora clara», expone el productor ilicitano, que no obstante reconoce que Domingo Domingo ha sido muy bien acogida por el público y ha pasado ya por una veintena de festivales.

El director de Suica Films tiene menos dudas con el Goya para López Riera por Las novias del sur, que a su favor tiene el tema que trata y la trayectoria de la oriolana. «Pero esto son los Goya y nunca se sabe», aclara.

Pepe Andreu, a la derecha, y Rafa Molés, de Suica Films, producen "Domingo Domingo", de Laura García Andreu / INFORMACIÓN

Miguel Molina (Jaibo Films)

Rock Bottom

También veterano, Miguel Molina, cofundador con Adán Aliaga de la productora alicantina Jaibo Films, acude por tercera vez a la noche de los Goya -tras The Fourth Kingdom (2018) y La gàbia (2023), ambos cortos de Adán Aliaga- como soporte de Rock Bottom, de la valenciana María Trenor, una historia de amor armada a partir del álbum homónimo de Robert Wyatt, nominada a mejor película de animación.

«Volvemos con la misma ilusión que la primera vez y siendo conscientes de que es muy difícil ganar, pero yo firmo por que nos nominen veinte veces más aunque no ganemos ninguna, porque significará que seguimos estando ahí», explica Molina.

La apuesta por Rock Bottom, en la que Jaibo Films trabaja en coproducción, está más que justificada, ya que la película «ha estado nominada en todos los premios posibles del país, desde los Forqué a los Gaudí, o el Círculo de Escritores Cinematográficos, habiendo ganado el XIII Premio Días de Cine y el premio Lola Gaos del audiovisual valenciano» y tras haber pasado por la sección oficial de grandes festivales como el de Annecy o San Sebastián, entre otros.

«Es una propuesta muy artística y con riesgo, porque es un musical para adultos de animación, pero también es única y maravillosa y un ejercicio muy loable», destaca sobre su grandeza Molina, que cree que tiene las mismas posibilidades de alzarse con el Goya que el resto de películas candidatas, «que también son muy potentes», y que incluye títulos como Buffalo Kids, Guardiana de Dragones o Mariposas Negras.

El equipo de "Rock Bottom", con Miguel Molina de Jaibo Films (segundo por la izquierda) y la directora María Trenor, en el centro, de azul. / INFORMACIÓN