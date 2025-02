"La guitarra flamenca de Yerai Cortés": dos goyas que sanan heridas

La vida de Yerai Cortés, guitarrista alicantino que se mudó a Madrid a los 18 años, está llena de sobresaltos. El camino que ha recorrido el músico dentro del mundo del flamenco ha partido lleno de incógnitas y ha llegado a rincones jamás imaginados. Desde sus primeras actuaciones en los tablaos de la capital hasta convertirse en un referente reconocido, Cortés ha logrado plasmar una carrera que ha traspasado la barrera de la música y le ha otorgado dos premios Goya.

Lo sorprendente de su trayectoria, y solo tiene 29 años, es cómo ha pasado de tener una carrera de nicho, colaborando con grandes figuras del ámbito musical como Farruquito, Sandra Carrasco o Richard Bona, a ser un nombre que resuena en todo el país tras su éxito en la fiesta del cine español. La película documental La guitarra flamenca de Yerai Cortés expone al mundo todas sus vulnerabilidades y comparte con el público sus fantasmas internos en una pieza que ha sido reconocida tanto por público como por crítica especializada.

Una vida llena de heridas que le ha permitido surcar caminos para exponer su alma a través de la guitarra. En ese proceso transitorio, y por casualidades de la vida, un encuentro con Antón Álvarez (más conocido en el mundo de la música como C. Tangana) en la casa del productor Javier Limón fue el catalizador de una nueva etapa profesional y personal. Ese momento sería clave para la creación del documental, un proyecto que no solo celebra su talento, sino que se sumerge en sus demonios y es utilizado como proceso de curación.

A través de la guitarra, Cortés encuentra la manera de sanar, y la cámara no se limita a mostrar sus manos tocando el instrumento, sino que capta la fragilidad emocional que esconde tras sus cuerdas. Cortés ha compartido que contar su historia a través de la película fue un acto necesario de liberación. Al poner en palabras y notas su sufrimiento, ha logrado conectar con una parte de sí mismo que nunca había sido tocada.

Esta experiencia terapéutica se refleja en su colaboración con C. Tangana, quien, con su visión y sensibilidad, aportó una nueva dimensión al relato, llevando el mensaje más allá del flamenco. Así, el documental La guitarra flamenca de Yerai Cortés no solo es un testimonio del virtuosismo musical, sino también un retrato sincero de cómo la música, en todas sus formas, puede convertirse en un refugio para las heridas más profundas.

Salto a los Goya

La noche de los Premios Goya 2025 fue testigo de un doble triunfo que resonó en Alicante. La guitarra flamenca de Yerai Cortés, dirigida por Antón Álvarez, Cristina Trenas y Santos Bacana, se llevó a casa el galardón a la Mejor Película Documental, un reconocimiento que destaca la profunda mirada a la vida y carrera del músico alicantino Yerai Cortés. Este éxito no solo resalta la calidad del documental, sino que también pone en el centro del escenario la música y cultura flamenca de Alicante.

El camino hacia este logro no fue fácil, ya que la cinta competía con otras producciones de gran nivel, como Domingo Domingo (de Arunas Matelis, Pepe Andreu, y Rafa Molés, bajo la dirección de Laura García Andreu y la productora ilicitana Suica Films), Marisol, llámame Pepa (de Chema de la Peña, José Carlos de Isla Troncoso, y Paco Ortiz, con dirección de Blanca Torres), Mi hermano Ali (de Paula Palacios) y No estás sola (de Almudena Carracedo y Robert Bahar).

Pero el éxito de La guitarra flamenca de Yerai Cortés no se limitó a un solo galardón. En otra categoría clave de la noche, la película también se alzó con el Premio Goya a la Mejor Canción Original por su tema Los Almendros. Esta composición, interpretada por Antón Álvarez, Yerai Cortés y la campellera La Tania, puso la guinda a una noche memorable enfrentándose a otras destacadas canciones como Show Me de Fernando Velázquez para Buffalo Kids, El borde del mundo de Valeria Castro para El 47, La Virgen Roja de Maria Arnal para La Virgen Roja y Love is the worst de Alondra Bentley e Isaki Lacuesta para Segundo premio.

La interpretación de Los Almendros destacó por su emotiva conexión con la esencia del flamenco en la ceremonia de entrega de estos premios, celebrada el pasado sábado en el Palacio de Congresos de Granada, donde se reunió lo más destacado del cine español, y donde La guitarra flamenca de Yerai Cortés dejó claro su papel protagonista en esta edición, llevando el arte y la cultura de Alicante al corazón del cine español.

Yerai Cortés, La Tania y C. Tangana celebrando uno de sos goyas / Eduardo Parra / Europa Press

Sobre la película

La guitarra flamenca de Yerai Cortés es una película documental que ofrece una mirada íntima y profunda a la vida y carrera del músico alicantino, un guitarrista clave en la escena flamenca contemporánea y que, a través de este proyecto, se explora no solo su faceta como artista, sino también su conexión con la música como forma de expresión cultural. El documental resalta su virtuosismo, pero también la influencia de su tierra natal, Alicante, en su música, lo que lo convierte en un trabajo muy personal, presentando a lo largo de la cinta varios momentos emotivos y reflexivos de su vida, mostrando los desafíos y logros que lo han llevado a convertirse en el artista que es a día de hoy.

La dirección de Antón Álvarez, Cristina Trenas y Santos Bacana logra capturar la esencia de Cortés y su pasión por la música, mientras que la colaboración de la campellera La Tania en la creación de la canción Los Almendros aporta un toque único y contemporáneo que ha sido bien recibido por el público y la crítica, alzándose con el Goya a Mejor canción original del 2025. Además de su éxito en la ceremonia, la película también ha recibido elogios de profesionales del sector por su forma de envolver con la historia que plasma.

Coloquio en Alicante

Los cines Kinépolis de Alicante, ubicados en el centro comercial Plaza Mar 2, han habilitado dos pases para proyectar de nuevo el documental. La proyección de este largometraje rodado en el barrio alicantino Virgen del Remedio será el próximo 15 de febrero y contará con la presencia del propio Yerai Cortés, acompañado de la cantante nacida en El Campello La Tania, cuya voz se escucha en la canción del documental Los Almendros, ganadora a mejor canción original en los premios de la Academia de Cine. Ambos presentarán la película y, tras la proyección, participarán en un coloquio con el público.