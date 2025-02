Vera Lu: Espíritu bohemio con delicadeza alicantina

Ficha técnica Artista: Verónica Gómez Vicente Procedencia: Alicante Discos: Un mar en medio (2018) y Terra banyada (2024) Año de comienzo: 2015

¿Es fácil vivir de hacer arte en Alicante? Y ahondando más en la cuestión: ¿se puede vivir haciendo una música minoritaria? Estas preguntas rondan en la mente de todas aquellas personas que desean labrarse un futuro en la cultura. La artista que protagoniza estas líneas fue testigo de este proceso y, actualmente, ha logrado sacar adelante una carrera musical basada en la elegancia.

El jazz llegó a la vida de Vera Lu casi por casualidad, durante una visita a la tienda de discos Blue Velvet, donde un álbum de Billie Holiday despertó en ella la necesidad de crear e interpretar. "Siempre he sido muy melómana, pero a raíz de ese día, este género me cautivó. Más tarde, el destino me sacó de cantar en la ducha y me llevó directo al escenario, al coincidir una noche con el guitarrista Juan Busquier y el contrabajista Humberto Corrales, con quienes compartí unas canciones en una esquina de un bar".

Un pasado lleno de casualidades que la ha llevado a convertirse en una de las artistas de referencia del género. Su papel en la música alicantina es algo más que un proceso transitorio: es una llamada a la libertad, una invitación a capitanear un estilo que busca hacerse un hueco a base de perseverancia, y cuya línea musical se fusiona perfectamente con la delicadeza que caracteriza a la intérprete.

Fascinada por cómo Serge Gainsbourg o Cole Porter juegan con las palabras al componer, e inspirada por artistas como Lou Doillon, Cyrille Aimée o Silvia Pérez Cruz, la alicantina ha logrado crear un proyecto propio cargado de simbolismo, donde plasma todo lo aprendido durante su carrera, que comenzó oficialmente en 2015.

Vera Lu durante una sesión de fotos en la sede de INFORMACIÓN en Alicante / RAFA ARJONES

Tras dos discos de gran envergadura como Un mar en medio (2018) y Terra banyada (2024), acaba de estrenar un nuevo single, Le Tabou, acompañada por Juan Ras a la guitarra y Luis G. Moya al violín y la producción. Esta nueva propuesta de Vera Lu transporta al oyente a la atmósfera del emblemático club de jazz parisino, situado en el corazón de Saint-Germain-des-Prés, un punto de encuentro para grandes intelectuales y artistas a finales de los años 40. La canción evoca la vibrante bohemia de la posguerra, un periodo en el que figuras como Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre y Boris Vian frecuentaban este espacio que, aunque solo estuvo en funcionamiento un año, marcó un hito en la historia cultural de París.

Se trata de una pieza en francés que recobra la magia de aquel club, envolviendo al oyente en una atmósfera única que homenajea el espíritu bohemio y existencialista de la generación de posguerra parisina. "Escribir, rimar y pronunciar en un idioma distinto al mío es un reto personal", comenta la artista. "Me encantan los idiomas y me siento cómoda cantando y transitando entre el inglés, francés o portugués. Aprendo mucho durante este proceso, es toda una aventura, porque incluso tú te transformas: no solo se trata del idioma, sino también de adentrarte y adaptarte a la cultura".

Para los que deseen disfrutar de Vera Lu en directo, este miércoles 12 de febrero se presentará en el Paraninfo de la Universidad de Alicante, como parte del ciclo Indrets Sonors de SGAE. Además, interpretará su reciente creación Le Tabou. Los próximos conciertos confirmados por la artista son el 8 de marzo en el Museo de Aguas de Alicante y el 22 de marzo en el Murcia Jazz Festival.

Porque siempre hay conciertos si los buscas, y si trabajas con ahínco para mantener a flote tu propuesta artística, con la intención de poder vivir de ella. "Vivir o sobrevivir", bromea la cantante. "Se puede vivir exclusivamente del arte, pero no es un camino fácil. En la industria musical, solo unos pocos lo consiguen, el resto de los mortales sobrevivimos por amor al arte, porque es una vocación personal y una pasión".

Una situación que, no obstante, podría mejorarse con la ayuda de las instituciones, "con más facilidades para desarrollar música en vivo en esta ciudad e impulsar aún más iniciativas que acerquen la cultura a la sociedad", porque todos tienen derecho a trabajar dignamente, sin obstáculos en el camino.