Toni Magro muestra sus fotomontajes surrealistas en Alicante

«Si mis obras no se entienden, es que voy por buen camino», avanza Toni Magro sobre lo que puede ver el espectador en la exposición que inaugura este martes, a las 19 horas, en la Asociación de Artistas Alicantinos (Arquitecto Morell, 11) y que lleva por título La última y me voy... O no.

Es la última exposición del fotógrafo alicantino, pero solo hasta el momento, como remarca Magro en su juego con el público, que comienza con el título de la muestra, sigue con los títulos de sus obras y finaliza con la experiencia que se lleve cada cual tras ver sus obras.

Toni Magro lleva dedicado a la fotografía desde hace cuarenta años, explica que comenzó con la fotografía analógica y en blanco y negro, «pero he ido evolucionando, como todos; no quiero quedarme en lo mismo» y ahora presenta nuevas obras -«yo las llamaría más obras que fotografías», remarca- entre la fotografía y el arte, de marcado tono surrealista y enmarcadas en paisajes geométricos «evolucionando hacia el arte metafísico, como Chirico».

«Hay gente que dice que parece pintura, aunque tampoco es pintura, ya que no hay. Son fotomontajes que hago con el ordenador. Hay muchas fotografías que saco yo, otras son imágenes que encuentro y luego las manipulo», describe el autor sobre su proceso creativo.

Un total de 24 obras realizadas en el último año y medio se reúnen en este espacio, donde Magro da rienda suelta a sus pensamientos y a su particular universo a través de imágenes intervenidas que parecen conducir a un final.

Toni Magro muestra sus imágenes surrealistas en la Asociación de Artistas Alicantinos / Pilar Cortés

Algunos de los títulos van en ese camino, como Contemplando mi final, La última y me voy, Cuando todo se acabe... buscaré vida en otros mundos y otra de sus obras en las que él mismo ve su fin por televisión tomando un café. Pero niega que este ese sea el eje de la exposición -hay otros muy humorísticos, como Empleado de grandes almacenes huyendo de su jefe y viceversa, o La tentación de una loncha de jamón- ni que quiera mostrar una intención en su obra. «La gente que interprete lo que quiera. Yo pongo el título. Las obras son surrealistas y muchas veces son ininteligibles», apunta.

Hombres de espaldas con sombrero

En sus obras siempre hay personajes, empezando por él mismo fotografiado, además de sus habituales hombres de espaldas con sombrero. «Me gustan las personas de espaldas, porque es como si vieran lo mismo que veo yo», argumenta Magro, cuya muestra se podrá contemplar durante todo el mes de febrero.

El artista Pepe Calvo, autor del texto del catálogo, afirma que «la obra fotográfica de Toni Magro se instala en el surrealismo de forma orgánica» impulsando al espectador «a sumegirse en un mundo lleno de exorbitantes enigmas» Su exposición, añade, es un pequeño homenaje al movimiento surrealista que revolucionó el arte hace cien años.