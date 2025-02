El Low Festival 2025 anuncia nuevas confirmaciones y una sorpresa: Empire of the Sun

Benidorm vuelve a ser el epicentro musical con el anuncio de las nuevas confirmaciones del Low Festival 2025. La organización ha revelado una tanda de artistas que se suman a un cartel ya de por sí potente con Bomba Estéreo, The Kooks, Viva Suecia, Zahara, The Kooks, Ca7riel & Paco Amoroso, Carolina Durante, Xoel López, Siloé o Judeline. Entre las novedades destaca el regreso del dúo auatraliano Empire of the Sun, que llevará su espectáculo audiovisual a la Ciudad Deportiva Guillermo Amor del 25 al 27 de julio.

Low Festival 2025: una edición con más diversidad musical

El Low 2025 sigue consolidando su identidad con una apuesta por la variedad de géneros. A las confirmaciones del Low Festival se suman nombres como Amaia, Melifluo, Rusowsky, Dorian, Ezezez, Levitants, Jordana B, Flash Show y S-Candalo. La combinación de propuestas indie, pop alternativo y electrónica refuerza el carácter ecléctico del festival y su capacidad para atraer a públicos diversos.

Empire of the Sun promete ser uno de los directos más esperados. La banda australiana, liderada por Luke Steele y Nick Littlemore, presentará su último trabajo, "Ask that God", publicado en 2024. Con casi dos décadas de trayectoria, el dúo es conocido por sus puestas en escena muy audiovisuales y extravagantes y éxitos como "Walking on a Dream" y "We Are the People".

Nuevos nombres que amplían el cartel del Low

El festival ha confirmado también la presencia de Amaia Romero, que acaba de lanzar "Si abro los ojos no es real", un álbum que ahonda en una evolución artística más introspectiva. Melifluo, formado por miembros de Supersubmarina y Casasola, llega con su reciente trabajo "Voces Externas", mientras que Rusowsky, una de las figuras emergentes de la escena electrónica española, aterriza en Benidorm tras su paso por Lollapalooza.

Dorian, con más de dos décadas de carrera, vuelve al Low Festival con "Futuros Imposibles", un álbum que profundiza en temas existencialistas sin renunciar a los himnos que han marcado su trayectoria. Junto a ellos, Ezezez, Levitants, Jordana B y Flash Show se perfilan como algunas de las apuestas que darán forma a los distintos escenarios del festival.

El Low Festival 2025: una cita marcada en el calendario

Las confirmaciones del Low siguen reforzando a Benidorm como un enclave clave en la agenda festivalera española. La ciudad acogerá una XV edición del festival que busca consolidar su equilibrio entre tradición y renovación musical. Con nombres consagrados y nuevas promesas, el evento se perfila como una de las citas imprescindibles del verano de 2025.