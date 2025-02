Seis mujeres que pilotaron la evolución de los automóviles

Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemora cada 11 de febrero, las ingenieras Elisabet Agea (Barcelona, 1978) y Silvia Diez (Zaragoza, 1978) publican en Alba, en castellano y catalán, 'Historias inspiradoras de las pioneras de los coches', un libro ilustrado con el que pretenden colocar en el pedestal que les corresponde a un grupo de mujeres sin cuyas aportaciones los vehículos no serían tal como los conocemos hoy en día.

Son Bertha Benz, Margaret A. Wilcox, Mary Anderson, Dorothy Levitt, Florence Lawrence y June McCarroll, pero podrían ser otras tantas, pues "la evolución del automóvil se ha nutrido de contribuciones tanto de hombres como de mujeres", pero las de estas últimas a menudo han pasado desapercibidas, han sido menospreciadas o han sido arrogadas por varones, mayoritariamente sus maridos.

En un ámbito -el mundo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas- donde los referentes femeninos escasean, es necesario reivindicar figuras como las de estas seis pioneras, protagonistas del primer volumen de la colección 'Chicas STEAM' (de 'science', 'technology', 'engineering', 'arts' and 'maths') con la que la editorial barcelonesa quiere abrir la mente a las nuevas generaciones y despertar la vocación científica entre las niñas.

Bertha Benz, la primera mujer que recorrió 100 kilómetros en un coche con motor

Nacida Bertha Ringer (Pforzheim, 1849-Ladenburg, 1944), aunque es más conocida como Bertha Benz -tras su matrimonio con Carl Benz, inventor del coche impulsado por un motor de combustión interna-, en 1888 se convirtió en la primera mujer en recorrer más de 100 kilómetros en un vehículo sin caballos, viaje que hizo acompañada de dos de sus hijos. La aventura estuvo lleno de contratiempos (desde una válvula obstruida, que arregló con una horquilla, hasta falta de combustible, que solucionó comprando ligroína en una farmacia, pasando por el desgaste de los frenos, que reparó con un trozo de suela) pero probó la viabilidad del invento y permitió a la pareja vender coches por toda Europa.

Ilustraciones de Silvia Diez López sobre Bertha Benz para el libro 'Las pioneras de los coches'. / Editorial Alba

Margaret A. Wilcox, la inventora del sistema de calefacción para vehículos

Ingeniera (Chicago, 1838-Los Ángeles, 1912) con un gran número de patentes... a nombre de su marido. Inventó el primer sistema de calefacción para vehículos, concretamente para una locomotora, que consistía en una serie de tubos que salían del motor y canalizaban el aire originado por la combustión, proporcionando así calor a los ocupantes. Sin un mecanismo para regular la temperatura del aire, por lo que podía resultar peligroso al alcanzar temperaturas notablemente altas, pero sirvió de base para la calefacción que hoy tienen todos los coches. Fue uno de los primeros artilugios que pudo patentar con su nombre, en 1893, una vez fallecido su marido.

Ilustraciones de Silvia Diez López sobre Margaret Wilcox para el libro 'Las pioneras de los coches'. / Editorial Alba

Mary Anderson, la impulsora del limpiaparabrisas

Fue promotora inmobiliaria, ranchera y viticultora (Green County, Alabama, 1866-Monteagle, Tennessee, 1953). En el transcurso de una visita a Nueva York en el invierno de 1902, se subió a un tranvía y observó que durante todo el recorrido el conductor debía detenerse continuamente para limpiar el agua y la nieve del parabrisas. Al regresar a casa construyó con madera un "dispositivo de limpieza de ventanas", origen del actual limpiaparabrisas. Pasó años intentando comercializar su artilugio, sin éxito, pero una vez concluida la patente las empresas, que ya no tenían que pagar para utilizarlo, empezaron a instalarlo en sus vehículos.

Ilustraciones de Silvia Diez López sobre Mary Anderson para el libro 'Las pioneras de los coches'. / Editorial Alba

Dorothy Levitt, la artífice del espejo retrovisor

Primera mujer que ganó una carrera automovilística en 1903 (Londres, 1882-1922), fue apodada por la prensa como “la chica más rápida del mundo” y “la reina sobre ruedas”. Dueña de varios récords se velocidad, amazona consumada, periodista y activista de la emancipación femenina, escribió 'La mujer y el automóvil: un manual amigable para todas las mujeres que compiten en automovilismo o desean hacerlo', un manual en el que daba a sus compañeras consejos para ponerse al volente, entre ellos "llevar un pequeño espejo de mano en un lugar conveniente para que puedan levantarlo de vez en cuando y ver lo que pasa detrás". Acababa de inventar el espejo retrovisor.

Ilustraciones de Silvia Diez López sobre Dorothy Levitt para el libro 'Las pioneras de los coches'. / Editorial Alba

Florence Lawrence, la creadora de los intermitentes y las luces de freno

Estrella del cine mudo (Hamilton, Ontario, 1886-Los Ángeles, 1938), participó en más de 270 películas de diferentes estudios. También era una apasionada de los coches, que coleccionaba, desmontaba y montaba, y una hábil mecánica. Tras ser testigo de varios accidente, se le ocurrió instalar en uno de sus vehícilos un indicador de cambio de dirección, antecedentes de los intermitentes traseros: conectado al guardabarros trasero, cuando el conductor pulsaba un botón, un brazo subía o bajaba una señal indicando la dirección de giro. También desarrolló un mecanismo similar para indicar que el coche se estaba deteniendo: en este caso, de la parte trasera del coche salía un cartel con la palabra STOP, que evolucinó hasta las actuales luces de freno. Nunca ganó dinero con estos inventos, pues no lo llegó a patentar.

Ilustraciones de Silvia Diez López sobre Florence Lawrence para el libro 'Las pioneras de los coches'. / Editorial Alba

June McCarroll, la mujer que pintó la primera línea divisoria de carriles

Enfermera y médica de profesión (Condado de Lewis, Nueva York, 1867-1954), en otoño de 1917, cuando conducía por la carretera dirigiéndose a su oficina en la ciudad de Indio, chocó con un camión que ocupaba toda la calzada. Tras este incidente se le ocurrió pintar una línea para delimitar los dos carriles, tarea que ante las pasividad de las autoridades locales tuvo que llevar a cabo ella misma con ayuda de los indios de una reserva cercana. Dibujó aproximadamente un kilómetro y medio justo delante de su casa, en la actual autopista 99, y fue un gran éxito, pero hasta 1924 la idea no se generalizó en EEUU.

Ilustraciones de Silvia Diez López sobre June McCarroll para el libro 'Las pioneras de los coches'. / Editorial Alba

Las autoras: Elisabet Agea y Silvia Diez

De padres economistas y tíos ingenieros, el camino de Elisabet Agea (Barcelona, 1978) estuvo encaminado hacia la ciencia desde el principio. "Mi elección no fue ninguna sorpresa", admite. Estudió Ingeniería Industrial en la Universitat Politècnica de Catalunya, en Barcelona, luego cursó un máster en Finanzas en Esade y hoy trabaja en Seat & Cupra, donde conoció a Silvia Diez. "Desde entonces hemos impulsado varios proyectos juntas, como 'master class' en la universidad y visitas a colegios para explicar en qué consiste nuestra profesión", añade. Desde hace unos años también imparte clases de Economía Ambiental en la UPC y aún le queda tiempo de organizar juegos educativos para niños y niñas y colaborar con centros sociales.

"Yo crecí con el 'Quimicefa' e iba para química hasta que una profesora me dijo: ‘Se te da bien la física, ¿por qué no pruebas una ingeniería?’", rememora Silvia Diez (Zaragoza, 1978). "Investigué un poco y vi que en la carrera tocaban todos los palos que me gustaban, así que me metí en Ingeniería Industrial. Sin el consejo de esa profesora nunca habría llegado donde estoy ahora". Es decir, en Seat & Cupra, su casa tras empezar la carrera en Zaragoza, acabarla en Múnich, vivir varios años en Alemania –trabajó en BMW, Volkswagen y Audi– y complementar su formación con una especialización en Márketing y Dirección de Empresas. Además, tiene una faceta artística muy marcada desde pequeña: no solo es la creadora de los dibujos del libro, también ha completado los estudios de música en el conservatorio.