«Estoy desarrollando una Armonía Vertical de siete piezas que representa la familia»

Frutos María, nacido en Burgos y arraigado en Alicante desde hace más de 37 años, ha forjado una trayectoria artística marcada por la pasión y la creatividad. Su incursión en la escultura comenzó con un acto de rebeldía que reveló su verdadera vocación, llevando su arte a evolucionar hasta especializarse en el hierro macizo. Su obra más emblemática, Armonía Vertical, símbolo de esfuerzo y evolución personal, se entrega desde 2022 como galardón en los premios Importantes de INFORMACIÓN. Esta escultura, que representa las etapas de la vida, ha trascendido fronteras, llegando a exponerse en La Nacional de Nueva York. Con más de mil obras, Frutos Maríasigue explorando nuevas formas de expresión, transformando materiales residuales en piezas de gran valor estético y conceptual, consolidándose como un artista en constante evolución.

El año pasado, Armonía Vertical viajó a Nueva York, un reconocimiento internacional que supone un gran logro para cualquier obra de arte. En esta nueva edición de los «Importantes» de INFORMACIÓN, ¿qué novedades presenta esta escultura?

Sigue viajando, quizá por su tamaño o porque es una de las esculturas que más me gustan por su significado. Continúa recorriendo exposiciones nacionales e internacionales y este año también estará en Nueva York en dos nuevas exposiciones. Aún no sé si en este mismo tamaño o en una versión más grande, pero formará parte. Armonía Vertical, además de esta versión pequeña de 31 centímetros de altura, cuenta con 11 piezas dentro de la familia, todas con el mismo significado pero en diferentes dimensiones. Incluso hay una en vuestra sede, en el hall, de 3 metros de altura, la más grande hasta ahora. Actualmente, estoy desarrollando un nuevo proyecto con siete piezas, en contraste con la actual, que tiene tres. Además, este año estoy trabajando en una colección de 11 piezas. A partir de esta obra, sigo desarrollando más modelos de Armonía Vertical. Su significado se basa en el equilibrio del ser humano, representando la armonía a lo largo de toda la vida: infancia, adultez y vejez. La versión con más piezas representa una familia: padre, madre, hijos e, incluso, nietos.

El significado de "Armonía Vertical" se basa en el equilibrio del ser humano, representando las diferentes etapas de la vida. / Pilar Cortés

En relación con la familia de Armonía Vertical, ¿en qué fase del proyecto se encuentra actualmente?

En este momento, estoy en la etapa de desarrollo de la versión con siete piezas, representando a la familia con padres, hijos y nietos. Este año alcanzaremos una colección de Armonía Vertical con 11 obras.

Vivimos un momento en el que la sostenibilidad y el medio ambiente son temas clave. En varias ocasiones ha destacado la importancia de los materiales en tu arte. Aunque el hierro sigue siendo tu principal herramienta de trabajo, también ha mencionado que reutiliza plásticos recogidos en las playas, dándoles una nueva vida y transformándolos en piezas de gran belleza. ¿Qué significado tienen estos materiales en su arte y qué mensaje busca transmitir?

Efectivamente, en la pintura utilizo muchos, casi todo son materiales reciclados. Porque, además, es que son muy buenos. Estos materiales son fundamentales para hacer mis obras porque tienen ya un desgaste natural que posiblemente no se puede hacer de otra forma. Se forma con el oleaje del mar. Esos materiales me llenan muchísimo, son buenísimos para hacer obras de arte, con esas maderas y tintes naturales que hago yo mismo. Todo lleno de naturaleza. El acabado es fantástico, ya que son piezas únicas. No hay ninguna pieza que se pueda hacer igual a otra, no es como el hierro, que las puedo hacer exactamente igual.

¿Diría que los materiales son parte esencial del significado de tus obras?

Sí, absolutamente. Por ello, muchos de mis títulos incluyen el concepto de «nueva vida», ya que estos materiales, que en principio estaban desechados y deteriorados, encuentran una nueva utilidad. Esto es muy importante para mí porque, además de contribuir al medio ambiente, el resultado final de estas piezas es excepcional. Es fascinante cómo un trozo de madera vieja y erosionada puede transformarse en una obra de arte.

¿Se ha planteado alguna vez utilizar estos materiales reciclados para confeccionar los galardones de los premios «Importantes»?

Sería complicado, ya que no podría fabricar piezas idénticas. Cada una sería completamente diferente. Con las esculturas que realizo actualmente, tengo moldes que me permiten producir múltiples unidades con la misma forma. Si empleara materiales reciclados, cada pieza sería única y eso podría generar diferencias entre los galardonados, quienes podrían preferir unas sobre otras. Aun así, si en algún momento me lo solicitan, podría considerarlo. Cada vez es más difícil encontrar estos materiales, aunque llevo casi 40 años recolectando objetos del mar. Los dueños de barcos y pescadores ya me conocen y me avisan cuando encuentran materiales interesantes en puertos como Santa Pola, Villajoyosa o Dénia.

Frutos María está ampliando la serie de "Armonía Vertical" con 11 obras. / Pilar Cortés

¿Cree que la escultura original de Armonía Vertical ha adquirido un nuevo significado con el tiempo?

No ha cambiado su significado, pero ha sido expuesta en numerosos eventos y organismos oficiales, e incluso se vendió una en Estados Unidos a un precio elevado. Es una obra que ha ganado relevancia con el tiempo. Cuantas más exposiciones ha tenido, más reconocimiento ha recibido. Creo que su diseño y significado conectan con el público, y muchas personas entendidas en arte la han calificado como una pieza especialmente exquisita. La armonía es algo que necesitamos cada vez más en nuestra sociedad.

¿Qué otros proyectos tiene previstos para este 2025?

Sin duda, 2025 es un año lleno de proyectos. Sigo creando constantemente. Para mí, el proceso de diseñar y dar vida a nuevas obras es más gratificante que venderlas.