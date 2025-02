Día de la mujer en la ciencia, la radio… ¡y el amor!

La radio nos ha acompañado desde que tenemos memoria. No recuerdo cuál fue mi primer programa de la radio, pero sí la anécdota que mi madre me contaba cuando su abuela (anarquista hasta la médula) la arrastraba al último rincón de la casa y debajo de una mesa de camilla escuchaban radio Pirenaica, con cuidado que no se diera cuenta mi abuelo, que pensaba que los podían fusilar…

Denis Rodríguez, Luz Sigüenza y Carlos Alsina pusieron una voz conjunta a una jornada a la que asistieron importantes personajes de la vida pública. El alcalde, Luis Barcala; el presidente de la Diputación, Toni Pérez; y el presidente de Casa Mediterráneo, Andrés Perelló se prestaron a una «antientrevista» hecha por los tres presentadores. Qué relax ver un poco de humor y buen rollo entre personajes que suelen estar en otros menesteres menos amables… Andrés ya soltó la primera broma, comentando que se sentía un sándwich entre Barcala y Pérez, a lo que el alcalde comentó que era el jamón entre el pan… También comentó el presidente de Casa Mediterráneo que de pequeño quería ser actor o cantante y que fue su madre la que le dijo que probara otra cosa… Pero lanzó un anzuelo para ver si Almodóvar le permite un cameo en su próxima película. Toni Pérez confesó que le hubiera gustado ser científico o músico; ésto sí que lo ha conseguido, aunque lo alterne con ser alcalde, algo que nunca hubiera imaginado. Luis Barcala comentó la de veces que los niños le han preguntado qué hay que hacer para ser alcalde, y que siempre les responde que estudiar mucho…

María Martín, Denis Rodríguez, María Dolores Padilla, Kata Iliescu y Carlos Arcaya. / INFORMACIÓN

En las primeras filas, Agustina Esteve, Juan Antonio Nieves, Toño Peral, los tres directores de las emisoras María Teresa Alfonso, Eduardo Rosales y Antonio Robles, el rector de la UMH, Juan José Ruiz (todavía liado con el tema de Medicina…), Juan de Dios Navarro, Kata Iliescu (ya vuelta a su ser y a sus colorines, después del funeral de Altamira al que asistió de riguroso negro).

También intervinieron en el programa, emitido en directo, Pepe Espadero (Sánchez, en su DNI) y Pedro Espadero. Y el representante de una organización que debe ser la que más oye la radio en España: los taxistas, Paco Sánchez.

Además de compañeros de prensa y televisión, muchos representantes de la sociedad. Por orden de visualización cuando llegamos justo antes de empezar el evento (en la puerta de Casa Mediterráneo se produjo un accidente entre un vehículo y un autobús, sin grandes incidentes, salvo en el tráfico, que tuvo retenciones kilométricas), Rafa Mas, Sara Llobell, Paco García, Yolanda Díaz, Gabriela Córdoba, Roberto Martínez, Ana Barceló, Yaissel Sánchez, Javier Zapata (con el brazo en cabestrillo, pero sin perder su eterna sonrisa), Pepe Picó (Pétalo para los artistas), Fermín Crespo (algo de lío tuvo con su asiento…), Alfonso Ramón Borja, Ana Poquet, María Dolores Padilla, María Martín, María José Pastor o Gloria Navarro.

También José Hernández Mosquera, Juan Navarro, Alfredo Bernabéu, José Antonio Bermejo, Julio Laporta, Luis Consuegra, Silvia Aguilar, Héctor del Barrio, Gerardo Muñoz, Susana de Juan, Nacho Lloret, y alumnos de periodismo e institutos que quisieron acercarse a ver en directo cómo es la radio.

El encuentro "La Ciencia en Femenino", con mujeresa científicas y alumnos de instituto. / INFORMACIÓN

Mujer y ciencia

Se ha hablado mucho esta semana sobre la necesidad de que las niñas y las mujeres se involucren más en las carreras STEM y en las tecnologías, pero no me resisto a insistir (y lo dice una de letras puras) en la necesidad de potenciar y ayudar en lo que haga falta para que haya cada vez más mujeres en estos campos. Más de doscientas estudiantes de institutos acudieron a la jornada que preparó la UA para animar a que las chicas se involucren en las ciencias. ¡Ojalá sean esas doscientas!

Día de la mujer en la ciencia, la radio… ¡y el amor!

San Valentín

Un gusto ver por la calle personas con ramos de flores, escaparates llenos de corazones y sonrisas en las caras, como la de una de mis compañeras que recibió una preciosa y gigantesca orquídea ante el regocijo e inmensa alegría de las que no recibimos nada… Ayer se celebró san Valentín; para unos, un himno a las compras y a cierto establecimiento comercial, y para otros, un día para demostrar el amor ¿verdadero, eterno, único…? Mi peluquera, Virginia (separada) y tres amigas (separadas también) festejaron este santo con una cena en un restaurante que, en su menú incluía un tatuaje hecho en el momento. Las cuatro decidieron que van a dejar en su piel para siempre una fecha (de libre elección…). Parece que han pensado que más vale un tattoo verdadero que un amor volandero… ¡Cada uno elige lo que celebra!