Leyendas del Rock confirma a una de las bandas de metal más icónicas para su próxima edición

Leyendas del Rock confirma el cierre de su cartel para este 2025 y la distribución de las bandas por días, con la participación de uno de los grupos más conocidos del metal sinfónico actual. El festival, que se celebrará del 6 al 9 de agosto en el Polideportivo Municipal de Villena, en un entorno marcado por el césped natural y que cuenta con una zona de piscina y otro de acampada a pocos metros del recinto de conciertos, sigue sorprendiendo con anuncios que mantengan la expectación de cara a su próxima edición.

De esta forma, una de las grandes sorpresas que tenían preparadas ya ha sido desvelada: Within Temptation, la icónica banda holandesa liderada por la destacada vocalista Sharon Den Adel, regresará al festival de Villena para deleitar al público con algunas de sus piezas más icónicas como Faster, Shot in the Dark o Stand My Ground. Un sonido que rápidamente les hizo destacar por contener una mezcla basada en el metal gótico, con elementos sinfónicos y aportaciones provenientes de la música clásica, manteniendo una fuerte presencia de coros y orquestaciones en su sonido de estudio.

Con más de cuatro millones de discos vendidos a nivel mundial, Within Temptation será una de las principales bandas del festival, que regresa 10 años después al Polideportivo Municipal de Villena tras participar en la edición de 2015, donde presentaba su álbum Hydra en un cartel que también contaba con otras formaciones como Sabaton, The Darkness o Edguy. Ahora afrontarán una actuación donde mostrarán las nuevas creaciones que continúan sumando a la discografía del grupo como Resist o los recientes EPs Wireless y Bleed Out.

Imagen con la que el Leyendas del Rock ha anunciado la confirmación de Within Temptation / INFORMACIÓN

Otra de las sorpresas que tendrá el cartel será la presencia de los estadounidenses Hatebreed, una leyenda del hardcore internacional conocida por deleitar a sus seguidores con un sonido agresivo que mezcla elementos de hardcore punk, metal y un poco de thrash. El grupo ha sido una influencia importante para los proyectos más recientes del metalcore, con letras que generalmente abordan temas de resiliencia, lucha y superación personal. Así, sonarán canciones de la talla de I Will Be Heard, Looking Down the Barrel of Today o la contundente Destroy Everything.

El cartel de esta edición se completa con las confirmaciones de Kanonenfieber, Van Canto, Hardline, Linkoln Park, Allt, The Butcher Sisters, Varg, From Fall To Spring, Headon, The Broken Horizon, los alicantinos Hadadanza, Lonely Fire y A Dark Reborn. No obstante, el cartel refleja algunos huecos reservados para algunas sorpresas que la organización del festival anunciará próximamente.

Distribución

Para todos los interesados en asistir a la decimoctava edición del festival, ya se ha desvelado la distribución por días y la venta de las entradas individuales. El miércoles 6 de agosto los encargados de abrir la veda serán W.A.S.P., cabezas de cartel junto a Fear Factory o los recientemente confirmados Hatebreed. También pasarán por los tres escenarios otros proyectos musicales como Fit for a King, Warkings o los patrios Dünedain.

Posteriormente, el jueves 7 de agosto llegará la jornada más sorprendente y experimental de la edición, con la ceremonia vikinga de Heilung, que llegará por primera vez a España cargado de un folk metal de raíces y oscuridad. Le acompañarán otras bandas como las japonesas Hanabie, los suecos The Halo Effect o el célebre cantante Peyton Parrish, que se ha erigido como una de las voces del género gracias a su éxito en redes sociales.

Las jornadas más fuertes, como viene siendo habitual, se reservan para el viernes y el sábado. El viernes 8 de agosto Sharon Den Adel interpretará las composiciones más conocidas de Within Temptation en Alicante como el principal aliciente de la jornada, sin olvidar la presencia de otros proyectos como Battle Beast o Feuerschwanz. No obstante, además de dos nombres todavía por anunciar, también participarán proyectos musicales como Tierra Santa, Elvenking, Celtian o El altar del holocausto.

Cartel completo del Leyendas del Rock 2025 / INFORMACIÓN

Por último, la presencia de la célebre banda alemana Powerwolf en el que será su único concierto en un festival español en 2025 será el principal reclamo del sábado 9 de agosto, que también contará con las actuaciones de otros artistas como Beast in Black, Dark Angel, Thrown, los locales Hadadanza o Angelus Apatrida, que han anunciado que prepararán el espectáculo más grande de toda su historia.

¿Cómo se compran las entradas?

Con la vista puesta en el verano, los interesados ya pueden adquirir sus entradas para disfrutar del cartel de este año del Leyendas del Rock, que celebra su 18ª edición siendo un referente de un género que, aunque siempre ha estado en los márgenes, cuenta con millones de seguidores repartidos por todo el mundo. Las entradas para el abono de cuatro días, que dan acceso a todos los conciertos programados, están disponibles por 160 euros más gastos de gestión a través de este enlace. También se ha habilitado la opción de entradas de un solo día a 80 euros más gastos.

Además, Leyendas del Rock ofrece opciones complementarias para asegurar el confort de los asistentes, como un abono para acceder a la piscina del Polideportivo Municipal por 25 euros más gastos, o la acampada con sombra, que tiene el mismo coste. Cualquier novedad se compartirá a través de las redes sociales del festival, que se prepara para su gran cita, una nueva edición de uno de los festivales de metal más prestigiosos de Europa.