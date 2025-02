Estos son los conciertos que hay este fin de semana en Alicante

La provincia reúne esta semana un surtido de música para todo tipo de públicos. Mientras que Los Zigarros destilarán su rock and roll de corte clásico en San Vicente del Raspeig, la fadista portuguesa Cuca Roseta hará gala de su sonido patrio en Fundación Mediterráneo. La agenda también cuenta con recitales de artistas como María Rodés, David Otero o Karavana, además de la aportación local de bandas como Los Largos o Irenexdios.

Aires de rock and roll de pata negra con Los Zigarros

Los Zigarros, el grupo valenciano de rock and roll líder en España, se presenta el viernes 14 de febrero a las 19 horas en la Sala The One de San Vicente del Raspeig, donde ofrecerá un concierto en el marco de su gira Acantilados. En este directo, la banda interpretará varios de sus temas más destacados, que combinan potentes melodías de rock con una notable energía en el escenario. Los Zigarros, que previamente fueron teloneros de los Rolling Stones en Barcelona, han lanzado álbumes como A todo que sí, Apaga la radio o el reciente Directo desde Estudio Uno, un disco grabado en vivo que destaca por su intensidad y fuerza. Sala The One, San Vicente del Raspeig.

Cuca Roseta defiende el fado contemporáneo en Alicante

Fundación Mediterráneo continúa el viernes 14 de febrero con su ciclo Fado en la Fundación con la actuación de Cuca Roseta, una de las voces más destacadas del fado contemporáneo. El concierto se celebrará en el Aula de Cultura de Alicante a las 20.30 horas, donde la cantante ofrecerá una muestra de la emoción y la intensidad que caracteriza su voz única. Así, hará un repaso a toda su discografía y rendirá homenaje a la icónica Amália Rodrigues. Fundación Mediterráneo, Alicante.

La fadista portuguesa Cuca Roseta reivindica sus raíces en Alicante / INFORMACIÓN

María Rodés, entre la música y la trascendencia mundial

La cantautora María Rodés, conocida por su extenso y exitoso recorrido en la música nacional, se presentará este sábado 15 de febrero a las 20 horas en el Teatro Arniches de Alicante. Con su característico timbre dulce y suave, Rodés ofrecerá una actuación en directo que destaca por su talento y trayectoria. A lo largo de su carrera, ha formado parte del grupo Oníric, ha colaborado con artistas como Coque Malla y Jorge Drexler, y fue compositora en el homenaje a Miguel Hernández titulado Ojos de mil años. Además, su trabajo de investigación sobre su antepasado, el astrónomo Lluís Rodés, le valió el Premio Puig-Porret y ha sido invitada por el reconocido cantante británico David Byrne a participar en el Festival Meltdown de Londres. Teatro Arniches, Alicante.

De la historia de David Otero al humor de Punk Sailor

La sala Euterpe de Sant Joan presenta este viernes, a las 22 horas, el concierto de David Otero, uno de los grandes nombres del pop nacional, que ya ha colgado el cartel de entradas vendidas. Tras su paso por El Canto del Loco y su etapa como El Pescao, el artista acude en solitario con su nuevo álbum Inteligencia natural, donde reflexiona sobre la era tecnológica en la que vivimos y cómo, a veces, se pierden de vista los sentimientos. Este concierto tendrá un formato acústico, premiando la cercanía con el público y sin olvidar las canciones que han formado parte de su carrera artística. El sábado, a la misma hora y en el mismo lugar, será el turno de los valencianos Punk Sailor, conocidos por su original mezcla de música y humor, a la que ellos mismos definen como gilipunk o bizarrock. Sala Euterpe, Sant Joan d’Alacant.

David Otero cuelga el cartel de "entradas vendidas" en Euterpe / INFORMACIÓN

Más tralla para Los Conciertos del Baluarte

El ciclo Los Conciertos del Baluarte da un giro radical el 15 de febrero con una propuesta diferente encarnada por Barry B, que estrenará en el Castillo de Santa Bárbara uno de los discos más comentados del final del 2024: Chato. El prolífico genio de Aranda de Duero se ha consolidado como uno de los artistas con más futuro en la escena nacional. Junto a él estará Irenexdios, un proyecto que combina electrónica, pop y toques de rock y clubbing para crear un sonido fresco y cambiante en cada espectáculo que dan. Además, que sea gratuito ayuda a que los alicantinos acudan a disfrutar de música en directo, que nunca está de más. Castillo de Santa Bárbara, Alicante.

Pop y psicodelia alicantina con la banda Los Largos

Este sábado, la sala El Búnker de Alicante acogerá un concierto de los alicantinos Los Largos a partir de las 18.30 horas, donde presentarán su enérgico repertorio, caracterizado por una fusión de pop y psicodelia. Junto a ellos, la banda madrileña Melliza, conocida por su estilo de rock fresco y potente, también hará su aportación. El Búnker, Alicante.

El grupo alicantino Los Largos presenta su repertorio psicodélico en casa / INFORMACIÓN

Karavana: presente y futuro de la escena nacional

Karavana llega este sábado 15 de febrero a las 22 horas a la Sala Stereo de Alicante. Formada durante la pandemia, la banda ha logrado destacar como uno de los grupos con mayor proyección y futuro en la escena musical. Su disco Muertos de risa recibió elogios de la crítica, siendo considerado uno de los mejores del año. Con varios conciertos agotando entradas, y habiendo participado en importantes festivales del país, la banda ha consolidado su lugar en la escena con su nuevo álbum Entre amores y errores. Sala Stereo, Alicante.