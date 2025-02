Atrayente pareja

La colección

* * ½

Texto y dirección: Juan Mayorga

Si quieren presenciar algo sobre el transcurrir del tiempo y la misteriosa relación entre las personas y los objetos, aún pueden en el Principal de Alicante. Así circula la obra de Juan Mayorga, bajo su propia dirección e interpretada por José Sacristán y Ana Marzoa, los protagonistas de La colección. Zaira Montes e Ignacio Jiménez completan el reparto de esta pieza con un matrimonio mayor y sin hijos, sin herederos directos. Pero buscan uno para depositar en él su legado, material y emocional, y que este sobreviva. ¿Quién no ha pensado en esto algunas veces? Es la idea como motor de arranque de un autor que traspasa la barrera nacional. El punto de partida despierta sensibilidad y nacen preguntas más que respuestas. Realidades implícitas más que explícitas. O sea, el texto y el subtexto con la intelectualizada y filosófica marca teatral de Mayorga. Siempre practica un teatro hondo y comprometido. De palabra y de pensamiento. Lo que se pretende hacer visible y aquello que se oculta para estimular la imaginación. A los espectadores se les requiere especial atención más allá de lo palpable, lo que no engancha a todos probablemente, si bien el peso de la veterana pareja de actores es más que suficiente como para seducir a la amplia concurrencia. Aunque la obra avanza con determinada complejidad y evidente monotonía, ellos, cuando están ahí, contribuyen a aliviar esta circunstancia, hasta cierto punto, y fomentan la emotividad. Se agradece el reencuentro de ambos con el respetable. No pueden hacer mucho más de lo que realizan porque los papeles no dan mucho de sí en una historia con el poder de Sacristán y de la dulce Marzoa, acompañados por la tarea funcional de los dos jóvenes intérpretes, uno de los cuales, ella, tiene mayor cometido que él. El halo de misterio y ambigüedad, que imprime Juan Mayorga, se desluce con mayores bajadas de interés que subidas. Las escenas son de pretencioso contenido y redundantes. Y, claro, la acción dramática reúne pocos alicientes.