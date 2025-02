«Con la retirada del premio de tauromaquia, el ministro nos ha hecho un favor»

En cualquier momento del día, Victorino no para de hablar y de saludar a mucha gente, de atender el teléfono y de viajar. Y lo hace siempre con una sonrisa en su rostro. Su cargo de presidente de la Fundación Toro de Lidia le mantiene ocupado casi los siete días de la semana. El resto del tiempo lo ocupa en su gran pasión, la de ser ganadero de uno de los hierros más legendarios de la historia del toreo. Además, Victorino tiene una relación muy especial con la ciudad de Alicante. Ha sido premiado en dos ocasiones por su toro Boliviano, lidiado en la Feria de Hogueras y ya tiene apalabrada una corrida para este año. Aunque su logro más importante ha sido retomar el Premio Nacional de Tauromaquia para que no quede en el olvido.

¿La recuperación del premio Nacional de Tauromaquia es un desafío al ministro de cultura, Ernest Urtasun?

Yo no lo veo tanto como un desafío, sino más bien como una reacción contundente ante una decisión injusta. Es más bien la respuesta a un atropello y el gesto de toda la sociedad civil ante una decisión que no se entiende. Lo que el ministro ha hecho se acerca mucho a lo que es prevaricar, es decir se ha aprovechado de su cargo y del poder que posee para suprimir de los premios nacionales de Cultura el de tauromaquia, siendo la tauromaquia competencia de su ministerio. Por lo tanto, está incumpliendo sus funciones como ministro al menospreciar la cultura taurina.

¿Confía usted en que el premio de tauromaquia volverá en un futuro a estar dentro de los premios nacionales de Cultura, como estaba inicialmente?

No tengo ninguna duda, porque es lo natural. España es el país de la tauromaquia. Más del 60 % de nuestros municipios tiene en sus fiestas algún elemento taurino. Dejar a la tauromaquia fuera de estos premios por una decisión personal, ni es natural ni se ajusta a la ley.

¿Usted ha podido hablar en persona con el ministro Ernest Urtasun?

No. Cuando fue nombrado, la Fundación Toro de Lidia le felicitó y posteriormente le pidió una reunión presencial, pero él no nos ha querido atender. Desde que yo soy presidente de la fundación esto nunca nos había pasado, lo que es una verdadera pena.

Habla usted de la respuesta contundente de la sociedad taurina ante la eliminación del premio por el ministro de cultura, ¿estará invitado el día de la entrega en el Senado?

No lo creo (risas) y si le invitamos tampoco vendrá. Eso sí, lo que tenemos es que darle las gracias, por extraño que parezca.

Pues explíquemelo…

Muy fácil, con la decisión del ministro, se ha producido una reacción tremenda y una respuesta social que nos ha dado una visibilidad y un protagonismo que antes no tenía el propio premio. Ahora será entregado en el Senado con el respaldo público de nueve comunidades autónomas, entre ellas la valenciana. Así que, al final, con la retirada del premio de tauromaquia el ministro nos ha hecho un favor. De hecho, hubo algún miembro del jurado que propuso que se lo entregáramos al propio ministro por la notoriedad que nos ha dado.

¿Está usted contento con el premio compartido?

Pues sinceramente si lo estoy, porque fue la decisión del jurado y porque, sin buscarlo queda representado perfectamente lo que es el toreo: tradición y vanguardia, el mundo rural, que lo representa la Unión de Criadores de toros de lidia y sentimiento urbanita, que viene de la mano de Albert Serra y su película Tardes de soledad, ganadora entre otros premios de la Concha de Oro en San Sebastián.

¿Volverá usted a lidiar en Alicante en 2025?

Casi con toda seguridad, sí. De hecho, todo está apalabrado, aunque nada cerrado definitivamente. Me une una gran relación con esta ciudad que conocí de pequeño y si las cosas han salido bien estos dos años anteriores no veo porqué no hemos de volver. Además, fui pregonero taurino también.

¿Y quién le gustaría que matara su corrida? Suenan algunos nombres como Escribano, que pidió matar seis toros en Alicante o el Cid, que celebra este año sus bodas de plata como torero…

Pues los dos son grandes toreros de casa. Escribano ya está en la historia de Victorino con Cobradiezmos y qué te voy a decir de El Cid, maestro que ha toreado nuestros toros como nadie. Los dos me encantan, pero ahí la decisión final la tiene que tomar la empresa y nosotros hemos de ser tremendamente respetuosos con eso. Pero seguro que será un gran cartel.