Asheerah: La pieza que le faltaba al R&B nacional

Ficha técnica Artista: Marta Banegas Gómez Procedencia: Santa Pola Discos: Solo ha publicado sencillos hasta la fecha Año de comienzo: 2020

Una artista con la intención de lograr algo grande en la música, pero que nunca pierde el contacto con la realidad. Puede que su acento no sea propio de aquí, pero Asheerah, una cantante afincada en Santa Pola, ya es una alicantina más. Natural de Murcia, comenzó su andadura musical a los 13 años en un coro de góspel, donde descubrió su pasión por la música soul. Fue en ese momento cuando comenzó a perfeccionar su técnica y a adentrarse en la industria musical con el grupo funky El Kamarote. Ese fue el inicio de una carrera que, a los 21 años, la llevaría a emprender su camino en solitario, buscando no solo descubrirse a sí misma, sino también demostrar al mundo de qué es capaz.

Con referentes de la talla de Jorja Smith y Rihanna, la murciana ha experimentado con diversos géneros para perfeccionar una carrera artística que ha terminado enfocándose en un R&B cercano al hip hop. Dos sonidos que, aunque muy presentes en la música estadounidense, aún no habían encontrado su equivalente en España. "Si hay algo que me define como artista es la pasión con la que me entrego a todo lo que hago", comenta la cantante, que no se cierra a hablar sobre ella en su música porque "es lo que nace de mí, y es lo que me permite trabajar cada canción como algo único".

Y hay algo más que caracteriza su presencia vocal: la manera con la que consigue emocionar. Una de las tareas más difíciles para un artista es lograr tocar la fibra sensible del oyente. La primera vez que la vi cantar fue sobre un escenario, específicamente en el concierto de Abram en la Sala Marearock de Alicante. En ese momento ya sentí que estaba presenciando algo distinto, algo personal, que, a pesar de los nervios, lograba brillar. Sin embargo, ha sido su reciente lanzamiento junto al rapero ilicitano Seven, titulado Nubes, lo que ha acelerado su participación en estas líneas.

Nubes es una pieza que busca reivindicar que siempre hay luz después de la tormenta, una oda a la superación que brilla gracias a la simbiosis de sus dos voces. Conociendo previamente al rapero, quien ya había aparecido en esta sección anteriormente, esta colaboración ha permitido que el público descubra la poderosa voz de una artista que sabe transmitir con muy poco.

La alicantina Asheerah presenta su canción "Nubes" / Pilar Cortés

Futuro prometedor

"No elegí cantar, es algo que llegó a mí desde pequeña", explica Asheerah. Su versatilidad a la hora de interpretar diferentes estilos musicales la ha llevado a colaborar con artistas de géneros muy diversos, moldeando una carrera sin límites: "He experimentado con muchos géneros, desde rock hasta reggae, pero el R&B de mis referentes estadounidenses es lo que más me ha definido a lo largo de los años". Un estilo de música predominantemente negro, marcado por la sensualidad y la melodía, dos conceptos que la artista afincada en Santa Pola ha incorporado como pilares de su propuesta y que le quedan como anillo al dedo: "Es fundamental transmitir mucho sentimiento, pero siempre con actitud".

Con la mirada puesta en el futuro, admite que ha apostado todo por su música: "Mi sueño es poder vivir algún día de esto, pero la única meta que me he marcado hoy en día es poder dejar una huella que llegue a las personas". Se muestra humilde en una industria musical donde el ego suele predominar, reconociendo que confiar en una misma es fácil, pero no tanto encontrar un hueco en un sector tan saturado.

"Desde hace un par de meses he decidido ir a por todas. Cuento con el apoyo incondicional de mi familia y amigos, que en los momentos más bajos se erigen como mis pilares", afirma, mientras subraya su profundo orgullo por lo que hace: "Por muy mal que vayan las cosas, en mi mente no está tirar la toalla. Sé de lo que soy capaz, y no quiero irme pensando que no lo intenté". Asheerah representa el futuro de un género que aún carece de referentes en España. Encuentra su nicho en un R&B marcado por su voz, una voz que hechiza, que embelesa, y que solo necesitará contar con el buen gusto del público para llegar a donde ella desee. Porque nada es fácil, pero las ganas y la calidad están presentes en su persona.