Inés Villeparisis lleva a Madrid su arte «kitsch» y «queer»

Entre escenarios cotidianos y futuristas ubica Inés Villeparisis a los personajes de sus fotografías, que suelen ser amigos o conocidos suyos a quienes viste con prendas que elabora de forma artesanal y a los que frecuentemente cubre los rostros con máscaras. Parte de esta obra es la que artista multidisciplinar alicantina muestra en la exposición colectiva Chic Kitsch, que se inaugura este miércoles en Madrid, en la galería de arte Est_Art Space de Alcobendas, en la que participan 24 creadores contemporáneos del territorio nacional.

La exposición pretende revisar el concepto de kitsch -a veces asociado a lo cursi, lo hortera, lo barato o lo antivanguardista- como expresión en la sociedad actual a través de este conjunto de artistas cuya obra se ha relacionado con esta idea desde diferentes perspectivas. La galería madrileña plantea un juego entre las obras e instalaciones y el mobiliario vintage generando escenas llenas de ironía y provocación para desafiar las convenciones y explorar nuevas formas de narrativa.

"Penélope Catctus Odissey", de Inés Villeparisis / Inés Villeparisis

En este contexto, Villeparisis participa desde Alicante en el apartado queer con siete fotografías de sus series, como False Face Society, en torno al enmascaramiento social, y en ellas reivindica el género fluido y el lado queer de sus personajes. La creadora investiga otras formas de definir masculinidades y feminidades apoyándose en lo festivo. «En mis obras no existe el género, el vestido lo puede llevar tanto él como ella y me gusta que no haya distinciones, que cada cual sea lo que quiera ser», apunta la alicantina, cuya ambigüedad artística y fluir de géneros, reconoce, siempre ha estado presente en su trabajo: «Siempre que quiero contar algo me sale hacerlo en género fluido, hasta en las campañas institucionales (como en el festival Fresca! de 2021). Yo hago lo que a mí me gusta y siempre va enfocado al mismo sitio», expone.

La creadora también expondrá dos outfits que aparecen en sus sesiones fotográficas y que vestirán dos maniquíes y también se podrá visualizar una pieza de videoarte, Turistas, dirigida por Omar Martínez, donde ella llevó a cabo la dirección de arte y de diseño de vestuario. «Está rodado en localizaciones de Alicante y Benidorm -en algunas imágenes los protagonistas aparecen junto a las grandes esculturas del artista taiwanés Hung Yi- y trata de dos seres de otro planeta que nos visitan para investigar nuestra civilización».

"Atacama Desert" / Inés Villeparisis

Toda su obra va necesariamente ligada al uso del color, de colores fuertes, «porque no todo va a ser ‘el cubo blanco’. Todo saltó por los aires desde que llegó Andy Warhol, de ahí sale el arte pop y el kitsch, frente a lo formal y lo académico», añade la alicantina, que en este último tiempo también crea performances con sus vestuarios, como ya hizo en La Nit de l’Art de Altea con The Visitors, sobre visitas extraterrestres, y este año prepara un proyecto en La Térmica de Málaga.