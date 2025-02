Antonio Sempere muestra su lado más personal en sus "Memorias improvisadas"

"Lo que cuento aquí no lo contaría en el periódico". Así de tajante es Antonio Sempere, columnista y colaborador del diario INFORMACIÓN, quien acaba de publicar un libro en el que aborda diferentes pasajes de su vida, "defendiendo la teoría de la improvisación". La obra Memorias improvisadas (Cinestesia, 2025) revela al hombre que hay detrás del columnista y aborda, desde la introspección, cuestiones como la vejez, el desamor, la enfermedad o la soledad. Todo ello visto a través del prisma de una persona que ha vivido intensamente cada una de las situaciones que muestra.

Sin embargo, no son planteamientos basados en el lamento. A lo largo de los 150 textos escritos, hay momentos de luz y de sombra. "Es una huida constante de la mediocridad, de la rutina imperante que acecha a todos", explica el propio autor. Un viaje que, de manera cíclica, acaba regresando a Alicante. Todos los caminos tomados por Sempere lo han devuelto a esta provincia, a pesar de que en sus líneas sobresalen trayectos hacia lugares tan notorios como el Festival de Málaga o el Festival Internacional de Cine Fantástico de Oporto (Fantasporto), donde él fue jurado.

Son unas memorias atípicas que se cimientan en la realidad, sin maquillaje. La palabra "improvisación" no es casual en esta obra, pues el autor se ha marcado el objetivo de no traicionarse a sí mismo y huir de la relectura, ya que eso le haría replantearse ciertos textos plasmados sobre el papel. "Da miedo si lo pienso con detenimiento, hasta el punto de no querer publicarlo", pero le nació de las entrañas sin posibilidad de oponer resistencia: "Si corrijo lo escrito, me estaría traicionando a mí mismo, falsificando lo que un día salió de mi mente y maquillando mi verdad".

Antonio Sempere, colaborador del diario INFORMACIÓN, presenta sus memorias / Jose Navarro

Antonio Sempere se deja llevar por las páginas, sin la necesidad de mostrar su faceta más literaria. Es, por tanto, un libro que huye de la literatura en sí misma y se adentra en el alma. De hecho, Ángel Luis Prieto de Paula, catedrático de Literatura Española en la Universidad de Alicante y encargado de escribir el prólogo de la obra, apela directamente al lector para recordarle que "quien se adentra en esta historia no está tocando un libro, está tocando a un hombre". Un cúmulo de momentos imperdibles que aportan un todo, piezas independientes que están interconectadas de manera natural, retales de una vida que confluyen entre la alegría y el drama, con referencias entrelazadas y obsesiones en continua repetición.

El autor acepta su vulnerabilidad y la exterioriza sin hacer caso a su conflicto interno, pues "ha aflorado lo primero que me ha venido a la mente y al corazón". Y en el proceso de mostrarse al público, presentará Memorias improvisadas el próximo lunes 24 de febrero, a las 20 horas, en la sede universitaria Ciudad de Alicante (ubicada en la avenida de Ramón y Cajal, 4), acompañado por el propio Ángel Luis Prieto de Paula.

Tres razones que valen una vida

Cuando se le pregunta a Sempere por qué ha decidido ahora plasmar algunas de sus vivencias en unas memorias (pues todas no cabrían en un único libro), él dice que hay varias razones que le han empujado a hacerlo. La primera y más importante es que lleva tiempo rondándole por la cabeza la idea de hacer un acercamiento a su vida a través de las páginas: "Llevo mucho tiempo planteándome la posibilidad y ha llegado el momento de llevarla a cabo".

En segundo lugar, el hecho de tener textos inéditos le llevó a profundizar en ellos con lo primero que le salía del alma, sin condicionarse. Y toda esa premura viene de la mano del tercer punto: tenía que ser ahora, y no antes ni después. "Leí en el diario INFORMACIÓN que el Instituto Alicantino de Cultura abría la convocatoria para participar en el Premio Internacional Juan Gil-Albert de Escritura Aforística y del Yo 2024, así que me pareció buena idea improvisar unas memorias, a mi estilo, con textos cortos, que me fueran saliendo del alma, para llegar a la fecha límite", asegura.

Este libro, por lo tanto, está elaborado íntegramente en junio de 2024. Fiel a su estilo de tirada corta y columna breve, se abre en canal y erige una retahíla de recuerdos a modo de desahogo que huyen del audiovisual y se centran en su persona. "Facilito así la lectura, haciendo que el lector pueda empezar por cualquier página, pues se abordan temáticas diferentes en torno a mi vida", aunque la lectura en orden da más claridad y permite seguir el hilo argumental que surgió de la mente de su autor.

Antonio Sempere en la redacción del diario INFORMACIÓN / Jose Navarro

Se trata de un cuadro impresionista, un puzzle con piezas sueltas que, conforme se observan, empiezan a formar la figura más humana de Antonio Sempere. Un retrato bastante fidedigno, nacido de sus entrañas, del subconsciente, ese que no le ha dejado revisar los textos por la posibilidad de acabar borrando aquello que había creado. "Una mirada personal muy impúdica en el terreno familiar, sexual, personal...", argumenta el autor. Al fin y al cabo, un retrato que se escapa de lo estrictamente público y acaba abordando, casi por inercia, lo privado.

Sobre el autor

Antonio Sempere es Doctor en Ciencias Sociales y profesor en los Grados de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Su faceta profesional en los medios de comunicación se ha cimentado como columnista y crítico de cine y de televisión en numerosos diarios nacionales, entre los que destacan su labor diaria en INFORMACIÓN, dentro de su sección "El teleadicto" y otras colaboraciones semanales. Además, también ha ejercido de docente en los cursos de verano de la UIMP de Santander y de la Complutense en El Escorial.

Articulista y hombre vinculado al mundo de la cultura, debutó en 1995 como columnista diario a través de la agencia Fax Press, escribiendo en las páginas de Televisión y Opinión de numerosas cabeceras. Herencia de aquellos años son las columnas que, todavía hoy, treinta años después, se publican en INFORMACIÓN. Aunque ha publicado varios libros sobre cine y televisión, de vez en cuando le gusta regresar a sus temas más cotidianos (el paso del tiempo, la amistad, el amor y la soledad), de los cuales da cuenta en estas memorias apresuradas que se ha visto en la necesidad de escribir sin mirar atrás.