Alberto Lorite, compositor de "Esa diva": "Es como si me hubiera tocado la lotería

Ya todos han escuchado la canción que representará a España en Eurovisión. Esa diva, interpretada por la cantante Melody, se alzó con el Micrófono de Bronce en la cuarta edición del Benidorm Fest y representará a España el próximo 17 de mayo en el Festival de Eurovisión en Basilea, Suiza. Será la primera vez en tres años que la representante no provenga de Alicante, después de las victorias de la ilicitana Blanca Paloma y los ondarenses Nebulossa. No obstante, la provincia seguirá presente en la candidatura, ya que el compositor de la canción es el alcoyano Alberto Lorite.

A pesar de haberse formado inicialmente en comunicación audiovisual, Lorite ha encontrado su camino profesional en el mundo de la música. Desde su niñez, la música ha sido su gran pasión, y aunque comenzó de manera autodidacta, su curiosidad y dedicación lo han llevado a explorar y dominar la creación musical. A lo largo de su carrera, ha colaborado con artistas de renombre como María Villalón, Rosa López, Azúcar Moreno y Melody. Ahora, se encuentra en el momento más especial de su carrera, siendo el creador de la canción más viral del momento en España.

¿Cómo está viviendo los días posteriores a saber que su canción representará a España en el Festival de Eurovisión?

Da mucho vértigo. Estoy viviendo estos días con mucha emoción, es algo que nunca esperas que te pase, siempre se queda en un sueño. Pero si te dedicas a la música, tu ambición es alcanzar un éxito así, y ha llegado de una manera muy natural. Han pasado dos semanas y aún no me lo creo.

¿Cómo fue el proceso de composición de Esa diva?

En esta canción, Melody y yo hemos trabajado codo con codo como compositores. Yo le presenté una primera maqueta, que era diferente, y la canción cambió mucho desde entonces. Trabajamos sobre esa maqueta, modificamos los estribillos y reestructuramos gran parte de la letra. El tema se gestó originalmente en verano de 2023, después de sacar Mujer loba, con la intención de crear una canción más orientada al estilo de Eurovisión por si se presentaba al Benidorm Fest. Al final, no se presentó ese año, así que no dejamos de trabajar en ella para perfeccionarla y adaptarla completamente a Melody.

Se ha afianzado como un éxito viral en muy poco tiempo, ¿qué tiene la canción que la hace tan especial?

Tiene un mensaje con el que mucha gente se puede sentir identificada: un mensaje de lucha, de himno, de igualdad, de superación... Eso es lo que ha hecho que haya calado tanto entre la gente. Además, según me comentan, es muy pegadiza y se queda en la mente. Le dimos una vuelta a la letra para remarcar que cualquier persona puede ser una diva, desde la madre que madruga hasta la artista que no tiene cartel. Es un mensaje contra el clasismo y feminista, algo que refuerza que guste tanto a la gente.

Cuando un compositor escribe un tema como este, ¿huele que va a llegar lejos?

Si te soy sincero, desde un principio Esa diva fue concebida con todas mis ganas y mi fuerza para el Festival de Eurovisión. Es una canción pensada por y para eso. He trabajado con Melody en otros proyectos muy diversos, pero en este caso teníamos claro hacia dónde queríamos ir. Ahora, si me preguntas si imaginaba que sería un éxito, la respuesta es no. Cuando la escribes, tienes esa intención, porque si no, no me dedicaría a la música pensando que no va a llegar a ninguna parte. Pero nunca esperas que la repercusión sea tan grande como la que está teniendo. Y hay que tener en cuenta que no depende solo de mí, sino de muchos otros factores.

El alcoyano Alberto Lorite en una imagen cedida / INFORMACIÓN

¿Cómo comenzó su relación profesional con Melody?

A Melody la conocí a través del tema Mujer loba. Compuse la canción, se la pasé a Lorenzo Molina, su padre, y les gustó tanto que me acabó llamando ella personalmente para decirme que quería involucrarse directamente en el proceso de producción. A partir de ahí, comenzamos una relación profesional que no ha parado y que sigue vigente. Hemos hecho muchas canciones juntos, algunas inéditas, y es un placer colaborar con alguien tan cercano como ella.

En su carrera profesional, no es la primera vez que se presenta al Benidorm Fest. Ya lo hizo con Azúcar Moreno y su canción Postureo. ¿Se considera un eurofan?

Sí, me considero un eurofan, pero cuando te metes de lleno en el mundo de Eurovisión te das cuenta de que esa palabra representa mucho más. Siempre he seguido el festival, aunque no de una forma tan activa.

No es casualidad que haya participado varias veces en el Benidorm Fest.

Todos los compositores soñamos con tener la oportunidad de llevar un tema al Benidorm Fest. En el caso de Azúcar Moreno, me puse en contacto con Miguel Linde, quien propuso a RTVE la candidatura de las hermanas Salazar, y la compuse junto a él y David Parejo. Más allá de Eurovisión, solo el hecho de haber llegado a esta preselección con dos canciones en diferentes años es un logro del que me siento tremendamente orgulloso, especialmente teniendo en cuenta que no tengo ninguna discográfica detrás.

¿Qué sintió la primera vez que escuchó a Melody cantar su canción en el escenario del Palau d'Esports?

Sentí muchísima emoción porque no había visto la puesta en escena. Quería disfrutarlo como espectador, y se me pone la piel de gallina solo de recordarlo. Nada más verla a ella montada en el columpio, con todo lo que llevaba encima, me pareció una puesta en escena brutal. Y me impactó no solo por su presencia en el escenario, sino por ver al público cantar la canción con tanta admiración.

¿Y cuando anunciaron que la canción que usted compuso representará a España en Eurovisión?

Me emocioné muchísimo y di saltos de alegría. Estaba viendo la gala en persona junto a mi familia y amigos, y mucha gente del público se me acercó para felicitarme. Fue como si me hubiera tocado la lotería.

¿Tenía consigo algún amuleto para atraer la suerte?

Sí, me encendieron unas cuantas velas (ríe). Mi abuela, dos amigas de toda la vida y mi madre me encendieron velas para darme suerte. Y yo fui a Benidorm con varios amuletos: llevaba la chapa de jardinero de mi abuelo Luis, de Cocentaina, y agarraba un péndulo de mi abuelo Cristóbal cuando iban a dar la votación final (ríe).

Los compositores son los grandes olvidados de la música, ¿siente que una parte de usted va a estar presente en el escenario de Basilea?

Por supuesto. Como compositor, me siento representado cuando una intérprete canta mi canción. Cuando vea Eurovisión, estaré viendo un pedazo de mí, aunque no lo es todo. No solo gana una letra, también lo hace una buena coreografía, una buena interpretación y todos los elementos detrás de cada candidatura. Lo voy a vivir con mucha emoción, ya que es la primera vez que vivo algo así y probablemente la última.