uVe: Obituario de una banda que tuvo todo para vencer

Ficha técnica Formación: Xavier Sáez (voz), Joakin Tortosa (batería), Mutha (guitarra), Pedro Durán (guitarra), Manu Egido (bajo) Procedencia: Elda, Sax, San Vicente del Raspeig y Monóvar Discos: Inevitable (2005), La frágil sensación de euforia (2007), Vendita venganza (2009), Live@Texola (2013) y Hasta el final (2015). Año de comienzo: 2004

Hay bandas cuyo impacto musical trascendió más allá de su éxito comercial. Grupos que apostaron todo por crear las canciones que ellos querrían escuchar, sin rendirse a las limitaciones de la industria, pero que no lograron el reconocimiento que realmente merecían. Esa es la historia de uVe, una formación de rock alternativo que se tomó en serio su proyecto desde el primer momento, cuando se llamaban Vértigo. Un ambicioso proyecto cuya obra más profesional y arriesgada, Hasta el final (2015), cumple ahora diez años.

Este álbum sentaba las bases de un género casi inexplorado en España, un trabajo que miraba hacia fuera, adaptando influencias extranjeras al castellano. Una mezcla de sonidos actuales que no perdían la fuerza de las guitarras ni la rebeldía en canciones como Quiero ver el mundo arder o Hijos de la revolución. Sin embargo, la banda ya no está activa. La historia del grupo llegó a su fin, pero sus miembros se reúnen nuevamente con INFORMACIÓN para reflexionar sobre lo que significó para ellos tener un grupo tan profesional y prometedor y, sobre todo, para explicar por qué decidieron poner punto final a su periplo musical como uVe

"Fueron los mejores años de nuestra vida", comentan. "Desde el primer momento, fuimos una banda que no pisó el freno, que luchó constantemente por hacerse un hueco en la escena y cuya vida musical se convirtió en una montaña rusa". Eligieron el nombre Vértigo para reflejar la sensación de inseguridad que sentían al iniciar un nuevo camino, un sentimiento que pronto dejaron de lado para hacer de su música una propuesta innovadora.

Sin embargo, una pugna legal por el nombre los obligó a cambiar, adoptando la nomenclatura de uVe. Un contratiempo que no les frenó. El grupo ya había alcanzado su mejor momento con el disco La frágil sensación de euforia (2007), un álbum que les permitió obtener un notorio reconocimiento nacional y comenzar a tocar fuera de su ciudad. Los problemas legales con el nombre, que les obligaron a transformarse en uVe, lejos de ser una carga, los empujaron a sacar pecho con uno de los mejores trabajos que se han hecho nunca en la provincia: Vendita venganza (2009).

uVe durante la sesión de fotos realizada en la sede de INFORMACIÓN / RAFA ARJONES

"La banda que no tiene una mirada ambiciosa, muere en el intento, así que desde el principio buscamos hacer esto de forma profesional y sentirnos satisfechos con el resultado", explica su vocalista, Xavier Sáez. Desde el inicio, ensayaban todos los días, incluyendo los fines de semana, perfeccionando su técnica a medida que hacían más grande al grupo. "Íbamos aprendiendo a tocar mientras la banda iba creciendo", recuerdan.

Pero mantener ese ritmo cuando los resultados no llegan hace que las prioridades cambien. "Para triunfar se necesitan las tres P: pasta, potra y padrino, y nosotros no teníamos ninguna de esas", reflexionan. Esta difícil situación no se expuso abiertamente al público, pero se dejó sentir de forma natural. Alicante perdía a uno de sus buques insignia en el mundo de la música.

"El rock te enseña a pensar y a vivir en grupo, y aunque ya no seamos una banda, seguimos muy en contacto y nunca hemos dejado de hacer música", explican los miembros de uVe. Hoy en día, Xavier Sáez (voz), Joakin Tortosa (batería) y Pedro Durán (guitarra) están inmersos en un nuevo proyecto musical llamado WeAreOnoda, y tienen previsto publicar su primer EP este 28 de febrero. Por su parte, Manu Egido (bajo) sigue dejando su impronta sonora en la banda Kerry Kaverga.

"La música es nuestra vida y nunca pararemos de crear", afirman, mientras aseguran que "el grupo de WhatsApp de uVe sigue funcionando y hablamos a diario". Es difícil imaginar un regreso, sobre todo cuando no se es consciente de lo que implica montar un grupo tan exigente como el suyo y el desgaste que supone. Sin embargo, mientras haya fe, sus seguidores pueden aferrarse a una de sus últimas composiciones y soñar con un posible regreso, con que volverán a vencer.