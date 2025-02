Borja Cobeaga y Javier Macipe charlan de cine en el Gil-Albert

La directora de cine sevillana Celia Rico, que estrenará su tercera película en el próximo Festival de Cine de Málaga, La buena letra, inaugura el nuevo ciclo organizado por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, Palabra de cine, este viernes, 28 de febrero, a las 19 horas. A Rico -que debutó en el largometraje con Viaje al cuarto de una madre (2018), a la que siguió después Los pequeños amores (2024)- se unen en este ciclo otros dos grandes nombres del cine español como son Javier Macipe, ganador del Goya a mejor dirección novel con La estrella azul, y Borja Cobeaga (Pagafantas, Negociador, No me gusta conducir).

La directora de cine Celia Rico / INFORMACIÓN

Celia Rico será la primera invitada este viernes para hablar de su trayectoria, días antes de presentar su tercer largomentraje en Málaga. Con su segunda película, Los pequeños amores, cinta en la que aborda la relación maternofilial desde un punto de vista íntimo y cotidiano, se alzó con la Biznaga de Plata Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine de Málaga de 2024 y con el Premio Duna Ayuso de la Fundación SGAE, además de ser nominado al mejor montaje en los Goya. La directora y guionista debutó en con Viaje al cuarto de una madre, donde también habla de la relación madre-hija, con la que ganó el premio al mejor guion en los Premios Gaudí y en el Festival Internacional de Cine de Almería.

Javier Macipe

El director de la exitosa La estrella azul, ganadora de dos premios Goya, Javier Macipe, vendrá a Alicante el 18 de marzo. La sesión organizada por el IAC, con la colaboración del Festival de Cine de Sant Joan d'Alacant y de Marallavi Films, acercará al público la figura y trayectoria de este cineasta. La estrella azul narra la vida del músico Mauricio Aznar y se ha convertido en una de las grandes películas de 2024 y 2025. Sus trabajos como director de cine han sido reconocidos con más de 200 premios nacionales e internacionales. Con Os meninos do rio obtuvo también una nominación en los 30º Premios Goya a Mejor Cortometraje de Ficción.

Borja Cobeaga / EFE/Javier Etxexarreta

Borja Cobeaga

Por su parte, el realizador Borja Cobeaga, que visitará la Casa Bardin el 3 de abril, es coguionista de éxitos como Ocho apellidos vascos o Superlópez, y este viernes se estrenará en Prime Video su serie Su majestad. Su primer largometraje Pagafantas, protagonizado por Gorka Otxoa y escrito junto a Diego San José, recibió el premio especial de la crítica en el Festival de Cine de Málaga y tuvo dos nominaciones a los Goya. Su segundo largometraje, No controles, ganó el Premio del Público en el Festival du Cinéma Espagnol de Nantes y en 2013 dirigió Democracia, que también ganó el premio al mejor cortometraje en dicho festival. En 2014 presentó en la Sección Zabaltegi del Festival de Cine de San Sebastián su tercer largometraje como director, Negociador; en 2017 estrenó la comedia Fe de etarras y en 2019 dirigió junto con Nacho Vigalondo la teleserie de humor Justo antes de Cristo para Movistar Plus +.

Próximamante, estrenará su nueva película, Los aitas, en el Festival de Málaga.

Moderadores

Los encuentros con Celia Rico y Borja Cobeaga estarán conducidos por Luis López Belda, y el de Javier Macipe, por Toni Cristóbal y Guillermo Alcalá Santaella.