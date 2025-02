Lidia García, sobre las mujeres de la copla: “Son casi el contramodelo de lo que esperaba el nacionalcatolicismo”

¿Cómo se acuña una folclórica y qué podemos aprender de ellas en el extranjero? La doctora, profesora y especialista en copla, feminismos y estudios queer, Lidia García (Montealegre del Castillo, 1989) ha contado estos últimos años a través de libro y el podcast homónimo ‘¡Ay, campaneras!’ los devenires de la copla y su estrecha vinculación a distintos movimientos de reivindicación social. Este sábado 1 de marzo presentará en la librería alicantina 80 Mundos (a las 12.30 horas) su último libro: ‘Tarantela sevillana’ (Ediciones B), fruto de una beca de investigación de la Real Academia de España en Roma y en la que cuenta los deverines de Lola Flores, Carmen Sevilla y Sara Montiel en un país con mucho cine y menos filtros. La presentación del libro contará con la participación de la artista drag La Bella Vampi.

Tú eres arqueóloga de folclóricas, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿cómo se data una folclórica?

Creo que a ellas lo de “arqueóloga” no les haría mucha gracia (risas).

En general, una folclórica tiene que cantar determinado tipo de repertorio que tenga que ver con la copla y aledaños. Debe cumplir ciertos rasgos, por ejemplo, el hecho de tener una feminidad, una performance de género absolutamente exagerada en muchas ocasiones, una interpretación que raya con la teatralidad, con el dramatismo... y luego creo que también la folclórica tiene mucho, aparte de lo que es la cuestión meramente artística, de la interpretación de la canción en sí. También esa cosa como el de tener una vida privada que nos regala momentos memorables, con una exposición pública...

¿Y qué papel cumplieron nuestras folclóricas en un contexto sociocultural como el español? Democracia, guerra, dictadura...

Por un lado tenemos a esas folclóricas de los años 30 que ya existían: las de la Segunda República, porque sabemos que la copla es anterior al franquismo,por mucho que se hicieran esos ejercicios de apropiación del género por parte de la dictadura. Luego tenemos el papel, creo que absolutamente primordial en la cultura española de posguerra, que cumplieron folclóricas como Concha Piquer, Juanita Reina, Imperio Argentina, Estrellita Castro... que pusieron banda sonora a las vidas de toda una generación, precisamente en un momento en el que la mayoría de esas vidas eran bastante complicadas de llevar, y especialmente las de muchísimas mujeres: las de las redes populares, las del colectivo LGTBI, que de alguna manera encontraron un refugio en estas canciones que al final hablan casi siempre de mujeres y de mujeres marginadas, escoradas o que representan cierta transgresión. Al final son mujeres que son casi el contramodelo de lo que esperaba el nacionalcatolicismo.

Y en la Transición…

En la Transición surge una nueva hornada de folclóricas que, como es el caso, por ejemplo, de Rocío Jurado, van a representar también esa reinvención de la copla; esa copla que de alguna manera se adapta a los nuevos tiempos y supone una transgresión.

El franquismo siempre ha “arrastrado” la copla a nivel ideológico, como has mencionado antes…

Carlos Cano sabía muchísimo de esto y puso voz a la copla desde otro lugar político en un momento en el que era muy complicado hacerlo, porque estaba muy reciente la dictadura. Y él usaba una metáfora que me parece preciosa y muy representativa. Decía “el franquismo meó la copla como un perro mea un árbol”. La trató de hacer suya. Y por mucho que hayamos avanzado, parece que todavía queda ahí ese “tufillo”, aunque por supuesto muchísima gente ha empujado para que eso se pueda leer desde otro lugar. El propio Carlos Gano, o Carmen Martín Gaite, que también escribió sobre copla; Vázquez Montalbán, por supuesto, Terenci Moix, Martirio, hubo muchísima gente empujando para que esa apropiación no fuera tal… pero claro, hay que pensar que al franquismo es que le era muy útil la copla. Para empezar cualquier dictadura con ambiciones totalitarias, por supuesto, que se va a interesar y va a intentar hacer suya la industria cultural de ese momento, lo que mueva a las masas, lo que todo el mundo consuma, porque tiene una fuerza ideológica importantísima. Y además la copla tenía esta cosa de que respondía a un mecanismo cultural metonímico que ya se venía dando desde el siglo XIX, desde el mito romántico de España (“Carmen” de Mérimée como ejemplo), que es la asociación reduccionista de lo andaluz con lo español, que al final refuerza esa mirada como centralista de un cierto tipo de “españolidad” que a franquismo le era muy útil propiciar, por supuesto, dentro de su discurso nacionalista y centralista.

Y en este contexto, en tu libro ‘Tarantela sevillana’ llegan tres folclóricas a Italia (Lola Flores, Carmen Sevilla y Sara Montiel), ¿qué ocurre?

Al cambiar la mirada, al verlas desde lo que hicieron fuera, en este caso ver lo que hicieron en Italia, aparecen nuevos aspectos de sus trayectorias e incluso nuevas formas de pensar su estrellato y cómo se proyectaron. Lo cierto es que en el momento eran muy habituales las coproducciones, las colaboraciones con otros países y específicamente con Italia, que había muchísimas. Y por supuesto, de ese intercambio cultural participaron también nuestras folclóricas, que es lo que yo estoy investigando.

¿Alguna anécdota que te llamara más la atención en este trabajo de archivo?

Por ejemplo, en el caso de Carmen Sevilla, que a finales de los años 50 era esa vecinita de enfrente que decíamos, esa "novia de España", en las colaboraciones cinematográficas que estaba haciendo con Italia podemos ver un aspecto absolutamente diferente de su estrellato. Sin ir más lejos, a finales del 50 participa en Europa di Notte, que es una película documental de Alessandro Blasetti, sobre cómo es la vida nocturna de distintas ciudades europeas, de Madrid pero también de París, de Roma, de Berlín, de Londres... entonces aparece Carmen Sevilla en Madrid, pero de repente en París aparecen las vedettes de Moulin Rouge, en Eopless, en Berlín aparecen también haciendo un striptease, aparece un artista abiertamente trans a finales de los años 50, y por supuesto, esto en la España de Franco se prohíbe y no se puede distribuir. O sea que tenemos esas dos facetas de Carmen Sevilla coexistiendo a la vez y solo yéndonos a Italia vemos esa parte de lo que ella también fue.

Y tenemos la boda de Sara Montiel….

Muchas veces las anécdotas que pueden parecer que estén casi “frívolas” relacionadas con sus vidas personales, con el mundo de la prensa rosa, nos dicen muchísimo más de lo que parece y pueden resultar muy reveladoras con respecto a aspectos sociales o incluso políticos, como es el caso de la boda de Sara Montiel. Porque en la España del momento, a principios de los años 60, en la que Sara Montiel era una de las mujeres más famosas del país, resultó un problema, poco menos que de Estado, el hecho de que ella se quisiera casar por la Iglesia. ¿Por qué? Porque ella ya había estado casada por lo civil con Anthony Mann, con el director y productor estadounidense. Se había casado por lo civil y se había divorciado por lo tanto para el franquismo era un gran problema que de repente Sara Montiel se quisiera casar en una iglesia vestida de blanco. ¡Imagínate que escándalo semejante “pecadora pública” casándose en una iglesia española! Por eso ellos mismos le orquestan esta boda en Roma; un sitio que eligen un poco también por esa suerte de lejanía. Y sin embargo la boda tiene muchísimo de la coyuntura política de la época.

Se traslada el nodo a cubrirla, la oficia, el abad mitrado del Valle de los Caídos, que va hasta allí, lo recibe el Papa... Un absoluto evento. Sara Montiel moviliza prácticamente a las élites franquistas para poder casarse por la iglesia y luego en un acto de “saramontielismo” cuando se da cuenta de lo que ha hecho (que se ha casado con un señor que en realidad le da lo mismo y que encima la quiere retirar) a la vuelta de la luna de miel que se tira por ahí un mes dando vueltas por el mundo, coge y se separa.

Estas figuras trasgresoras, de feminidad muy subrayada… ¿qué conexión existe entre lo folclórico y lo queer? ¿existe un resurgir de la copla dentro de este contexto?

Es un género que tematiza la cuestión del silencio; la cuestión de los amores forzados a la clandestinidad, abocados a cierta suerte de ostracismo social. Por supuesto que eso hacía que las personas LGTBI del momento se identificaran particularmente con estas letras (muchas veces de compositores, de letristas como decíamos antes) como las de Rafael de León, que claramente estaba tematizando cosas que tenían mucho que ver con él.

¿Lo ‘drag’ ha contribuido a mantener viva la copla?

Es que en la manera en que las folclóricas lo ponían en escena, ese desbordamiento sentimental, también en cuanto a la performance de género (porque es cierto que las folclóricas tenían una suerte de feminidad que desbordaba los parámetros digamos de lo aceptable, casi que se pasaban por “exceso”) y eso también es muy interesante con respecto al cuestionamiento de los roles de género. También está toda la tradición de cómo el drag no solo ha abrazado siempre a la copla, sino que en momentos en que la copla ha estado prácticamente olvidada (nunca muerta del todo pero si bastante olvidada por el resto de la sociedad) en el mundo del transformiso ha continuado siendo un referente. En ese sentido el drag ha sido un refugio en muchos casos para la copla y eso también me parece algo súper interesante.

Se conocen muchos letristas homosexuales detrás de canciones, y las rancheras, por ejemplo, han tenido a Chavela, ¿la copla ha tenido su chamana? ¿dónde están las mujeres lesbianas y bisexuales?

Hombre, haberlas haylas ¿no? La cuestión es que en la copla, que creo que en este sentido es interesante, porque al final no deja de ser un reflejo de lo que ocurre en la práctica totalidad de la sociedad, pues las mujeres lesbianas y bisexuales siempre han sido menos visibles. Mientras que por un lado hemos tenido artistas que sí que se han salido de la heteronorma de de una manera bastante pública, como pudo haber sido en su momento un Miguel de Molina, o después toda la escuela de los cancioneros, de Tomás de Antequera, de Rafael Conde, el Titi, de Antonio Amaya. En el caso femenino es cierto que no hemos tenido como esa visibilidad tan clara, más bien nos hemos movido en el ámbito de los sobresentidos, de los rumores, de las murmuraciones, que creo que no deja de reflejar esa realidad social de que a las mujeres muchas veces nos cuesta el doble salir del armario, y a la folclórica también. Menos a María del Monte, claro, que en la unidad nos ha salido, aunque tampoco es una folclórica canónica, porque su repertorio tiene más que ver con la sevillana, pero en un sentido social yo sí la considero una folclórica, desde luego.