El pop rock descarado de Ginebras y otros conciertos en Alicante

Noche de rap con Israel B y de pop fresco con Ginebras

Doble ración de buen sonido en la Sala The One, que empieza este viernes, a las 21 horas, con Israel B, el rapero madrileño que utiliza sus canciones para exponer sus inquietudes y lo hace con tanto acierto que tras un breve descanso ha regresado con mucha más fuerza. Su single Y ya no sé tuvo más de 23 millones de escuchas, además de contar con apoyo total de otros colegas, y ha vuelto a sorprender con su trabajo más reciente, Mi propio peor enemigo. Este sábado también en esta sala, pero a las 20.30 horas, llega el grupo Ginebras con el final de su exitosa gira Billie Max Tour, que ha consolidado a estas cuatro amigas como el grupo femenino más potente del país eliminando viejos prejuicios sobre las bandas de chicas porque con solo dos discos han arrasado tanto en disco como en directo. Dicen que empezaron en esto para divertirse y en poco tiempo han llegado a la primera división del indie español con su energía, emoción, honestidad, diversión y, sobre todo, un directo de impacto que no deja a nadie indiferente. Sala The One, San Vicente del Raspeig

Muchachito Bombo Infierno en formato one man band

Muchachito Bombo Infierno acude en solitario a La Llotja de Elche / EUROPA PRESS

Jairo Perera, más conocido como Muchachito Bombo Infierno, empezó tocando en las terrazas y aceras de su ciudad natal, Santa Coloma de Gramenet, y años después es uno de nuestros músicos con una extensa carrera y mayor prestigio del país. Esta joya sonora llega este viernes a las 21.30 horas a Elche con su último trabajo Qué puede salir mal en formato one man band. Muchachito es un jabato del escenario y su mente siempre está en continua ebullición. Ahora ofrece un concierto en su regreso en solitario y con su inconfundible carisma y descaro y su sonido callejero que combina rumba, funk y rock. La Llotja, Elche.

El Pau y The Buyakers, en la sala Euterpe

La banda The Buyakers despliega su ritmo en la Sala Euterpe / INFORMACIÓN

La sala Euterpe sigue trayendo grandes nombres de nuestra música como este viernes, a las 22 horas, con El Pau, cantautor madrileño de carrera intensa que logró repercusión internacional con su álbum Antes que llegue el invierno. Realiza en cada canción un viaje al interior de los sentimientos del ser humano cantando poesía con la garganta rota y la sensibilidad de quien sigue creyendo en la caricia de una melodía. Mañana, a la misma hora y en el mismo lugar, cambio de estilo con The Buyakers, que vienen con su gira Ya es la hora Tour 2025 para presentar su reciente álbum homónimo, donde fusionan estilos tan diversos como swing, ska, rock o blues convirtiendo cada gala en un carrusel musical alegre y ecléctico que ha sido calificado por la crítica especializada como uno de los mejores y más originales del momento. Sala Euterpe, Sant Joan d’Alacant

El Niño de la Hipoteca presenta su nuevo álbum

La formación catalana acude este viernes, a las 22 horas, a Alicante. El Niño de la Hipoteca, que lidera Guiu Cortés, sigue siendo con un nombre u otro un genio del directo que empieza aquí su gira nacional con un nuevo álbum llamado Esto no es un disco V.2, del que ya conocemos algunos temas que junto al resto de miembros ha grabado con todo detalle y un mimo especial. Este artista empezó arrasando en su canal de You Tube ganando miles de seguidores que le bautizaron como cantatuber hasta convertirse en un auténtico fenómeno de nuestra música, un referente del rock de autor con toques punk, mucho descaro y mayor energía. Sala Stereo, Alicante

La sala Marea Rock recibe el punk-rock de Mamá Ladilla

Mama Ladilla estará este viernes en la Sala Marea Rock / INFORMACIÓN

La Sala Marea Rock presenta este viernes, a las 22.30 horas, a los desvergonzados Mama Ladilla con más de 20 años dando caña, más de una docena de discos y unos directos que funden los plomos por donde pasan. Dicen los expertos que son un cruce entre Eskorbuto y Metallica, aunque ellos dicen que se parecen a Beatlles o Pink Floyd. Sala Marea Rock, Alicante.