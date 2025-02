Calidad tradicional

El trovador

* ** ½

De: Giuseppe Verdi

Compañía: Ópera 2001

Desde 1991, Ópera 2001, con sede en Alicante, ha logrado mantener vivas las obras líricas más famosas, dirigiéndose a toda clase de público con la vista puesta en las generaciones nuevas. Que no suelen acudir. La calidad conduce al éxito en el marco de la tradición, sin espacio para otras alternativas. Y las pasiones se muestran con un lenguaje descriptivo de honda riqueza operística. De esta productora escénica, en el Principal hemos visto La traviata, Rigoletto, Madama Butterfly, La flauta mágica, El barbero de Sevilla o Un baile de máscaras. En este caso, El trovador con música de Verdi y libreto de Cammarano y Bardare, a partir del drama romántico del español García Gutiérrez. Amor, venganza y tragedia en una historia que transcurre en Aragón, siglo XV, con dos hombres que no saben que son hermanos y luchan por la misma mujer. La soprano Chrystelle Di Marco tiene amplio vigor, colorido y ornamentos. El tenor David Baños exhibe la fuerza dramática de su voz, y el barítono Paolo Ruggiero airea un sólido y bello timbre vocal. Las tres relevantes voces y los demás componentes imponen su presencia interpretativa. El brillante Coro Lírico Siciliano y la orquesta, dirigida con la maestría de Martin Mázik, ponen sus alientos y todos triunfan. G. Verdi es uno de los compositores más importantes del s. XIX. Rompió los clichés del bello canto y lo puso al servicio de la acción. Aquiles Machado ha dirigido una muy estimable representación que vence las dificultades. No es cuestión de romper moldes gratuitamente, no. Pero es posible ofrecer ciertos rasgos de contemporaneidad que impriman mayor frescura a una ópera clásica. No es así. Sea como fuere, la amplitud del vistoso vestuario y los distintos ambientes escenográficos acogen las melodiosas y dramáticas notas musicales y todas las emociones que nos transmite el género. Los numerosos espectadores del coliseo aplaudieron mucho a esta coproducción entre Ópera 2001 y Ópera de Massy (París-Sud).