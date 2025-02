Un concierto para piano de Beethoven y su cuarta sinfonía

Alicante, ADDA, 28 febrero 2025 A las 20 horas. ADDA·SIMFÒNICA ALICANTE Antonii Baryshevskyi pianista Joachim Gustarfsson, director invitado

Ludwig van Beethoven (Bonn, 1770-Viena,1827)

Concierto para piano número 4, en sol mayor (opus 58)

“En el principio concertante que opone al solista y a la orquesta, Beethoven descubre las fuentes vivas de un diálogo poético libre que, preservando la forma tradicional del género, nos hace olvidarnos de ella. Sus dimensiones temporales y sonoras son mucho más amplias: concepción sinfónica de los desarrollos y los temas, de la orquesta e incluso de la propia escritura pianística, que rivaliza con toda la masa sonora en un discurso de igual a igual…”. Así definió A. Boucourechliev el cambio que supuso Beethoven en la música para piano y orquesta de la que el Cuarto es quizá el más audaz, el más innovador de los cinco que compuso, por lo que es el preferido de buen número de profesionales y de aficionados al considerarlo el más conseguido de todos.

Este concierto fue esbozado entre 1802 y 1803, durante la composición de la Sinfonía Heroica (la Tercera) y escrito en gran parte en 1805, al mismo tiempo que el “Triple concierto”, aunque no lo finalizó totalmente hasta comienzo de 1807. El 15 de marzo de ese año, en el palacio vienés del príncipe Lobkowitz, lo tocó el mismo Beethoven en una audición que incluyó su obertura Coriolano y sus cuatro primeras sinfonías. Un año después, el 22 de diciembre de 1808, se ejecutó por primera vez en público en el Teather an der Wien, en compañía de las sinfonías Quinta y Sexta. La partitura impresa está dedicada al archiduque de Austria, alumno de Beethoven. En opinión del musicólogo Tranchefort, “el Cuarto es, sin duda, una obra maestra de la literatura para piano. Nunca, incluso en Mozart, había parecido recrearse el instrumento tan libremente, con unas improvisaciones de tan soberana facilidad, tan desprovistas de toda sujeción formal. Y en el maravilloso movimiento central, la cima de la partitura, incluso el silencio puede adquirir un significado tan elocuente y tan nuevo que no es difícil imaginarse el asombro de los primeros oyentes.” “¡Y sigue asombrándonos a nosotros!”, concluye el crítico francés.. El ucraniano Antonii Baryshevskyi, nacido en Kiev en 1988, sustituye a la anunciada Judith Jáuregui ante la cancelación, por embarazo, de sus actuaciones.

Sinfonía número 4, en si bemol mayor (opus 60)

La Cuarta de Beethoven fue escrita de un tirón durante el verano de 1806, en la propiedad del del príncipe Karl Lichnowsky en Silesia. Aquel 1806 fue un año fecundo para Beethoven pues terminó varias de sus obras más importantes: el Cuarto concierto para piano que figura en este programa, el Concierto para violín y los tres Cuartetos dedicados al conde Razumovsky. La Cuarta se estrenó en marzo de 1807 en Viena, en casa del príncipe Lobkowitz como se ha dicho al hablar del estreno del Concierto número 4 para piano y orquesta. Públicamente las Cuarta se interpretó en el Holfteather de Viena el 15 de noviembre de 1807 con una excelente acogida, especialmente tras la tercera audición. Beethoven, que ya había asumido su sordera y alejado los pensamientos suicidas tras el diagnóstico de su mal, vivía en el momento de componer la Cuarta un período de amor por la condesa Teresa von Brunswick que parecía encaminado a tener un final feliz. De ahí que los musicólogos busquen en esta circunstancia afectiva “el color del conjunto” de esta sinfonía, jovial, alegre, calificando “de buen humor” el primer movimiento y “con sentimiento soñador”, como nunca más en sus sinfonías, en el Adagio. Se la compara con “la feliz” Segunda, “la pintoresca y alegre” Pastoral o con la Octava “llena de humor”. Es decir, todas las sinfonías pares son muy distintas de las vigorosas y “masculinas” Primera, Tercera, Quinta y Séptima. Quizás por eso Robert Schumann calificó la Cuarta como “una delgada muchacha griega entre dos gigantes nórdicos” (las sinfonías Tercera y Quinta). Es una composición llena de innovaciones que fue dedicada a quien la encargó, el conde Opperdorf.