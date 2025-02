'Emilia Pérez' y el estigma de la polémica: ¿cicatrizará la herida de Karla Sofía Gascón antes de los Oscar?

Hace menos de un mes 'Emilia Pérez' tenía todas las de ganar en los Oscar. Se aventuraba que recogería los premios más importantes –está nominada en 13 categorías– y que podría repetir la gesta de ‘Parásitos’, que en 2020 se alzó con el Oscar a la mejor película y al mejor filme internacional. Y todo ello sin ser una producción estadounidense, ni tener grandes estrellas en su reparto, estar hablada en español y girar en torno a un narcotraficante mexicano que transiciona a mujer y acoge en su nueva a casa a su exesposa sin que está se entere de nada.

Pero el 30 de enero se aireaban en internet unos tuits del pasado de Karla Sofía Gascón en los que recibía todo el mundo. Textos de hace años, cierto, pero impresentables: islamófobos, racistas, anticatalanes, degradantes para víctimas de la violencia policial estadounidense y más. Empezó entonces un proceso, bien aireado por las redes, de ataque, pausa y, poco a poco, reconsideración.

La actriz española Karla Sofía Gascón en una foto de archivo. / Europa Press

Jacques Audiard, el director del filme, que tampoco estuvo demasiado afortunado en unas declaraciones sobre el español como la lengua hablada en los países pobres e iletrados, se desmarcó por la vía rápida de la protagonista de su película. Tardó un suspiro –está también en juego el Oscar para él como mejor director– en tildar de odiosos sus comentarios e imperdonables sus opiniones, tan cercanas, reconozcámoslo, a la extrema derecha actual. Se esfumó en menos de 24 horas toda la fantasía acumulada con la idea de que una persona trans podía ganar por vez primera el premio más importante del cine.

Gascón ya ha ido un tanto por libre, como demostró en la gala de clausura del pasado festival de Cannes: subió a recibir el premio a la mejor interpretación creyendo que era solo para ella, cuando en realidad se trataba de un galardón compartido con sus dos compañeras de reparto, Zoe Saldaña y Selena Gomez.

Jacques Audiard, director de 'Emilia Pérez', y la actriz Karla Sofía Gascón, en mayo del 2024 en el Festival de Cannes. / EP

Lícito es que quieras aprovechar el momento, cuando este, además, llega algo tarde. Pero Gascón ha utilizado los altavoces que le han proporcionado el éxito de ‘Emilia Pérez’ para decir de todo con métrica vertiginosa e irrefrenable. Hasta que sus comentarios del pasado han traicionado su presente. Ahora está apartada de toda promoción de la película, cancelada.

¿Es justo? En otros estamentos sociales han ocurrido cosas parecidas, como cuando el FC Barcelona rompió el contrato que había firmado con un jugador al descubrir tuits de hacía unos cuantos años marcadamente xenófobos y anticatalanes. En política van sobrados en el tema. El cine es un gran escaparate, y todo se magnifica para lo bueno y para lo malo.

Nueva campaña

Los responsables de Netflix, en vista de que su película podía quedarse sin premio alguno –de momento se ha alzado con el Bafta británico y con el Goya español a la mejor película europea–, idearon una nueva campaña de promoción en la que tanto el nombre de Gascón como el de Emilia Pérez, el personaje que encarna, desaparecían del cartel publicitario. Es decir, promocionar un filme sin hacer referencia alguna al título de este ni a su protagonista.

Tocaba centrar esfuerzos en una de las candidaturas viables, la de Zoe Saldaña, que, sin ánimo personal de poner más leña al fuego, es tan protagonista como Gascón y podría estar perfectamente nominada como actriz principal y no de reparto. Netflix ha puesto todo el arsenal a su disposición para revertir la situación y no perder la inversión realizada de 25 millones de euros en promoción. Empezando por unas declaraciones de Bela Bajaria, la directora de contenidos de la plataforma, en las que intenta explicar por qué la polémica de las declaraciones de Gascón no debería interferir en la opinión sobre la película y sus posibles premios.

¿Qué pasará?

Los miembros de la Academia cinematográfica estadounidense empezaron a votar el 12 de febrero, conociéndose ya los tuis de Gascón. Otra cosa sería saber por qué han aparecido en este momento, y no cuando se rodó la película o tras su éxito en Cannes, y a quien puede beneficiar. Gascón, con buen criterio, o bien asesorada, pidió perdón por el daño que podía haber originado –no sé si a quienes atacó en sus mensajes o al resto de sus compañeras y compañeros en el filme– y ha hecho mutis por el foro.

De izquierda a derecha Adriana Paz, Selena Gomez, Zoe Saldana, y Karla Sofia Gascon en la sala de prensa / AP

El tiempo no siempre lo cura todo, pero ayuda a cicatrizar alguna herida. Audiard ha sido el primero en calmar las aguas: le mandó un beso tras recibir el premio Bafta y estaría de acuerdo en que Gascón asistiera a la gala de los Oscar, una ceremonia en la que, de momento, Demi Moore y Fernando Torres la han avanzado como máximas candidatas en la categoría de mejor actriz.

Lo cierto es que después de que Netflix le impusiera un veto tras la controversia generada por sus antiguos tuits, la plataforma ha decidido dar marcha atrás y permitirá su presencia en la gala de los Oscar este domingo.

Días antes, en la ceremonia de los Goya, J. A. Bayona y C Tangana hablaron del perdón en clara alusión al caso, y al recoger el premio a la mejor cinta europea, los distribuidores españoles de ‘Emilia Pérez’ recordaron que convenía menos odio, menos escarnio y más cine. En todo caso, puede que la película se lleve varios galardones, e importantes, pero va a ser difícil que Gascón convenza a todo el mundo de su redención.

Más allá de su participación en los Oscar, Gascón mantiene intactos sus compromisos profesionales. 'Las malas', adaptación de la novela de Camila Sosa que protagonizará bajo la dirección de Armando Bo, sigue adelante con su participación confirmada. Zoe Saldaña, su compañera de reparto en 'Emilia Pérez' y favorita al Oscar como Mejor Actriz de Reparto, ha pedido que el equipo de la película acuda unido a la gala del domingo. "Me parece importante que terminemos este capítulo en equipo, como empezó el proyecto", afirmó la actriz en un acto en Los Ángeles.

