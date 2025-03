La Tania: "Que te den un premio Goya sobrepasa cualquier experiencia"

Desde que el pasado 8 de febrero les fuera concedido el Goya a la Mejor canción original por Los almendros, la cantante campellera La Tania y su pareja Yerai Cortés se sumergen en unas vacaciones después de la vorágine vivida en las jornadas previas y posteriores a la gala de los premios de la Academia de Cine.

"Aunque todavía estamos en una nube y acabándolo de asimilar, somos conscientes de que lo difícil en nuestra profesión es mantenerse y este premio es un gran estímulo para afrontar nuevos proyectos", manifiesta la galardonada, nacida en El Campello hace 37 años, quien comparte honores -y existencia- con el guitarrista alicantino, coautor del tema Los almendros, e igualmente premiado por su intervención en la película documental La guitarra flamenca de Yerai Cortés, de Antón Álvarez -C. Tangana-, en la que La Tania también colabora.

"Cuando escuchas la designación de la canción ganadora, sientes que el corazón se te desborda; que tus sueños se hacen realidad; que acabas de conseguir aquello por lo que llevas luchando tantos años. Son unos instantes indescriptibles y mágicos, que sólo están al alcance de unos pocos privilegiados… y nosotros somos unos de ellos. Estar nominada ya es todo un honor, pero que te den un premio Goya sobrepasa cualquier experiencia", confiesa la interprete, todavía emocionada.

En términos parecidos se expresan sus padres Juan García y Josefa Martínez, que estuvieron presentes en la gala de entrega, celebrada el pasado 8 de febrero en Granada y quienes, desde el primer momento, apoyaron incondicionalmente la iniciativa de "su Tania" de forjarse una carrera artística en la capital del Estado, seguros de que su talento obtendría recompensa y ahora saborean, orgullosos, el triunfo conseguido.

Objetivo claro

Aunque suene a tópico, a la artista nadie le ha regalado nada y, si bien llevaba consigo una voz aterciopelada, modulada y expresiva, desde bien joven cursó interpretación con el grupo campellero Almadraba Teatro. No obstante, su meta era más elevada y con el bajel repleto de esperanzas y sueños, puso rumbo a su Ítaca particular a donde, tras superar zozobras y vicisitudes, ha conseguido arribar.

"Es que, con 17 años dejo atrás El Campello, la familia, los amigos y marcho a Madrid, porque tenía claro qué es lo que quería y dónde era el mejor lugar para conseguirlo. Allá continúo las clases de interpretación y estudio canto, consciente de lo complicado que iba a ser abrirse paso, por la competencia feroz existente en esta profesión. De todos modos he tenido la suerte de, en mayor o menor medida, siempre estar metida en el mundillo de la música, lo cual algo facilita las cosas», apunta la cantante.

Ficha por Sony Music Spain

La pareja La Tania-Yerai está constituyendo todo un fenómeno por su peculiar manera de combinar la esencia de la copla con sones actuales y la irrupción del tema ganador de los Goya, es un claro ejemplo.

En la intimista letra de Los almendros, obra de La Tania, se vierten sus interioridades. Una declaración amorosa, con reminiscencias lorquianas y mixtura contemporánea, que es interpretada de manera magistral por su autora, aprovechando todos sus registros tonales, que le confieren una categoría inusual en este tipo de música, habitualmente de cariz más comercial.

La calidad que desprenden artista y canción no pasa desapercibida y el sector discográfico se pone en alerta. El tema forma parte de un elaborado proyecto que, tras ser estudiado por Sony Music Spain, ficha a nuestra protagonista y, en enero del pasado año, se edita su primer disco grabado con temas originales, Amoríos. La verdad de mi coplilla.

Constancia, esfuerzo y pasión

Resulta obvio que el vínculo multifuncional entre ambos artistas, con sus altibajos ya superados, contribuyó a la creatividad del trabajo publicado. "Pero, sinceramente, no soy consciente de que haya habido ningún punto de inflexión en concreto. Todo este quehacer ha sido fruto de la constancia, el esfuerzo y la pasión que pones en tu labor profesional y, afortunadamente, en nuestro caso, ha tenido su recompensa".

La personalidad de La Tania, quien se autodefine intérprete por encima de todo, la lleva a proclamar que, bajo ningún concepto, entra en sus propósitos acomodarse, ni encasillarse. "Me encantan desde Manolo Caracol a Chaikovski; por tanto, no tengo inconveniente en acometer cualquier tipo de empresa, pues a lo largo de mi trayectoria he compaginado música moderna, canción ligera y ahora estamos experimentado con la copla, lo cual no significa que el próximo proyecto pueda ser radicalmente opuesto. No tenemos preferencias y el momento dictará los objetivos".

En cuanto regresen de su descanso, con ánimos renovados y flamante entusiasmo, continuarán hilvanando el nuevo trabajo y finalizarán el que será su segundo disco.

La Tania y Yerai son una refrescante brisa mediterránea, que ha impregnado el panorama musical español, y han llegado para quedarse.