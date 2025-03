Pet Shop Boys se suma al Low Festival

Low Festival celebra su 15º aniversario a lo grande con una incorporación sorpresa: el dúo londinense Pet Shop Boys. Uno de los grandes referentes del synth pop británico, se une al cartel de esta edición especial, que se celebrará del 25 al 27 de julio en Benidorm.

La icónica banda británica creada en la década de los ochenta, formada por Neil Tennant y Chris Lowe, ha marcado a generaciones con himnos atemporales como Sububia, West End Girls, It's a Sin o Always on My Mind. Ahora llegarán a Low Festival con su inconfundible puesta en escena y con su último trabajo discográfico, Nonetheless, publicado en 2024, en el que continúan demostrando su talento para reinventarse y adaptarse a los tiempos sin perder su esencia.

Con su incorporación, Pet Shop Boys se suma a un cartel en el que ya figuran nombres como Empire of Sound, Bomba Estéreo, The Kooks, Viva Suecia, Amaia y Carolina Durante, entre otros. Nombres que forman parte de los más de 65 artistas que pasan, cada año, por los cuatro escenarios de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor.

Dúo británico más exitoso

Neil Tennant y Chris Lowe, conocidos mundialmente como Pet Shop Boys, figuran en el Libro Guinness de los Récords como el dúo más exitoso en la historia de la música británica. Desde su fichaje con Parlophone Records en 1985, han logrado 44 sencillos en el Top 30 del Reino Unido, incluyendo 22 en el Top 10 y cuatro números uno. Con 15 álbumes de estudio en su haber, todos ellos en el Top 10 del Reino Unido y en las listas globales, han consolidado su posición como una de las bandas más influyentes de la música pop.

Cartel del Low Festival 2025 con las nuevas incorporaciones / INFORMACIÓN

Pet Shop Boys han creado un estilo único de teatro musical pop, colaborando con grandes artistas y diseñadores como Derek Jarman, Zaha Hadid y Sam Taylor-Wood. La crítica ha elogiado siempre sus espectáculos, destacando su capacidad para fusionar la música pop con el arte.

La gira

La gira Dreamworld: The Greatest Hits Live, que comenzó en 2022, ha sido un rotundo éxito, recibiendo críticas entusiastas por su celebración de 40 años de carrera. Con actuaciones en importantes festivales globales, como Glastonbury y Radio 2 Live en Hyde Park, Pet Shop Boys sigue demostrando que su legado perdura y sigue marcando la pauta en la música y el arte.