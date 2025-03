El Festival de Cine de Sant Joan celebra 25 ediciones a lo grande

El Festival de Cine de Sant Joan, uno de los certámenes de cortometrajes más longevos de la Comunidad Valenciana, cumple 25 años y lo celebra del 23 al 29 de marzo con más actividades paralelas, un premio nuevo y una mujer por primera vez al frente de la dirección: Cari Antón, actriz y dramaturga alicantina, que toma el relevo a Toni Cristóbal, quien lo ha dirigido durante la última década.

Nacida en Elche en 1957 y afincada entre Elche y Madrid, Cari Antón es la nueva directora del festival, que ha presentado su programación este miércoles y que pivota alrededor de los 25 años del certamen, con 25 películas clave de la historia del cine de fondo, y 25 cortometrajes a concurso que optan al Ficus de Oro. Antón ha manifestado sentirse "emocionada y agradecida" por dirigir "un festival con gran prestigio, que moviliza a todo un municipio, que se ve en los comercios con los escaparates adornados, en las actividades paralelas que organiza el festival y que se nota en una Casa de Cultura muy bien valorada, a la que he venido mucho a trabajar y que cuida mucho todo lo que hace".

El alcalde de Sant Joan, Santiago Román; el concejal de Cultura de Sant Joan, David Aracil; y el presidente del jurado, José Manuel Caturla, han acompañado a Cari Antón y dado a conocer las novedades de esta edición, que arranca el 23 de marzo, con la gala de apertura que incluirá el tradicional concierto de bandas sonoras de la Sociedad Musical La Paz, que, a su vez, tiene a otra mujer como directora artística, Celia Torá, y también el jurado se ha ampliado este año a siete miembros, con un 60% mujeres y 40% hombres, como ha destacado Aracil, tras añadir que este año se ha registrado récord de cortos inscritos, 1.154, de los que se proyectarán 31, 25 de ellos en la sección oficial y otros cinco en la local, con opción al Ficus Palomitas.

Cartel del Festival de cine de Sant Joan d'Alacant 2025, realizado por Ana Belén Pérez / INFORMACIÓN

El alcalde de Sant Joan ha destacado que el festival “está perfectamente consolidado y se considera una referencia dentro el sector. Y la prueba es el crecimiento en participantes, obtenido un récord este año, y que cuenta con 100 cortos más desde 2022”.

Ficus de Honor a Roque Baños

El festival ha decidido reconocer este año al músico Roque Baños, uno de los grandes compositores para música de cine, con el Ficus de Honor 2025. Roque Baños recibirá el galardón en la gala de apertura del 23 de marzo, durante el concierto de bandas sonoras, en la Plaça Josep Carreras de Sant Joan.

Este creador cuenta con una extensa filmografía de más de 60 películas, en la que ha obtenido numerosos reconocimientos, entre los que sobresalen sus 15 nominaciones a los Premios Goya, de los que ha obtenido hasta la fecha tres (en 2003, la mejor canción original por Sevillana para Carlo, de la película Salomé, de Carlos Saura; en 2008 a la mejor banda sonora por Las trece rosas, de Emilio Martínez-Lázaro; y en 2009, a la mejor música original por Los crímenes de Oxford, de Alex de la Iglesia).

Roque Baños, ganador de tres goyas / Juanjo Martín/Efe

Jurado amplio

El jurado encargado de definir el palmarés en la 25 edición lo preside José Manuel Caturla; como vocales, la docente del IES Luis García Berlanga, Diana Roca; el técnico especialista de la UMH Guillermo López Aliaga; y la actriz Eliana Santamaría; el estudiante de Grado superior de Producción de espectáculos y eventos en el I.E.S. Luis García Berlanga, Felipe Fernández; la cantante, bailarina y actriz Elena Maltseva; y la productora y actriz Asunción Marhuenda. Como secretaria del jurado ejercerá Caridad Antón. A ellos se unen los integrantes del Comité de Selección de Cortos, Antonio Ruzafa y José Martínez, de la Asociación Viridiana.

De Javier Macipe a Emma Ozores

Antes del comienzo del festival, el 18 de marzo, en colaboración del Instituto Gil Albert, Javier Macipe, ganador del Goya 2025 al mejor director novel por La estrella azul ofrecerá una charla en la Casa Bardín de Alicante. Macipe, además, ganó el Ficus de Oro del festival en 2014 por Os meninos do rio y en 2020 logró el Ficus de Plata a Mejor Guion por Gastos incluidos.

A su vez, el 24 de marzo está prevista una charla-coloquio de la actriz Uxía Blanco (protagonista de La lengua de las mariposas) con los alumnos de la Escuela Municipal de Teatro, en la Torre Ansaldo. Otra actriz que visitará Sant Joan será Emma Ozores, hija de Antonio Ozores y sobrina de Mariano Ozores. El actor Eloy Arenas, ha dado su apoyo al certamen con su presencia al acto de este miércoles.

Otras tres actividades, coordinadas por Marallavi Films son: el 25 de marzo, un coloquio con los directores y guionistas Rafa G. Sánchez y Álex Cuéllar (Runtun Films), en la Casa de Cultura; el 26 de marzo, el sonidista Yago Cordero ofrecerá otra charla; y el 27 de marzo será el turno de Noelia Fluxá y Julie-Estel Soard (Juno Media).

Como novedad, del viernes 28 a domingo 30 de marzo, está previsto un Mercado Modernista del Cine, instalado entre las calles San Antonio, Plaza Maisonnave, Calle del Mar y Plaça Josep Carreras.

Proyección de cortometrajes

Del lunes 24 a viernes 28 de marzo, de 19 a 21 horas se celebrarán las proyecciones de los cortometrajes seleccionados a concurso en el Auditorio Antonio Gil: Aigua Salina, de Abraham Delgado e Ivet Moreno; Bedste, de Susi Castelo; Black Sanga: The Prototype, de Carlos Berenguer; Buffet Paraíso, de Santi Amézqueta y Héctor Zafra; Calorcito vital, de Javi Sánchez-Blanco; Carmen y la cuchara de palo, de Carlos Gómez-Mira; Còlera, de José Luis Lázaro; De Madrid al cielo, de Pablo Pérez; De sucre, de Clàudia Cedó; Demà, de Estefanía Ortiz; Depredador, de Javier Fesser (fuera de concurso); El Príncep, de Alex Sardà; Etorriko Da (Eta Zure Begiak Izango Ditu), de Izibene Oñederra; Homework, de Nacho Arjona; La Casa de la Abuela, de Ashling Ocampo Colvin; La Cura, de Rosendo M. Diezma; La Piscina, de Santiago Cardelús Ruiz- Alberdi y Pablo Manchado Cascón; La Sangre, de Joaquín León; Líbranos del mal, de Andrea Casaseca; Mamie, de Pedro Tamames; Medea a la deriva, de Mary Cruz Leo Pérez; Ne Me Quitte Pas, de Karim Huu Do; Patrimonio, de Aitor Abio; Periquitos, de Alex Rey; Records de la meva mare, de Nú Larruy; y Sólo los muertos se quedan, de Alejandro Renedo.

En la categoría local, los cortos que aspiran al Ficus Palomitas son Stand By, de Miquel Pont; Atraco en Wisconsin, de Diego Bayona; Equipo de difamación, de Alejandro Martínez Montes; y El Descampado, de Víctor Castelló. También como finalista, aunque fuera de concurso está seleccionado Nos Movemos-Protagonistas, de Joan Chápuli.