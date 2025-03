La alianza sinfónica de Celtas Cortos

La oda sinfónica de Celtas Cortos y Virtuós Mediterrani

Celtas Cortos ha logrado sorprender a su público con su innovadora gira Solos ante el peligro, que los lleva a recorrer todo el país acompañados por la Orquesta Sinfónica Virtus Mediterrani de Alicante. Este evento único llegará hoy a las 20.30 horas al Gran Teatro de Elche, ofreciendo una experiencia musical excepcional que fusiona el sonido característico de la banda con la majestuosidad de una orquesta sinfónica. En esta cita, Celtas Cortos interpretará tanto sus temas más emblemáticos como 20 de abril, Tranquilo majete y Cuéntame un cuento, como canciones de su último álbum, El mundo al revés. Gran Teatro de Elche.

Hoke, la consagración del nuevo prodigio del rap

Hoke, durante uno de sus primeros conciertos en Alicante, dentro del Rocanrola Festival. | JUAN FERNÁNDEZ

Hoke, considerado una de las grandes estrellas actuales del rap español, se presenta esta noche a las 20.30 horas en la sala The One. Tras su explosivo despegue con su debut discográfico BBO, que marcó las pautas de una manera pura y única de rapear, y lo posicionó entre los artistas más referentes del género, ahora ha logrado consolidarse con su último álbum Tres Creus, que ha superado todas las expectativas. Con varias semanas en lo más alto de las listas de ventas, el disco ha sido aclamado por la crítica y, lo más destacado, ha ganado la devoción de un público fiel que lo sigue con entusiasmo. Originario de Valencia, Hoke ha evolucionado su estilo, adoptando un tono más suave pero igualmente certero y efectivo. A pesar de su éxito, sigue siendo el mismo joven auténtico de siempre, sin dejar que la fama se le suba a la cabeza. Promete grandes sorpresas en cada actuación, convirtiendo sus galas en momentos memorables para los asistentes. Sala The One, San Vicente del Raspeig.

Un Revolver cargado de éxitos aterriza en La Nucia

Carlos Goñi, líder de Revolver, llega este domingo a La Nucía. / INFORMACIÓN

Carlos Goñi, líder y creador de Revolver, se presentará junto a su banda este domingo a las 19 horas en el Auditorio de La Nucia en un concierto que promete ser un recorrido inolvidable por su extensa y exitosa carrera musical. Considerado el Springsteen español, Goñi celebrará más de tres décadas de trayectoria con un repaso a sus grandes éxitos y su más reciente trabajo, Playlist, un álbum compuesto por versiones de canciones que lo han inspirado a lo largo de los años. Desde sus primeros pasos en el grupo Comité Cisne en 1988, pasando por su innovador Unplugged y discos icónicos como El Dorado o Calle Mayor, Revolver ha sido sinónimo de calidad sonora. En este nuevo espectáculo, Goñi promete no solo nostalgia, sino también sorpresas, interpretando temas que, según él, «siempre me han emocionado profundamente». Auditorio de La Nucia.

Más ración musical en el Baluarte con Camellos y Mute

La banda Camellos actúa gratis en el Castillo de Santa Bárbara. / INFORMACIÓN

Mañana, a las 12 horas, Los Conciertos del Baluarte en el Castillo de Santa Bárbara ofrecerán una nueva y excelente doble cita musical con dos grupos que prometen un espectáculo único en pleno corazón de Alicante. Por un lado, los madrileños Camellos presentarán su nuevo álbum Gran Hotel, una apuesta fresca y descarada que se refleja en canciones como Arroz con cosas o Mazo. Con letras ingeniosas y una energía contagiante, la banda ha logrado crear una química especial con su público en cada directo, que se espera repetir en este evento. Por otro lado, los alicantinos Mute, originarios de Aspe, siguen demostrando su potencia con el álbum Señales. Con su estilo contundente y sus influencias del rock, pop y surf, Mute ofrece un viaje musical de contrastes con canciones como Caballo ganador, Revolución o Triunfo final. Castillo de Santa Bárbara, Alicante.

Combo explosivo de hip hop en la sala Marearock

La sala Marearock continúa sorprendiendo a sus seguidores con su programación. A las 22 horas, la leyenda viva del hip hop, Victor Rutty, estará acompañado por Robert del Pyro y DJ Kaef para demostrar la importancia de los Orígenes. Un tridente explosivo que no dejará indiferente a nadie con la presentación de su disco Malezza. Sala Marearock, Alicante.