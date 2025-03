El dramaturgo Juan Luis Mira desafía al amor en su último libro

El humor, en todas sus formas y manifestaciones, está presente en la última obra literaria del dramaturgo alicantino Juan Luis Mira. Una ambiciosa apuesta por el microteatro más puro, ese que es muy "micro" y mucho "teatro". El amor debería estar prohibido (Antígona) presenta a dos personajes (ÉL y ELLA) que, en tiempos de pandemia, se reúnen para revivir, entre bromas y verdades, historias de desamor que no entienden de edades ni géneros. A lo largo de sus páginas desfilan 60 personajes y 30 historias, todas interpretadas por dos únicos actores. Desde la risa hasta la inquietud, pasando por todo tipo de amores como el infantil, ese que emana en la primera infancia, o el amor en la vejez.

Con esta propuesta, el dramaturgo rinde homenaje a la profesión, a los actores y actrices del hecho teatral, y, sobre todo, al teatro en su forma más reducida y esencial. En su obra, se encuentra la verdad de la cotidianidad, pero también la proliferación del absurdo. Porque, entre una pieza y otra, no hay nada en común más allá de la esencia más pura de la interpretación. "Donde haya un actor, un texto y un espectador, existirá el teatro", expresa Juan Luis Mira. Y es que no toda producción teatral necesita un gran presupuesto: "Hay cabida para todo, incluso para el teatro más puro, ese que se hace con pocos recursos".

El libro pretende ser una antesala para el trabajo de los actores. Está concebido como un homenaje y, aunque es teatro que se puede leer, tiene la mirada puesta en que dos actores lo interpreten sobre un escenario. Mira tiene la clara intención de que sean los actores quienes terminen de escribir el trabajo que él ha creado. Pero no solo los actores: también todos los profesionales que giran alrededor de cualquier producción teatral. "El teatro es oficio de oficios, algo tan sencillo y a la vez tan real que cobra más sentido cuando se ve representado". Para ello, la escenografía será minimalista, con dos personajes solos ante el peligro, que deberán transformarse en múltiples personajes, con sus correspondientes capas.

"Son pequeñas historias sobre el desamor que hablan un poquito de todo, algunas más sencillas y otras más duras", admite Mira. Porque no todo es apto para todos los públicos. Entre sus líneas y dobles sentidos, se encuentran propuestas que tocan temas delicados, como la pederastia o el incesto. "Hay historias que duran 30 segundos y te dejan inquieto. Pero detrás de todo eso está la observación de situaciones sociales muy diversas, y el público nunca sabe qué se va a encontrar en la siguiente escena."

Juan Luis Mira presenta su última obra literaria "El amor debería estar prohibido" / Héctor Fuentes

Ironía desde el título

Juan Luis Mira hace gala del tono burlón que le caracteriza. Una virtud que ha cimentado una carrera artística tan variada y prolífica en el mundo del teatro, la música e incluso la literatura. Utiliza la ironía desde el propio nombre de la obra: El amor debería estar prohibido. El amor, ese sentimiento tan fundamental para la humanidad, que a veces carece de explicaciones lógicas y se guía por instintos primarios. ¿Dónde quedarían el 90% de las representaciones artísticas si se cumpliera el título de esta obra? Sin amor no existiría la cultura, y tampoco existiría este libro, breve pero intenso.

"El título de este libro no me lo creo ni yo", bromea el dramaturgo. "Es una pequeña trampa para llamar la atención del lector, para que, cuando llegue a la última página, se pregunte si el amor debería estar prohibido". Hasta llegar a ese final, el lector debe atravesar diferentes pruebas que van del amor propio al descubrimiento de nuevas palabras, como "enamorirse", o el infortunio de no ser correspondido. Son historias tan diversas que mantienen el ritmo de la lectura sin decaer en ningún momento, pues, como dice su autor, "la fauna del amor es tremendamente variada".

Una fauna con mirada musical

Una mente inquieta como la de Juan Luis Mira no se iba a conformar solo con la versión literaria de El amor debería estar prohibido. Desde el inicio de la obra, tenía en mente una puesta en escena clara. Ahora, ya ha avanzado en lo que será una oda al microteatro con un toque musical. Aunque aún está en proceso de producción, la obra se llamará Hamor: El musical y estará pensada para los intérpretes Ana Arrarte e Iván Gisbert.

Mira es un firme defensor de la "cultura viva", esa actividad que nos conecta con la vida y nos ayuda a ser mejores. Según explica, su posición artística sirve para luchar contra la proliferación de la inteligencia artificial: "La IA no podrá cambiar este oficio, donde no llegue la IA, estará el teatro". Una dedicación que le ha llevado a ser nominado en la categoría de Literatura dramática en los XLIV Premios de la Crítica Literaria Valenciana. El fallo del jurado se hará público el día 24 de mayo.