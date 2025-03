Qué ternura.

El arrobamiento mutuo entre entrevistador y entrevistado siempre queda mal en pantalla. Rufián y Évole cayeron en él el pasado domingo, ay. Será cosa de los nuevos tiempos, pero uno echa de menos las entrevistas profesionales, duras, con la tensión necesaria y donde cada palabra es un cuchillo que o lo esquivas o se te clava en la yugular, y todo en riguroso directo. Entiendo que lo de Évole no son entrevistas, son otra cosa (charlas a la hora del café, conversaciones tras un gin-tonic) pero que el entrevistado te eche flores y te guste, en fin. No es esto, no es esto, que decía no sé quién.

La frase que me merezco.

La dice en la última secuencia de la película de The Brutalist la sobrina de Laszlo Toth, refiriéndose al protagonista, al inmigrante judío que sufrió el holocausto, escapó del campo de concentración, huyó a Estados Unidos, trabajó y sufrió y se humilló como un perro, y aún le dio tiempo a levantarse y triunfar. «Lo importante es el destino», dice su sobrina ante un auditorio que homenajea a su tío. Vale. Pero toda la vida oyendo que más que la meta lo que importa es el camino, y ahora resulta que no, que volvemos otra vez al destino, a la meta, al sueño. Vaya lío. Como soy tan adaptativo (o sea, un veleta) a propósito de una estancia en el hogar materno aproveché un instante en que mi madre (la más sabia de la familia, con mucha diferencia) estaba tranquila en el sillón, con sus cosas, y le dije madre, madre, necesito saber mi destino. Dejó el crucigrama, se me quedó mirando y con una media sonrisa me dijo «no joderla, hijo, tu destino es no joderla». Es que como una madre no hay nada, nada.

La Hora de La 1.

Silvia Intxaurrondo, presentadora de La hora de La 1, siempre extremadamente atenta y presta a matizar a sus contertulios (pero solo a los del espectro conservador), hizo el pasado jueves una afirmación taxativa: «Junts no es un partido xenófobo», dijo. El problema fue que lo dijo minutos antes de entrevistar a Míriam Nogueras. Ésta la dejó en ridículo desde el minuto uno al decir muy clarito lo que quieren hacer con las competencias delegadas en inmigración. Si se aprueba el acuerdo sellado entre junteros y socialistas, los africanos, además de pagar el alquiler de la patera van a tener que sacar dinero para dar clases anticipadas en catalán, qué remedio. Y si se aprenden algún chiste de Eugenio, igual puntúa. También dijo que muchos millones de los impuestos de los catalanes se van a «Madrit» y se desperdician, que el estado español ha hecho muy mal las cosas y ellos las harán muchísimo mejor, y que el idioma catalán está en riesgo. Todo paz, concordia y solidaridad. Hubo un momento en que Nogueras se confundió y en vez de decir estado español, dijo «España». Como lo oyen. A mí casi se me cae una lagrimilla. Y a Silvia Intxaurrondo, dos.

El nuevo hombre.

Yo creo que el cambio más gordo de la pandemia fue la forma de vestir de los tíos maduros. Todos llevamos snickers con suela blanca, y camisa por fuera. Los más pijillos se ponen un jersey gris por encima, aunque les haga barriga. Y chalequito de plumón sin mangas es obligado en algunos restaurantes. Y si aparece alguien con corbata se le insulta y se le pasa a cuchillo, sin más. Y barba, ahora todos llevamos barba. Ahora, en las reuniones de trabajo en cualquier empresa que se precie reina un estilo «casual», pero con ínfulas. Todos con el mismo uniforme aburrido y una actitud desganada, porque el empuje ya lo ponen ellas, de largo. Pero es que además al café ya no le ponemos azúcar. Y a la carne le quitamos las patatas. Y pedimos agua con gas con hielo y limón. Y tampoco tomamos postre. Y vemos a Broncano aunque no lo entendamos. En fin, no sé. No sé cuánto aguantaremos así, pero yo creo que nos estamos autodestruyendo, de verdad lo digo.