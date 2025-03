No lo tuvieron fácil, pero es difícil verles quejarse y parece que el tiempo les da fuerzas. Mª Dolroes Mulá, Pilar Sala y Elvira Pizano son artistas veteranas, autodidactas que no han dejado de formarse; han sido o son esposas, madres y abuelas y han vivido una carrera, además, en el mundo del arte -también masculinizado en su época- en el que hoy se sienten respetadas. Las tres coinciden estos días con sus obras expuestas: Elvira Pizano, Vida y tiempo sobre el plano. Último gran collage, en la Sede Universitaria de Alicante; Pilar Sala, La sed de la tierra, hasta esta semana en los Pozos de Garrigós; y Mª Dolores Mulá participa en la colectiva Deconstruyendo la abstracción. Pintura valenciana (1970-2024) del Centre del Carme de València.

Artistas a contracorriente / Noemí Ibáñez Alcaraz (noedibujao) | Facultad de Bellas Artes de Altea (UMH)

Pizano, que en octubre cumplirá 90 años, no ha sentido discriminación, ni por edad ni por género, en el arte. «Nunca. Al revés, me siento muy querida por todo el gremio», apunta quien se inició en la pintura «porque tuve un revés en mi vida y empecé a distraerme con lo que fuese, aprendí a dibujar y a hacer todos los cursos y talleres posibles».

Estudió antes taquimecanografía, trabajó hasta crear una familia «y Franco me dio 3.000 pesetas por dejar de trabajar», cuenta ella, que fue «el ama de casa perfecta, ahorradora, cocinera. Era muy inocente en la vida. Eso del feminismo no sabía ni que existía», bromea, hasta que se separó: «Sufrí mucho, pero ahora me alegro muchísimo porque el arte fue una terapia para pasar página sin ser consciente de ello».

Salvo una época que ayudó a su hija con sus nietos, no ha parado de pintar y de escribir -ahora realiza un taller de arte oriental-. Llevaba un tiempo sin exponer «pero tenía mucha obra que no se había visto nunca» y se animó. «Estoy contentísima y feliz de lo que he conseguido y adonde he llegado. Ahora me canso más, pero sigo con mi yoga, mi paracetamol y mi siesta».

Pilar Sala estudió Farmacia pero nunca ejerció, también se dedicó a cuidar de su familia, pero «con 40 años empecé a dar clases de cerámica y tejido de alto lizo y enseguida empecé a exponer con cierto éxito. Ahí me planteé contribuir a sensibilizar sobre la problemática medioambiental con el arte», indica Sala, que crea su propio papel a través de las plantas. «El arte me permite seguir jugando, arriesgar y hacer cosas nuevas» a pesar de «no tener padrinos ni galerías, que no era fácil antes. En una me dijeron que mi obra se veía joven pero yo era mayor, que llegaba tarde, pero estoy orgullosa de lo que he hecho, aunque a veces me enfrenté a mi marido por viajar tanto, con quien llevo 57 años», cuenta esta artista, que se graba vídeos de YouTube e Instagram y ha expuesto en el extranjero «sin saber inglés» con ayuda de hijos y sobrinos como intérpretes.

Para Mulá, hija del Grup d’Elx, que también ha viajado su obra por medio mundo y en 1988 ya fue a ARCO, la pintura es su vida: «Me ha ayudado a vivir y me rejuvenece. El arte te hace vivir una vida paralela porque la natural no me basta y con el arte me siento completa», apunta sin entrar en dramas pasados. Ella es la más guerrera con la discriminación. «Los hombres han estado siempre más libres y nosotras no, eran otros tiempos -ella se casó joven y luego se separó-, pero yo me llevaba a mi hija a todos sitios y creo que le ha enriquecido», destaca Mulá, a quien varias veces le dijeron que su obra parecía hecha por un hombre y calló muchas bocas «cuando en 1985 gané un premio de la Diputación de Granada de 500.000 pesetas. Fue un respaldo y la gente ahí te toma en serio». También empieza a notar el edadismo: «Pasada cierta edad, sí veo algo de discriminación, parece que solo interesa la gente joven y te vuelves invisible».