Fem Rap: un oasis en un género masculinizado

El hip hop, desde sus inicios en las calles de Nueva York en los años 70, ha sido un refugio para quienes buscan una vía de expresión y resistencia. Sin embargo, este movimiento social y artístico, en su evolución, ha sido históricamente dominado por voces masculinas. Aunque las mujeres han estado presentes durante todas las etapas del género, desde sus inicios hasta su expansión, casi siempre han quedado al margen, eclipsadas por la figura masculina predominante.

Ilustración sobre Fem Rap. / María Mengour (Perdimialma) | Facultad de Bellas Artes de Altea (UMH).

A pesar de esta invisibilidad, algunas voces se alzan para cambiar las reglas del juego. Artistas que buscan su hueco a base de esfuerzo para encontrar una posición en la que otros tienen más fácil acceso. Hay nombres que ya se han vuelto inmortales, como el de Gata Cattana, y artistas que estuvieron desde los comienzos de la disciplina en España demostrando su potencial como Mala Rodríguez o Arianna Puello. Pero eso es solo una pequeña parte de las existentes. MCs que han erigido su arte en una escena masculinizada, pese a los vetos o los desconocimientos de managers y organizadores de eventos.

La lista es muy grande y los estilos muy diversos: desde Tribade a K1ZA, pasando por la elegancia de voces como la de Sara Socas o la aguerrida contundencia de Santa Salut. Artistas que han conseguido un altavoz tras mucho tocar a la puerta, como Las Ninyas del Corro, Faenna o Lia Kali, o gente que se ha mantenido en el underground pese a la profesionalización de su proyecto musical como La Furia, Cleo Pathfinder o Chata Flores. Los nombres son incontables (Elane, Anier, Sofía Gabanna, Bewis de la Rosa, Elvirus, Lil Russia, Kiamya, Machete en Boca, Lasole, IRA, Carmen Xía, La Basu, Tesa...) y los espacios que les brindan las organizaciones de festivales o salas de conciertos, ínfimos.

Un oasis en un género masculinizado. / Alejandra Castillo Ginés | Facultad de Bellas Artes de Altea (UMH)

No obstante, en Alcoy, y contra todo pronóstico, una joven rapera ha decidido no solo alzar su voz con música propia, sino crear una plataforma para todas aquellas mujeres que quieran hacer escuchar su talento en un espacio donde tradicionalmente no han sido bienvenidas. Así nació Fem Rap, un festival creado en 2016 con el propósito de visibilizar y empoderar a las artistas en un género que, si bien ha sido históricamente marginal y lleno de crítica social, ha mantenido una clara jerarquía de género.

La séptima edición del festival se llevará a cabo el 13 de septiembre en Alcoy, y su organizadora, la rapera Zeta A, está preparando un cartel que combine artistas consolidadas con propuestas noveles, todas regidas por la calidad musical. "No somos un evento de gran formato, por lo que no contamos con el mismo presupuesto que otros festivales de este tipo, pero nuestro principal objetivo es ser un altavoz para esos talentos por descubrir y traer propuestas de alto nivel, donde la calidad predomine sobre los números", comenta Zeta A.

Zeta A, rapera alcoyana y organizadora del evento Fem Rap / Juani Ruz

Es importante señalar que este no es un festival de rap convencional. Mientras que las empresas privadas suelen hacer eventos pensando en la rentabilidad, este proyecto tiene otras prioridades. Respaldado por el Ayuntamiento de Alcoy, especialmente por el área de Juventud, el festival tiene una visión distinta. Los conciertos son gratuitos, sin necesidad de vender entradas, y se enfoca en dar visibilidad a artistas que enfrentan más dificultades para ser reconocidas.

En los últimos años, el festival también ha incorporado el baile urbano, ampliando la visión del hip hop al incluir otras disciplinas. "Damos espacio a la música y al baile, y hemos contado con la colaboración de Urban Skills, quienes han creado un museo al aire libre en la ciudad con sus murales", comenta Zeta A. Sin embargo, este año no habrá colaboración con el grafiti, ya que la asociación está trabajando en un proyecto más grande con el consistorio local para 2026, aún en secreto.

Evolución

Fem Rap surgió de una conversación informal con la concejala de Juventud en ese momento: "En una charla distendida me dijo ‘pero oye, no hay muchas chicas que hagan rap, ¿no?’ Y le prometí que le iba a demostrar lo contrario". Con los medios necesarios, el festival nació con una línea clara que se ha convertido tanto en tradición como en vanguardia. "El primer año fue un evento pequeño, casi sin presupuesto, realizado en un teatro. Pero el rap tiene que salir a la calle, y en las siguientes ediciones, las cosas cambiaron", recuerda Zeta A.

Este evento nació con la intención de exponer y reconocer a artistas que ya demostraban gran talento, pero carecían de visibilidad. El tiempo ha dado la razón a Zeta A, ya que artistas que participaron en ediciones anteriores, como la inconmensurable Lia Kali, ahora llenan conciertos en el Movistar Arena (antiguo WiZink Center). "Después de tantos años haciendo música, una desarrolla el oído para distinguir lo que suena bien, lo que es diferente y lo que merece ser escuchado", asegura la organizadora.

Sinergias y oportunidades

El festival Fem Rap se ha consolidado como un evento clave para generar sinergias entre artistas y ofrecer oportunidades, contribuyendo a derribar la escasa representación femenina en otros festivales nacionales. "Próximamente, lanzaremos un concurso para que todas las artistas interesadas puedan optar por un puesto en el escenario del Fem Rap. Este concurso nos permitirá conocer nuevas propuestas que aún no hemos tenido la oportunidad de descubrir y hacer que el público conozca a nuevas artistas a la vez que lo hacemos nosotras", concluye Zeta A.