Shakira Martínez: la nueva estrella del flamenco-pop

Si hay un género que ha logrado evolucionar con el paso del tiempo sin perder su esencia, ese es, sin duda, el flamenco. La fusión con otros estilos musicales ha dado lugar a una variedad sonora que desafía todo tipo de convencionalismos. Entre estas nuevas sonoridades se encuentra el flamenco-pop, un estilo representado por una artista que encara el futuro con una actitud desafiante. Ella es Shakira Martínez, la joven cantante de Elda que está conquistando el panorama musical español con su inconfundible voz, una herramienta que le ha permitido colocarse entre los grandes del género en tiempo récord.

A sus 23 años, Shakira ha dejado una huella imborrable en el mundo de la música, consolidándose como una de las voces más prometedoras del flamenco contemporáneo. "No te puedes poner una meta si no sabes si la vas a poder cumplir", dice la artista. Por eso, trabajó sin un plan establecido, confiando siempre en su talento, hasta llegar a un momento brillante en su carrera, consiguiendo colarse en las listas y colaborar con referentes de la música nacional como Maki, Manuel Cortés, Nyno Vargas, Kiko Rivera y Decai.

Herencia familiar

Su acercamiento a la música comenzó en casa. Desde pequeña, Shakira creció rodeada de todo tipo de géneros, pero fue la influencia flamenca de su abuela, quien fue la primera cantante profesional de la familia, la que marcó su destino. "Mi abuela ha sido mi mayor influencia. He querido verme reflejada en ella al hacer música, y ojalá pueda llegar a parecerme a ella", comenta. Además, su padre también desempeñó un papel clave en su educación musical, poniéndole una gran variedad de música, desde Melón Diesel hasta Tina Turner. Desde ese momento, Shakira descubrió en la música una pasión que pronto se convertiría en su profesión.

Sin embargo, hubo un momento decisivo en su vida marcado por el destino. "Tenía dos opciones: estudiar una carrera o seguir mi camino artístico. Me quedé dormida el día de la PAU, y eso me obligó a apostar todo por la música. Son cosas del destino", admite entre risas.

De internet a las salas

Shakira comenzó a labrar su camino en la música desde joven. Sus versiones virales en YouTube, que rápidamente acumulaban millones de reproducciones, fueron su carta de presentación. En 2022, recibió el Premio Odeón a la Mejor Artista Revelación Flamenca, un reconocimiento que marcó el inicio de una carrera en ascenso. Hoy en día, cuenta con tres discos de oro y una gran cantidad de sencillos que han calado profundamente entre sus seguidores.

Shakira Martínez durante una sesión de fotos en la sede de INFORMACIÓN / RAFA ARJONES

Actualmente, Shakira se encuentra preparando una gira por toda España, en la que presentará su nuevo EP, Abrázame, un trabajo cargado de emoción. Este EP se adhiere a la nueva fórmula de sencillos, alejándose de la estructura de un álbum convencional. "Los tiempos han cambiado, y ya no tiene sentido hacer un disco completo. Esta fórmula me permite dedicar toda mi creatividad a cada canción que lanzo", explica la cantante. Durante la gira, Shakira se presentará en ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla, pero no se olvida de su tierra natal y ofrecerá un repaso por sus canciones más icónicas en Alicante, el sábado 15 de marzo, en la Sala The One de San Vicente del Raspeig.

"Mi concierto será una montaña rusa de emociones", asegura Shakira. "Cada canción es una historia diferente y habrá momentos tanto para la risa como para el llanto", asegura la cantante, "pero sobre todo, no faltará la diversión y el baile". Los asistentes descubrirán que Shakira Martínez no se limita al flamenco. De hecho, es que ella no hace flamenco, se nutre de él para crear una música única, adornada con toques de soul y bachata. Es una de las revoluciones musicales más notorias de los últimos tiempos y lidera una forma de hacer música libre de etiquetas. Ahora, todo el mundo tendrá la oportunidad de descubrirla encima de un escenario.