Xavi García instalará tres de sus "citizens" al aire libre en Francia

Xavi García instalará este verano tres de sus grandes esculturas en una plaza pública de Nanterre, un municipio francés pegado a París y a su distrito financiero de La Defense, tras convencer con su propuesta en una convocatoria abierta para urbanizar un espacio en una zona cercana a un centro de investigación internacional, junto a la Universidad de París X Nanterre.

El artista de Monóvar, que desde el año 2019 cuenta con galería en París, Ki Galerie, fue propuesto por sus responsables para participar en el concurso lanzado por la empresa privada ADIM Paris Île-de-France, en colaboración con la ciudad de Nanterre.

«Me dijeron que si me animaba a presentar una propuesta artística para una zona nueva en la que estaban haciendo una plaza muy moderna. Eso fue hace año y medio aproximadamente, y les planteé una recreación en 3D de los citizens -una de sus series escultóricas más conocidas- de dos metros y medio», explica el artista, que casi se había olvidado de la propuesta cuando hace unos meses le comunicaron que su proyecto había sido el elegido y, con el primer ingreso, inició la producción.

El artista de Monóvar trabajando en su taller / Juan García

«Serán tres esculturas las que se instalarán al aire libre. Están hechas en fibra de vidrio, reforzadas con cerámica y pintadas con pintura especial para el exterior», señala García, que añade que cada pieza pesa unos cincuenta kilos porque llevan hierro para sujetar esos 2,5 metros de altura.

«La verdad es que ya no me lo esperaba porque pasó más de un año y no había noticias, que es lo normal, pero al final pasé los cortes y me quedé», apunta satisfecho el monovero, que agrega que «el hecho de que haya tres esculturas tuyas en un espacio público de París de forma permanente es un orgullo muy grande».

Esculturas viajeras

García ya ha instalado algunas de estas esculturas en otras ciudades: dos de ellas se encuentran en dos hoteles de Boston, una en una casa particular en Los Ángeles, y otra forma parte de una colección privada en Madrid. El citizen (ciudadano) está hoy valorado en más de 10.000 euros.

Esta serie, que el artista inicio en pintura en el año 2012 y aún sigue abierta, se pasó en 2015 a escultura con motivo de la exposición que Xavi García realizó en Las Cigarreras. Reflejada en una suerte de maniquíes sin brazos, para el autor representan una mirada hacia el interior del individuo sobre lo que acontece a su alrededor.

Con los citizens también inició el artista su relación con la galería parisina. «Les gustaba esa idea de relación del ciudadano con su entorno y cómo influye el espacio en cada persona», comenta, tras considerar que sus piezas casan en esa zona moderna a la que viajarán «para no olvidar que esa parte humana es la que no debemos perder ante el consumismo y la tecnología», dado que en esencia él buscaba transmitir con estas piezas una reflexión sobre el papel del individuo en la sociedad moderna, con sus contradicciones.

Últimas propuestas

Xavi García acaba de presentar otras de sus últimas obras en dos de las ferias y encuentros artísticos que se celebran estos días en Madrid a propósito de ARCO. En concreto en la feria Just Mad y en el Salón de Arte Moderno y Contemporáneo (SAM), a los que ha llevado autorretratos y series arbóreas. De momento, ya ha vendido cuatro de sus piezas.